Тахмина Икромовадан олтин! Гимнастикачимиз Осиё ўйинларининг 3 карра чемпиони бўлди

·0·Спорт
Тахмина Икромовадан олтин! Гимнастикачимиз Осиё ўйинларининг 3 карра чемпиони бўлди

Японияда ўтаётган Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бадиий гимнастика бўйича Ўзбекистон терма жамоаси етакчиси Тахмина Икромова ҳақиқий бенефис кўрсатди. Иқтидорли спортчимиз яккалик кўпкураш баҳсларида тенгсиз эканини исботлаб, мусобақадаги навбатдаги олтин медални юртимиз ҳисобига қўшиб қўйди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг маълум қилишича, Икромова ҳал қилувчи финал чиқишларида бенуқсон ижроси билан ҳакамлар ва томошабинларни ҳайратда қолдирди.

112.950 балл: Барча рақиблардан устун

Яккалик кўпкураш дастурининг финал босқичида қитъанинг энг кучли гимнастикачилари орасида чиқиш қилган ҳамюртимиз ўз маҳорати, нафосати ва юқори техникасини тўлиқ намойиш этди:

  • Тахмина Икромова финал машқлари якунига кўра жами 112.950 балл жамғарди.

  • Ушбу баланд натижа эвазига у асосий рақибларини ортда қолдириб, шоҳсупанинг энг юқори — 1-поғонасидан жой олди ва Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Тарихга муҳрланган муваффақият — 3 карра Осиё ўйинлари чемпиони

Мазкур ғалаба Тахмина Икромова учун шунчаки навбатдаги медаль эмас, балки катта тарихий ютуқ бўлди:

  • Бу спортчимизнинг Осиё ўйинлари тарихидаги учинчи олтин медали ҳисобланади.

  • Шу тариқа, Тахмина Икромова Осиё ўйинларининг уч карра чемпиони деган шарафли номни мустаҳкамлади ҳамда қитъа бадиий гимнастикасидаги мутлақ етакчилигини яна бир бор исботлади.

Ушбу олтин медаль Ўзбекистон делегациясининг умумжамоа медаллар жадвалидаги позициясини янада яхшилашга катта ҳисса қўшди.

Тахмина ИкромоваАичи-Нагоя-2026Бадиий гимнастикаОсиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгиладиАкбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгилади29 сентябр 12:09Ўзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналидаЎзбекистоннинг тўрт боксчиси Осиё ўйинлари яримфиналида28 сентябр 17:14Ахрор Зиёдуллаев Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиАхрор Зиёдуллаев Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлди28 сентябр 15:00Покизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлдиПокизахон Камолиддинова Аичи-Нагояда Осиё чемпиони бўлди28 сентябр 14:57Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олдиЎзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олди27 сентябр 16:23Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалари27 сентябр 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди