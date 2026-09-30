«Сейран»нинг соч таҳлилида кокаин аниқланди

·0·Маданият
«Сейран»нинг соч таҳлилида кокаин аниқланди

Туркия ОАВларида машҳур актриса Афра Сарачоғлининг гиёҳванд моддалар бўйича текширув натижаси ҳақида хабарлар тарқалди. Маълумотларга кўра, актрисанинг соч намунасида кокаин аниқланган.

Бу натижа Туркияда машҳур шахслар иштирокида олиб борилаётган гиёҳванд моддалар бўйича тергов доирасида ўтказилган суд-тиббий текширувлардан сўнг маълум бўлган.

Афра Сарачоғли ўзбек томошабинларига «Қўрғон сирлари» («Yalı Çapkını») сериалидаги Сейран ҳамда «Фазилат хоним ва қизлари» («Fazilet Hanım ve Kızları») сериалларидаги роллари орқали таниш.

Шу тергов доирасида текширувдан ўтган актёр Арас Булут Ийнемлининг натижаси эса манфий чиққан. Унинг таҳлилларида тақиқланган моддалар аниқланмагани хабар қилинди.

Маълумотларга кўра, мазкур иш бўйича суд-тиббий экспертиза натижалари тергов материалларига киритилган. Айни пайтда тарқалган хабарларда ҳар икки актёрнинг ўз тест натижалари юзасидан янги баёноти келтирилмаган.

Шу тариқа, бир тергов доирасида текширилган икки машҳур актёрнинг таҳлил натижалари турлича чиққан.

Афра СарачоғлиТуркия ОАВларгиёҳванд моддаларТуркия суд‑тиббий текширув
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энн Хетеуэй 14 йилдан сўнг яна pixie соч турмагида! Актрисанинг янги қиёфаси муҳокамадаЭнн Хетеуэй 14 йилдан сўнг яна pixie соч турмагида! Актрисанинг янги қиёфаси муҳокамада23 август 06:16Ҳанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлдиҲанде Эрчел кескин ўзгаришга қўл урди: янги соч ранги мухлисларининг танқидига сабаб бўлди17 сентябр 12:09Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотдиЎлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди11 сентябр 00:01Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)18 июл 14:49Бурак Денизнинг қонида наркотик модда аниқландиБурак Денизнинг қонида наркотик модда аниқланди17 апрел 17:30Бурак Денизнинг тест натижалари: кутилмаган ҳақиқат ошкор бўлдиБурак Денизнинг тест натижалари: кутилмаган ҳақиқат ошкор бўлди16 апрел 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди