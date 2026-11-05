“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Геннадий Головкин Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаган Криштиану Роналдунинг қарорига муносабат билдириб, уни ҳақиқий афсона деб атади.
- Боксчи португалиялик футболчининг жаҳон спортига қўшган беқиёс ҳиссасини эътироф этиб, унинг мероси абадий яшашини таъкидлади.
- 2003 йилдан буён терма жамоа шарафини ҳимоя қилган Роналду 234 та ўйинда 146 та гол уриб, Европа чемпионати ва икки карра УЕФА Миллатлар лигаси ғолиби бўлган.
Ўрта вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони, бокс оламининг тирик афсонаси Геннадий Головкин Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини маълум қилган Криштиану Роналдунинг қарорига муносабат билдирди. 41 ёшли футбол юлдузининг миллий жамоа билан хайрлашуви спорт оламида кенг акс-садо бермоқда.
Роналду ижтимоий тармоқларда эълон қилган ҳиссиётларга бой хайрлашув видеосига «Португалия доимо менинг юрагимда бўлади» дея изоҳ қолдирган эди. Ушбу пост остида машҳур қозоғистонлик боксчи ҳам ўз самимий фикрларини билдириб ўтди.
«Ҳақиқий афсона»: Головкиндан Криштиануга эҳтиром
Геннадий Головкин португалиялик сардорнинг жаҳон спортига қўшган беқиёс ҳиссасини алоҳида қайд этди:
Илҳом манбаи: «Ҳақиқий афсона. Бутун дунё бўйлаб одамларга илҳом беришда давом эт!» — деб ёзди Головкин;
Ўчмас мерос: «Сенинг меросинг абадий яшайди!» — дея футбол юлдузининг фаолиятига юксак баҳо берди таниқли чарм қўлқоп устаси.
23 йиллик буюк салтанат рақамларда
Криштиану Роналдунинг миллий жамоа либосида қайд этган кўрсаткичлари спорт тарихидаги энг юқори чўққилардан бири бўлиб қолади:
2003 йилдан бошланган йўл: У Португалия бош жамоаси шарафини 2003 йилдан буён узлуксиз ва муносиб ҳимоя қилиб келди;
Мутлақ жаҳон рекорди: Ҳужумчи миллий терма жамоа сафида жами 234 та баҳсда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол киритди;
Тарихий олтин совринлар: Сардор сифатида Роналду Португалия билан 2016 йилги Европа чемпионатида ғолиб чиқди ҳамда 2019 ва 2025 йилларда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош кубогини боши узра кўтарди.
Изоҳлар 0
…