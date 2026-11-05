Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг халқаро фаолиятини якунлагани муносабати билан унинг спорт тарихидаги бебаҳо ўрнини алоҳида эътироф этди.
- 41 ёшли сардор 2026 йил 5 ноябр куни 23 йиллик зафарли йўлдан сўнг эстафетани ёшларга топширишга қарор қилди.
- Роналду ўз фаолияти давомида Португалия терма жамоаси билан Евро-2016 чемпионлиги ва икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини қўлга киритган.
Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналдунинг халқаро майдондаги фаолиятини якунлаш тўғрисидаги қарори юзасидан ўз муносабатини билдирди. Нуфузли Record нашрига берган интервюсида тажрибали мутахассис 41 ёшли сардорнинг нафақат миллий терма жамоа, балки бутун жаҳон спорти тарихида тутган бебаҳо ўрнига алоҳида урғу берди.
Жезушнинг таъкидлашича, Криштианунинг жамоадан кетиши бир даврнинг якуни бўлса-да, унинг номи ва қолдирган мероси Португалия спорти пойдеворида абадий сақланиб қолади.
«Криштиану — халқимиз ва тарихимизнинг ажралмас қисми»: Бош мураббий эътирофи
Жорже Жезуш сардорнинг миллий жамоа ривожига қўшган ҳиссасини қуйидагича таърифлади:
Миллат рамзи ва глобал феномен: «Криштиану — жаҳон миқёсидаги шахс, Португалия ва миллий жамоанинг ҳақиқий рамзи. У шунча йиллар давомида терма жамоага беқиёс, ўлчаб бўлмас даражада улкан ҳисса қўшди»;
Ёш авлод учун ҳаётий намуна: «Португалия ёшлари учун у ҳақиқий тимсол, ҳаётдаги идеал намунадир. Унинг мухлисларининг катта қисми айнан ёш авлод вакилларидир»;
Абадий мерос: «Криштиану ҳар доим жамоамизнинг, халқимизнинг ва буюк тарихимизнинг ажралмас бир қисми бўлиб қолади».
2003 йилдан бошланган 23 йиллик зафарли йўл
Криштиану Роналду миллий жамоа билан хайрлашар экан, ортда такрорланмас натижаларни қолдирмоқда:
5 ноябрдаги тарихий қарор: Афсонавий ҳужумчи 2026 йил 5 ноябрь куни эстафетани ёш авлодга топшириш фурсати етганини очиқлаб, халқаро фаолиятига якун ясади;
23 йиллик салтанат: У илк бор 2003 йилда Португалия либосида майдонга тушган бўлиб, мамлакат шарафини 23 йил давомида муносиб ҳимоя қилди;
Учта йирик олтин кубок: Роналду ўз сардорлиги остида Португалияга тарихидаги илк қитъа чемпионлиги бўлмиш Евро-2016 олтин медалларини ҳамда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини тақдим этди.
Изоҳлар 0
…