Каннаваро Эрондан кейинги камчиликларни очиқ айтди: Шомуродовга боғлиқ муаммо ҳам бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Эрон устидан қозонилган ғалабадан сўнг ҳам жамоада ҳужумдаги қарорлар, ўйинни ортиқча тезлаштириш ва дастлабки 20 дақиқада гол ўтказиб юбориш каби муаммолар борлигини таъкидлади.
- Мураббий футболчилардан ўйин фалсафасини яхшироқ тушуниш ва
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Эрон устидан қозонилган ғалабадан кейин ҳам жамоада ечимини кутаётган муаммолар борлигини очиқ айтди. Италиялик мутахассис айниқса ҳужумдаги қарорлар, ўйинни ортиқча тезлаштириш ва дастлабки 20 дақиқада гол ўтказиб юбориш ҳолатларига эътибор қаратди.
Каннаваронинг Сурияга қарши баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманидаги фикрлари шуни кўрсатдики, Эрон устиданги ғалаба жамоа учун муҳим бўлган бўлса-да, мураббий натижа билан чекланиб қолмоқчи эмас. У футболчилардан ўйин фалсафасини яхшироқ тушуниш ва майдонда вазиятларга турлича ечим топишни талаб қилмоқда.
«Кўп нарсаларни яхшилашимиз керак»
Каннаварога Эронга қарши учрашувдан кейин миллий жамоа ўйинида қандай камчиликлар кўзга ташлангани ҳақида савол берилди.
Мураббий жамоа ҳали кўп жиҳатдан ўсиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, асосий муаммолардан бири — айрим вазиятларда футболчиларнинг ҳужумни жуда тез якунлашга уриниши.
Каннаваро футболчилар билан Эронга қарши учрашувни таҳлил қилганини ва қайси нуқталарда кучайиш зарурлигини кўрсатганини айтди.
«Айрим вазиятларда воқеаларни жуда тезлаштириб, индивидуал тарзда ечим топишга ҳаракат қиламиз».
Унинг таъкидлашича, баъзи ҳолатларда ҳужумни давом эттириш учун албатта олдинга шошилиш шарт эмас. Тўпни орқага қайтариб, ҳужумни бошидан қуриш ҳам тўғри қарор бўлиши мумкин.
Каннаваро Элдор ҳақида ҳам гапирди
Матбуот анжуманидаги энг қизиқ нуқталардан бири Каннаваронинг Элдор Шомуродов билан боғлиқ фикрлари бўлди.
Мураббий айрим вазиятларда футболчилар жамоавий комбинацияни давом эттириш ўрнига тўпни Элдорга беришга ҳаракат қилишини айтди. Ҳатто у бир вақтнинг ўзида уч нафар рақиб футболчиси орасида қолган бўлса ҳам, жамоадошлари ундан ечим кутишга уринади.
Бу ҳолат Каннаваронинг назарида жамоа ҳужумини бир футболчига боғлаб қўймаслик зарурлигини кўрсатади.
Шунинг учун италиялик мутахассис футболчиларга баъзи вазиятларда орқага қайтиш, рақиб босимини бузиш ва ҳужумни яна бошидан ташкил этиш мумкинлигини тушунтирмоқда.
Дастлабки 20 дақиқа — Каннаваронинг яна бир хавотири
Бош мураббий яна бир муҳим статистик ҳолатга эътибор қаратди.
Унинг айтишича, Ўзбекистон миллий жамоаси сўнгги ўйинларда учрашувнинг дастлабки 20 дақиқасида тез-тез гол ўтказиб юбормоқда.
Каннаваро бу вақт оралиғини ўйиннинг жуда муҳим қисми деб ҳисоблайди. Шунинг учун Сурияга қарши баҳсда жамоанинг ўйинни қандай бошлаши алоҳида аҳамият касб этади.
Мураббий учун вазифа фақат ҳужумда фаол бўлиш эмас, балки дастлабки дақиқаларданоқ рақибга қулай имконият бермасликдан иборат.
«Неъматов узоқ йиллар биринчи рақам бўладими?»
Матбуот анжуманида дарвозабонлар масаласи ҳам кўтарилди.
Журналистлар Германияда Мануэль Нойер, Испанияда Унаи Симон каби дарвозабонлар узоқ вақт асосий таркибда ўйнаганини мисол қилиб, Ўзбекистонда Абдувоҳид Неъматовни ҳам кўп йиллар давомида биринчи рақам сифатида кўриш мумкинми, деб сўрашди.
Каннаваро эса ҳозирча бундай узоқ муддатли хулоса қилишга шошилмаслигини билдирди.
Унинг таъкидлашича, Испания мисолида бош мураббийнинг жамоа билан анча вақтдан бери ишлаётгани муҳим омил. Каннаваро эса Ўзбекистон терма жамоасига яқинда келган ва ҳозир барча футболчиларни кузатиб, таҳлил қилмоқда.
Бундан ташқари, Неъматов ҳозир жароҳат билан боғлиқ муаммога дуч келган. Олимпия жамоасида ҳам яхши дарвозабон борлиги қайд этилди.
«Биз ҳаммага имконият берамиз», — деди Каннаваро.
Иброҳим Шокиров нега миллий жамоа машғулотига чақирилди?
Матбуот анжуманида U-17 терма жамоаси дарвозабони Иброҳим Шокировнинг миллий жамоа машғулотига чақирилгани ҳам журналистлар эътиборидан четда қолмади.
Каннаваро бу қарорнинг сабабини қисқа ва аниқ тушунтирди.
Унинг айтишича, машғулот жараёнида дарвозабонлардан бири етишмаётгани учун қўшимча футболчи чақириш зарурати туғилган. Шу сабабли Шокиров миллий жамоа машғулотига жалб қилинган.
Бу ҳолат ёш дарвозабон учун миллий жамоа йиғинида катта футболчилар билан бирга машғулот ўтказиш имкониятини ҳам англатади.
Каннаваро Суриядан нимани кутмоқда?
Ўзбекистоннинг навбатдаги рақиби Сурия ҳам Каннаваронинг эътиборида.
Италиялик мутахассис Сурияни яхши жамоа сифатида баҳолади. Унинг фикрича, рақиб Ўзбекистонга бўш зоналар қолдирмасликка ва максимал даражада зич ўйнашга ҳаракат қилади.
Шу сабабли Каннаваро футболчилардан учрашувни яхши бошлаш ва ўйинни назорат қилишни талаб қилмоқда.
Бу эса мураббий айтган дастлабки 20 дақиқадаги муаммо билан ҳам бевосита боғлиқ. Агар жамоа ўйиннинг бошидан ташаббусни назорат қила олса, Суриянинг зич ҳимоясига қарши ечим топиш учун кўпроқ имконият пайдо бўлади.
Эрон устиданги ғалаба — якуний нуқта эмас
Каннаваронинг матбуот анжуманидаги гапларидан бир нарса аниқ кўринади: Эрон устиданги ғалаба Италиялик мутахассис учун якуний натижа эмас, балки жамоани янада ривожлантириш жараёнининг бир қисми.
Ўзбекистон терма жамоаси ҳали Каннаваро талаб қилаётган футбол услубини тўлиқ шакллантириш босқичида. Ҳужумда Элдорга ортиқча боғланиб қолмаслик, вазиятни шошмасдан ривожлантириш, тўпни орқага қайтаришдан қўрқмаслик ва энг муҳими, учрашувни ишончли бошлаш — мураббий эътибор қаратган асосий жиҳатлар бўлди.
Сурияга қарши баҳсда эса бу талабларнинг амалда қанчалик ишлашини кўриш мумкин бўлади. Каннаваро учун энди асосий савол ғалаба эмас, балки жамоа Эронга қарши ўйиндан кейин қайси жиҳатларда ўсишга эришгани бўлади.
Изоҳлар 0
…