Бруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлди

·9·Спорт
Бруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлди

Португалия миллий терма жамоаси сардори Бруну Фернандеш Миллатлар лигаси 4-тури доирасида Норвегияга қарши кечадиган муҳим учрашув олдидан Криштиану Роналдунинг жамоадан кетиши билан боғлиқ шов-шувларга муносабат билдирди. Сардор барчани бўлинишдан тўхташга ва афсонавий юлдузга бўлган ҳурматни сақлаб қолишга чақирди.

Португалиянинг машҳур A Bola нашрига берган интервьюсида Фернандеш терма жамоа ичидаги муҳит, Роналду билан шахсий суҳбати ҳамда юзага келган кескинлик тафсилотларини очиқлади.

«Криштиану билан гаплашдим»: Сардорнинг самимий эътирофи

Бруну Фернандеш Криштиану Роналдунинг миллий футбол учун тутган ўрнини ҳеч нарса ўзгартира олмаслигини алоҳида қайд этди:

  • Абадий мақом: «Нима бўлишидан қатъи назар, Криштиану Роналду Португалия термаси, португал футболи ва мамлакатимизнинг абадий бош тимсоли бўлиб қолади. У нафақат тарихдаги энг буюк футболчилардан бири, балки ҳар бир португалияликнинг қалбидан чуқур жой олган шахсдир», — деди Фернандеш.

  • Шахсий суҳбат: Сардор Роналду билан шахсан гаплашиб олганини ва унинг хизматлари ҳар қандай баҳсли қарорлардан устун туриши кераклигини билдирди.

Жамоада бўлиниш борми?

Оммавий ахборот воситаларида тарқалган турли гуруҳбозлик ҳақидаги миш-мишларга ҳам сардор аниқ жавоб қайтарди:

  • «Оилавий масала»: Унинг таъкидлашича, ҳар қандай оила ўз муаммоларини ёпиқ эшиклар ортида ҳал қилади ва миллий терма ҳам шу йўлдан бориши керак. Жамоа ичида ҳеч қандай гуруҳларга бўлиниш йўқ.

  • Эътибор майдонда: Футболчилар ташқи босимга эътибор бермаслик учун бўш вақтларини бир даврада дам олиш ва карта ўйнаш билан ўтказмоқда.

«Халқимиздан икки томонга бўлинмасликни, балки вазиятнинг барча иштирокчиларига ҳурмат билан ёндашишни сўрайман. Криш бизнинг иконамиз бўлган ва шундай бўлиб қолади», — дея хулоса қилди Бруну.

Бруну ФернандешКриштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Бугун 00:56Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12Бруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтдиБруно Фернандеш Криштиану Роналду ҳақида нималарни айтдиКеча 22:33«Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади»: Ибраҳимович Роналдунинг демарши ҳақида«Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади»: Ибраҳимович Роналдунинг демарши ҳақидаКеча 09:06Расмус Ҳойлунд Португалияга урган голини нега Роналду услубида нишонлаганини изоҳладиРасмус Ҳойлунд Португалияга урган голини нега Роналду услубида нишонлаганини изоҳлади2 октябр 21:29Рафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирдиРафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирди2 октябр 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди