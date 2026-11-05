“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирди

·54·Спорт
“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Геннадий Головкин Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаган Криштиану Роналдунинг қарорига муносабат билдириб, уни ҳақиқий афсона деб атади.
  • Боксчи португалиялик футболчининг жаҳон спортига қўшган беқиёс ҳиссасини эътироф этиб, унинг мероси абадий яшашини таъкидлади.
  • 2003 йилдан буён терма жамоа шарафини ҳимоя қилган Роналду 234 та ўйинда 146 та гол уриб, Европа чемпионати ва икки карра УЕФА Миллатлар лигаси ғолиби бўлган.

Ўрта вазн тоифасида собиқ жаҳон чемпиони, бокс оламининг тирик афсонаси Геннадий Головкин Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини маълум қилган Криштиану Роналдунинг қарорига муносабат билдирди. 41 ёшли футбол юлдузининг миллий жамоа билан хайрлашуви спорт оламида кенг акс-садо бермоқда.

Роналду ижтимоий тармоқларда эълон қилган ҳиссиётларга бой хайрлашув видеосига «Португалия доимо менинг юрагимда бўлади» дея изоҳ қолдирган эди. Ушбу пост остида машҳур қозоғистонлик боксчи ҳам ўз самимий фикрларини билдириб ўтди.

«Ҳақиқий афсона»: Головкиндан Криштиануга эҳтиром

Геннадий Головкин португалиялик сардорнинг жаҳон спортига қўшган беқиёс ҳиссасини алоҳида қайд этди:

  • Илҳом манбаи: «Ҳақиқий афсона. Бутун дунё бўйлаб одамларга илҳом беришда давом эт!» — деб ёзди Головкин;

  • Ўчмас мерос: «Сенинг меросинг абадий яшайди!» — дея футбол юлдузининг фаолиятига юксак баҳо берди таниқли чарм қўлқоп устаси.

23 йиллик буюк салтанат рақамларда

Криштиану Роналдунинг миллий жамоа либосида қайд этган кўрсаткичлари спорт тарихидаги энг юқори чўққилардан бири бўлиб қолади:

  • 2003 йилдан бошланган йўл: У Португалия бош жамоаси шарафини 2003 йилдан буён узлуксиз ва муносиб ҳимоя қилиб келди;

  • Мутлақ жаҳон рекорди: Ҳужумчи миллий терма жамоа сафида жами 234 та баҳсда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол киритди;

  • Тарихий олтин совринлар: Сардор сифатида Роналду Португалия билан 2016 йилги Европа чемпионатида ғолиб чиқди ҳамда 2019 ва 2025 йилларда икки бор УЕФА Миллатлар лигаси бош кубогини боши узра кўтарди.

Криштиану РоналдуГеннадий ГоловкинПортугалия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Бугун 22:23Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Бугун 20:44Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиПортугалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиБугун 19:21Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариРоналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариБугун 18:15Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашдиБугун 16:23Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайдиКриштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлайдиБугун 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози