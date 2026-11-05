Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?

·14·Спорт
Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг халқаро фаолиятини якунлагани муносабати билан унинг спорт тарихидаги бебаҳо ўрнини алоҳида эътироф этди.
  • 41 ёшли сардор 2026 йил 5 ноябр куни 23 йиллик зафарли йўлдан сўнг эстафетани ёшларга топширишга қарор қилди.
  • Роналду ўз фаолияти давомида Португалия терма жамоаси билан Евро-2016 чемпионлиги ва икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини қўлга киритган.

Португалия миллий терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналдунинг халқаро майдондаги фаолиятини якунлаш тўғрисидаги қарори юзасидан ўз муносабатини билдирди. Нуфузли Record нашрига берган интервюсида тажрибали мутахассис 41 ёшли сардорнинг нафақат миллий терма жамоа, балки бутун жаҳон спорти тарихида тутган бебаҳо ўрнига алоҳида урғу берди.

Жезушнинг таъкидлашича, Криштианунинг жамоадан кетиши бир даврнинг якуни бўлса-да, унинг номи ва қолдирган мероси Португалия спорти пойдеворида абадий сақланиб қолади.

«Криштиану — халқимиз ва тарихимизнинг ажралмас қисми»: Бош мураббий эътирофи

Жорже Жезуш сардорнинг миллий жамоа ривожига қўшган ҳиссасини қуйидагича таърифлади:

  • Миллат рамзи ва глобал феномен: «Криштиану — жаҳон миқёсидаги шахс, Португалия ва миллий жамоанинг ҳақиқий рамзи. У шунча йиллар давомида терма жамоага беқиёс, ўлчаб бўлмас даражада улкан ҳисса қўшди»;

  • Ёш авлод учун ҳаётий намуна: «Португалия ёшлари учун у ҳақиқий тимсол, ҳаётдаги идеал намунадир. Унинг мухлисларининг катта қисми айнан ёш авлод вакилларидир»;

  • Абадий мерос: «Криштиану ҳар доим жамоамизнинг, халқимизнинг ва буюк тарихимизнинг ажралмас бир қисми бўлиб қолади».

2003 йилдан бошланган 23 йиллик зафарли йўл

Криштиану Роналду миллий жамоа билан хайрлашар экан, ортда такрорланмас натижаларни қолдирмоқда:

  • 5 ноябрдаги тарихий қарор: Афсонавий ҳужумчи 2026 йил 5 ноябрь куни эстафетани ёш авлодга топшириш фурсати етганини очиқлаб, халқаро фаолиятига якун ясади;

  • 23 йиллик салтанат: У илк бор 2003 йилда Португалия либосида майдонга тушган бўлиб, мамлакат шарафини 23 йил давомида муносиб ҳимоя қилди;

  • Учта йирик олтин кубок: Роналду ўз сардорлиги остида Португалияга тарихидаги илк қитъа чемпионлиги бўлмиш Евро-2016 олтин медалларини ҳамда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош совринини тақдим этди.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушПортугалия миллий терма жамоасиЕвро-2016
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБугун 16:23Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...11 октябр 21:21Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирдиРоналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди8 октябр 23:41Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади8 октябр 18:43Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?8 октябр 18:24Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози