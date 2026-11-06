Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?

·80·Спорт
Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Луис Фелипе Сколари Криштиану Роналдунинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақидаги қарорини тўлиқ қўллаб-қувватлади.
  • 2003 йилда Роналдуни катта футболга олиб кирган мутахассис шогирдини ўз фаолиятида учратган энг кучли профессионал ва буюк спортчи деб атади.
  • Сколари 23 йил давом этган ва қитъа чемпионлиги билан ёдда қолган ушбу даврни муносиб якунланган эра сифатида баҳолади.

Португалия миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи, жаҳон чемпиони Луис Фелипе Сколари Криштиану Роналдунинг терма жамоа либосидаги фаолиятини якунлаш тўғрисидаги қарорига таъсирчан ва илиқ муносабат билдирди. Айнан бразилиялик ушбу таниқли мутахассис раҳбарлигида ёш Роналду 2003 йилда Португалия асосий таркибида дебют қилган ва катта халқаро саҳнага илк қадамини қўйган эди.

41 ёшли футбол афсонасининг терма билан хайрлашуви ортидан Сколари шогирдига юксак ҳурмат бажо келтириб, қабул қилинган қарорни тўла қўллаб-қувватлади.

«Сен Португалия ҳеч қачон унутмайдиган спортчи бўлдинг»

Бразилиялик тажрибали мураббий ўз мурожаатида Криштианунинг қарори ўз вақтида қабул қилингани ва унинг мероси мангу яшашини таъкидлади:

  • Шогирдга раҳмат ва табрик: «Роналду, баракалла! Сен хотиржамсан ва мутлақо тўғри қарор қабул қилдинг. Сен Португалия ҳеч қачон унутмайдиган буюк спортчилардан бири бўлдинг. Дўстинг ва сенга қойил қоладиган инсон сифатида мен ҳамда жамоадошларингга қилган барча буюк ишларинг учун сени ҳеч қачон унутмайман», — деди мураббий;

  • Биринчи танишув хотираси: Сколари уни миллий жамоага таклиф этиш тарихини ҳам эслаб ўтди: «Муртоз (собиқ ёрдамчим) ва ёшлар бўлимидаги Руи бизга Роналду исмли ноёб футболчи ҳақида айтишган эди. Айнан улар сабаб биз Криштиану билан танишдик. У эса ҳақиқатан ҳам буюк инсон ва бетакрор футболчи бўлиб чиқди».

«Фаолиятимда учратган энг кучли профессионал»

Сколари Роналдунинг феноменал муваффақиятлари фақат туғма истеъдод эмас, балки тинимсиз меҳнат маҳсули эканига урғу берди:

  • Талаб ва натижа: «Криштиану мен мураббийлик қилган энг яхши футболчилардан бири бўлди. Нафақат майдонда, балки оддий инсон сифатида ҳам. Биз ундан нимани талаб қилган бўлсак, барчасини бекаму кўст бажарарди. У ўз олдига қўйган барча ютуқларга эришди, чунки бунинг учун кечаю кундуз астойдил меҳнат қилди. Унинг иқтидори доимо ўртачадан анча юқори бўлган»;

  • Меҳрли хайрлашув: «У бутун мураббийлик фаолиятим давомида бирга ишлаган энг яхши профессионал бўлди. Унинг мана шундай чиройли қарор қабул қилганидан чексиз хурсандман. Сени қаттиқ қучоқлаб қоламан, Роналду! Барча эзгу тилакларим сен билан», — дея сўзини якунлади Луис Фелипе Сколари.

Шу тариқа, 2003 йилда айнан Сколари қўл остида бошланган ва 234 та ўйин, 146 та гол ҳамда қитъа чемпионлиги совринларига бой бўлган 23 йиллик порлоқ эра расман мукаммал якунига етди.

Криштиану РоналдуЛуис Фелипе СколариПортугалия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақида“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақидаБугун 15:59“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирди“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирдиКеча 22:47Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Кеча 22:23Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Кеча 20:44Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиПортугалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиКеча 19:21Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариРоналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариКеча 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози