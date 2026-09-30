Бруклиндаги аёл 20 йилдан бери фақат яшилда яшайди
Нью-Йоркнинг Бруклин туманида ташқи кўриниши ва турмуш тарзи билан кўпчилик эътиборини тортадиган аёл яшайди. Elizabeth Sweetheart 20 йилдан буён ҳаётини деярли тўлиқ яшил рангга мослаб келади. Шу боис у «Бруклиннинг яшил хоними» сифатида танилган.
Унинг сочлари, кийимлари ва пойабзалларидан тортиб, уйидаги деярли барча буюмлар ҳам яшил рангда. Хоналардаги деворлар, мебель ва турли жиҳозлар ҳам айнан шу тусда.
Elizabeth Sweetheart аслида рассом ва мато дизайнеридир. У 1964 йилда Канададан Нью-Йоркка кўчиб келган. Кейинчалик ўзининг дизайн студиясини ташкил этган. У яратган мато нақшларидан турли машҳур мода брендларининг коллекцияларида ҳам фойдаланилган.
Тахминан 2000 йиллардан бошлаб яшил ранг унинг учун оддий кийиниш услубидан кўра кенгроқ маъно касб этган. Аста-секин бу ранг унинг кундалик ҳаёти ва шахсий услубининг ажралмас қисмига айланган.
Elizabethнинг ўзи яшил рангни яхши кўришининг сабабини унинг инсонларга ижобий кайфият улашиши билан изоҳлайди. Унинг ҳаётига назар ташлаганда эса яшил рангни нафақат кийимларида, балки яшаш муҳитида ҳам кўриш мумкин.
Қизиғи, у шунча йил давомида бир рангга содиқ қолиб, уни ўзининг ўзига хос услубига айлантира олган.
Изоҳлар 0
…