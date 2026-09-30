Бруклиндаги аёл 20 йилдан бери фақат яшилда яшайди

·17·Дунё
Бруклиндаги аёл 20 йилдан бери фақат яшилда яшайди

Нью-Йоркнинг Бруклин туманида ташқи кўриниши ва турмуш тарзи билан кўпчилик эътиборини тортадиган аёл яшайди. Elizabeth Sweetheart 20 йилдан буён ҳаётини деярли тўлиқ яшил рангга мослаб келади. Шу боис у «Бруклиннинг яшил хоними» сифатида танилган.

Унинг сочлари, кийимлари ва пойабзалларидан тортиб, уйидаги деярли барча буюмлар ҳам яшил рангда. Хоналардаги деворлар, мебель ва турли жиҳозлар ҳам айнан шу тусда.

Elizabeth Sweetheart аслида рассом ва мато дизайнеридир. У 1964 йилда Канададан Нью-Йоркка кўчиб келган. Кейинчалик ўзининг дизайн студиясини ташкил этган. У яратган мато нақшларидан турли машҳур мода брендларининг коллекцияларида ҳам фойдаланилган.

Тахминан 2000 йиллардан бошлаб яшил ранг унинг учун оддий кийиниш услубидан кўра кенгроқ маъно касб этган. Аста-секин бу ранг унинг кундалик ҳаёти ва шахсий услубининг ажралмас қисмига айланган.

Elizabethнинг ўзи яшил рангни яхши кўришининг сабабини унинг инсонларга ижобий кайфият улашиши билан изоҳлайди. Унинг ҳаётига назар ташлаганда эса яшил рангни нафақат кийимларида, балки яшаш муҳитида ҳам кўриш мумкин.

Қизиғи, у шунча йил давомида бир рангга содиқ қолиб, уни ўзининг ўзига хос услубига айлантира олган.

Элизабет СвитхартБруклиннинг яшил хонимиНью-ЙоркМода ва дизайн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ота-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқдаОта-онаси 25 йил аввал йўқолди: фарзандлар ҳали кутмоқда20 сентябр 19:43150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви150 нафар аёл "спецназ": Сурияда илк аёллар полиция академиясининг шов-шувли битируви24 сентябр 10:06АҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошландиАҚШда ўзбекистонлик тадбиркорга тегишли қаҳвахонага нисбатан тергов бошланди25 июн 19:20436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?11 сентябр 17:22Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиСиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайди9 июл 09:35Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?Табиат мўъжизаси: Дунёда бошида шохи бор ягона қуш қаерда яшайди?28 август 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота