Осиё ўйинларида кескин бурилиш: Ҳиндистон Ўзбекистонни қувиб ўтдими?

·11·Спорт
Осиё ўйинларида кескин бурилиш: Ҳиндистон Ўзбекистонни қувиб ўтдими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинлари-2026 да умумжамоа медаллар жадвалида Ўзбекистон тўртинчи ўриндан бешинчи ўринга тушиб, Ҳиндистон олтин медаллар сони бўйича тенглашиб, кумуш медаллар фарқи билан вақтинча олдинга ўтиб олди.
  • Ҳиндистон 21 та олтин, 27 та кумуш ва 37 та бронза билан тўртинчи, Ўзбекистон эса 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза билан бешинчи ўринни эгаллади.

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида якуний паллага кирган Осиё ўйинлари-2026 да умумжамоа медаллар жадвалида жиддий ўзгариш юз берди. Мусобақанинг 14-куни якунларига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси умумжамоа ҳисобида тўртинчи поғонадан бешинчи ўринга тушди.

Ҳиндистон делегацияси олтин медаллар сони бўйича ҳамюртларимизга етиб олиб, кумуш медаллар фарқи эвазига вақтинча олдинга ўтиб олди.

Медаллар кураши: Ҳиндистон қандай қилиб олдинга чиқди?

14-кунлик беллашувлардан сўнг икки давлат ҳисобида олтин медаллар тенглиги кузатилмоқда:

  • Ўзбекистон: Жами 70 та медаль — 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза (5-ўрин).

  • Ҳиндистон: Жами 85 та медаль — 21 та олтин, 27 та кумуш ва 37 та бронза (4-ўрин).

Осиё ўйинлари регламентига мувофиқ, олтин медаллар тенг бўлган ҳолатда кумуш медаллар кўрсаткичи ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Ҳиндистонда кумушлар сони иккитага кўп бўлгани сабабли улар тўртинчи поғонага кўтарилди.

3 октябрь қаҳрамонлари: Делегациямиз ҳисобига 5 та янги медаль

Кун давомида ўзбекистонлик атлетлар шоҳсупага 5 бор кўтарилиб, делегациямиз ғазнасини бойитди:

  • Олтин медаль: Бадиий гимнастика бўйича яккалик кўпкураш баҳсларида 112,950 балл жамғарган Тахмина Икромова барча рақибларини ортда қолдириб, Осиё ўйинларининг уч карра чемпионига айланди.

  • Кумуш медаллар: Эркин кураш бўйича 97 кг гача вазн тоифасида Шерзод Поёнов ҳамда таэквондо WT баҳсларида (+80 кг) Марат Мавлонов кумуш медалларни расмийлаштирди.

  • Бронза медаллар: Таэквондочи Светлана Саидова (+67 кг) ва аралаш жамоавий баҳсларда Жанубий Кореяни 4:2 ҳисобида енгган дзюдо терма жамоаси бронза медали соҳибига айланди.

Осиё ўйинлари 4 октябрь куни расман якунланади ва сўнгги мусобақа кунида тўртинчи ўрин учун якуний кураш кечади.

Осиё ўйинлари-2026Тахмина ИкромоваШерзод ПоёновЎзбекистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шерзод Поёнов Осиё ўйинларида кумуш медалга сазовор бўлдиШерзод Поёнов Осиё ўйинларида кумуш медалга сазовор бўлдиКеча 17:40Тахмина Икромовадан олтин! Гимнастикачимиз Осиё ўйинларининг 3 карра чемпиони бўлдиТахмина Икромовадан олтин! Гимнастикачимиз Осиё ўйинларининг 3 карра чемпиони бўлдиКеча 13:45Ўзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида тўртта медаль олдиЎзбекистон курашчилари Осиё чемпионатида тўртта медаль олди26 май 12:23Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариЎзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалари22 сентябр 01:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди