Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Луис Фелипе Сколари Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақидаги қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлади.
- 2003 йилда Роналдуни катта футболга олиб кирган мутахассис шогирдини ўз фаолиятида учратган энг кучли профессионал ва буюк спортчи деб атади.
- Сколари 23 йил давом этган ва қитъа чемпионлиги билан ёдда қолган ушбу даврни муносиб якунланган эра сифатида баҳолади.
Португалия миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи, жаҳон чемпиони Луис Фелипе Сколари Криштиану Роналдунинг терма жамоа либосидаги фаолиятини якунлаш тўғрисидаги қарорига таъсирчан ва илиқ муносабат билдирди. Айнан бразилиялик ушбу таниқли мутахассис раҳбарлигида ёш Роналду 2003 йилда Португалия асосий таркибида дебют қилган ва катта халқаро саҳнага илк қадамини қўйган эди.
41 ёшли футбол афсонасининг терма билан хайрлашуви ортидан Сколари шогирдига юксак ҳурмат бажо келтириб, қабул қилинган қарорни тўла қўллаб-қувватлади.
«Сен Португалия ҳеч қачон унутмайдиган спортчи бўлдинг»
Бразилиялик тажрибали мураббий ўз мурожаатида Криштианунинг қарори ўз вақтида қабул қилингани ва унинг мероси мангу яшашини таъкидлади:
Шогирдга раҳмат ва табрик: «Роналду, баракалла! Сен хотиржамсан ва мутлақо тўғри қарор қабул қилдинг. Сен Португалия ҳеч қачон унутмайдиган буюк спортчилардан бири бўлдинг. Дўстинг ва сенга қойил қоладиган инсон сифатида мен ҳамда жамоадошларингга қилган барча буюк ишларинг учун сени ҳеч қачон унутмайман», — деди мураббий;
Биринчи танишув хотираси: Сколари уни миллий жамоага таклиф этиш тарихини ҳам эслаб ўтди: «Муртоз (собиқ ёрдамчим) ва ёшлар бўлимидаги Руи бизга Роналду исмли ноёб футболчи ҳақида айтишган эди. Айнан улар сабаб биз Криштиану билан танишдик. У эса ҳақиқатан ҳам буюк инсон ва бетакрор футболчи бўлиб чиқди».
«Фаолиятимда учратган энг кучли профессионал»
Сколари Роналдунинг феноменал муваффақиятлари фақат туғма истеъдод эмас, балки тинимсиз меҳнат маҳсули эканига урғу берди:
Талаб ва натижа: «Криштиану мен мураббийлик қилган энг яхши футболчилардан бири бўлди. Нафақат майдонда, балки оддий инсон сифатида ҳам. Биз ундан нимани талаб қилган бўлсак, барчасини бекаму кўст бажарарди. У ўз олдига қўйган барча ютуқларга эришди, чунки бунинг учун кечаю кундуз астойдил меҳнат қилди. Унинг иқтидори доимо ўртачадан анча юқори бўлган»;
Меҳрли хайрлашув: «У бутун мураббийлик фаолиятим давомида бирга ишлаган энг яхши профессионал бўлди. Унинг мана шундай чиройли қарор қабул қилганидан чексиз хурсандман. Сени қаттиқ қучоқлаб қоламан, Роналду! Барча эзгу тилакларим сен билан», — дея сўзини якунлади Луис Фелипе Сколари.
Шу тариқа, 2003 йилда айнан Сколари қўл остида бошланган ва 234 та ўйин, 146 та гол ҳамда қитъа чемпионлиги совринларига бой бўлган 23 йиллик порлоқ эра расман мукаммал якунига етди.
Изоҳлар 0
…