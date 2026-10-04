Бруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлди
Португалия миллий терма жамоаси сардори Бруну Фернандеш Миллатлар лигаси 4-тури доирасида Норвегияга қарши кечадиган муҳим учрашув олдидан Криштиану Роналдунинг жамоадан кетиши билан боғлиқ шов-шувларга муносабат билдирди. Сардор барчани бўлинишдан тўхташга ва афсонавий юлдузга бўлган ҳурматни сақлаб қолишга чақирди.
Португалиянинг машҳур A Bola нашрига берган интервьюсида Фернандеш терма жамоа ичидаги муҳит, Роналду билан шахсий суҳбати ҳамда юзага келган кескинлик тафсилотларини очиқлади.
«Криштиану билан гаплашдим»: Сардорнинг самимий эътирофи
Бруну Фернандеш Криштиану Роналдунинг миллий футбол учун тутган ўрнини ҳеч нарса ўзгартира олмаслигини алоҳида қайд этди:
Абадий мақом: «Нима бўлишидан қатъи назар, Криштиану Роналду Португалия термаси, португал футболи ва мамлакатимизнинг абадий бош тимсоли бўлиб қолади. У нафақат тарихдаги энг буюк футболчилардан бири, балки ҳар бир португалияликнинг қалбидан чуқур жой олган шахсдир», — деди Фернандеш.
Шахсий суҳбат: Сардор Роналду билан шахсан гаплашиб олганини ва унинг хизматлари ҳар қандай баҳсли қарорлардан устун туриши кераклигини билдирди.
Жамоада бўлиниш борми?
Оммавий ахборот воситаларида тарқалган турли гуруҳбозлик ҳақидаги миш-мишларга ҳам сардор аниқ жавоб қайтарди:
«Оилавий масала»: Унинг таъкидлашича, ҳар қандай оила ўз муаммоларини ёпиқ эшиклар ортида ҳал қилади ва миллий терма ҳам шу йўлдан бориши керак. Жамоа ичида ҳеч қандай гуруҳларга бўлиниш йўқ.
Эътибор майдонда: Футболчилар ташқи босимга эътибор бермаслик учун бўш вақтларини бир даврада дам олиш ва карта ўйнаш билан ўтказмоқда.
«Халқимиздан икки томонга бўлинмасликни, балки вазиятнинг барча иштирокчиларига ҳурмат билан ёндашишни сўрайман. Криш бизнинг иконамиз бўлган ва шундай бўлиб қолади», — дея хулоса қилди Бруну.
Изоҳлар 0
…