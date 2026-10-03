Тахмина Икромовадан олтин! Гимнастикачимиз Осиё ўйинларининг 3 карра чемпиони бўлди
Японияда ўтаётган Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бадиий гимнастика бўйича Ўзбекистон терма жамоаси етакчиси Тахмина Икромова ҳақиқий бенефис кўрсатди. Иқтидорли спортчимиз яккалик кўпкураш баҳсларида тенгсиз эканини исботлаб, мусобақадаги навбатдаги олтин медални юртимиз ҳисобига қўшиб қўйди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг маълум қилишича, Икромова ҳал қилувчи финал чиқишларида бенуқсон ижроси билан ҳакамлар ва томошабинларни ҳайратда қолдирди.
112.950 балл: Барча рақиблардан устун
Яккалик кўпкураш дастурининг финал босқичида қитъанинг энг кучли гимнастикачилари орасида чиқиш қилган ҳамюртимиз ўз маҳорати, нафосати ва юқори техникасини тўлиқ намойиш этди:
Тахмина Икромова финал машқлари якунига кўра жами 112.950 балл жамғарди.
Ушбу баланд натижа эвазига у асосий рақибларини ортда қолдириб, шоҳсупанинг энг юқори — 1-поғонасидан жой олди ва Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Тарихга муҳрланган муваффақият — 3 карра Осиё ўйинлари чемпиони
Мазкур ғалаба Тахмина Икромова учун шунчаки навбатдаги медаль эмас, балки катта тарихий ютуқ бўлди:
Бу спортчимизнинг Осиё ўйинлари тарихидаги учинчи олтин медали ҳисобланади.
Шу тариқа, Тахмина Икромова Осиё ўйинларининг уч карра чемпиони деган шарафли номни мустаҳкамлади ҳамда қитъа бадиий гимнастикасидаги мутлақ етакчилигини яна бир бор исботлади.
Ушбу олтин медаль Ўзбекистон делегациясининг умумжамоа медаллар жадвалидаги позициясини янада яхшилашга катта ҳисса қўшди.
Изоҳлар 0
…