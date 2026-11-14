«Ўзбекистон — ўрта даражадаги жамоа»: Мостовой Каннаваро шогирдлари ҳақида кескин гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Селта» клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Александр Мостовой Россия терма жамоасининг Ўзбекистон устидан қозонган 3:2 ҳисобидаги ғалабасини кутилган натижа деб атади.
- У Ўзбекистон терма жамоасини «ўрта даражадаги жамоа» деб баҳолаб, Фабио Каннаваронинг бош мураббий сифатидаги фаолияти майдондаги натижага ҳал қилувчи таъсир кўрсатмаслигини таъкидлади.
Россия терма жамоасининг Ўзбекистон устидан 3:2 ҳисобидаги ғалабаси қўшни мамлакатдаги футбол мутахассислари ва собиқ футболчилар ўртасида турлича фикрларни келтириб чиқарди. Бироқ «Сельта» клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Александр Мостовой ўз муносабатида анча кескин баёнотлар билан чиқди. Унинг фикрича, Россиянинг ғалабаси кутилган натижа бўлган, Фабио Каннаваронинг Ўзбекистон терма жамоасини бошқариши эса майдондаги натижага ҳал қилувчи таъсир кўрсатмайди.
Энг эътиборлиси, Мостовой Ўзбекистон терма жамоасини «ўрта даражадаги жамоа» деб атади ва Жаҳон чемпионатига чиқишини мусобақа иштирокчилари сони кенгайтирилгани билан изоҳлади. У ҳатто Россия дарвозасига иккита гол урилишининг ўзини ҳам ўзбек футболчилари учун яхши натижа сифатида баҳолади.
«Россиянинг ғалабаси мен учун ажабланарли эмас»
Россия терма жамоаси Ўзбекистон билан ўтказилган ўртоқлик учрашувида 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Мазкур баҳсда ҳар икки жамоа ҳам ҳимояда хатоларга йўл қўйди, дарвозалар бир неча бор ишғол этилди. Мостовойнинг фикрича, томошабинлар учун қизиқарли ўтган бу учрашув Россия учун оддий ғалабалардан бири бўлган.
«Иккала томон ҳам хатоларга йўл қўйди, голлар кўп бўлди. Ўйин томошабинлар учун қизиқ ўтди, деб ўйлайман. Лекин бу биз учун шунчаки навбатдаги ғалаба, қандайдир алоҳида аҳамиятга эга ўйин эмас. Россия терма жамоасининг Ўзбекистонни мағлуб этгани мен учун ҳеч қандай ажабланарли ҳолат эмас», — деди собиқ футболчи.
Мостовойнинг таъкидлашича, агар учрашувда ғалаба қозонган томон Ўзбекистон бўлганида, бу ҳақиқатан ҳам кутилмаган натижа сифатида муҳокама қилиниши мумкин эди. Россиянинг ғалабаси эса унинг назарича, табиий ҳолат.
Мостовой Россия терма жамоасининг ўйинидан ҳам тўлиқ қониқмади
Қизиғи шундаки, собиқ футболчи Россиянинг ғалабасини кутилган натижа деб ҳисоблаган бўлса-да, жамоанинг бутун ўйин давомидаги ҳаракатларини ҳам мақтамади.
У айниқса, Россия футболчиларининг учрашувнинг фақат сўнгги қисмида фаол ҳужумга ўтганига эътибор қаратди.
«Фақат бир нарса тушунарсиз: нега шундай ўйинни бутун матч давомида кўрсатишмади? Нега фақат охирги 20 дақиқада ҳужумга ўтишди? Лекин энг муҳими — ғалаба қўлга киритилди. Венесуэлага қарши ўйин унчалик қийин бўлмаслиги керак», — деди Мостовой.
Демак, унинг фикрича, Россия терма жамоаси натижага эришган бўлса-да, ўйин сифати ва фаоллик борасида яхшироқ ҳаракат қилиши мумкин эди.
Каннаваронинг номи ҳам Мостовойни фикридан қайтармади
Суҳбат давомида Мостовойдан Россия терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин учун жаҳон футболида катта ном қозонган Фабио Каннаваро бошқараётган Ўзбекистонни мағлуб этиш қанчалик муҳим бўлгани сўралди.
Бироқ собиқ футболчи бу ерда италиялик мутахассиснинг номини алоҳида аҳамиятга эга деб ҳисобламаслигини билдирди.
«Бу ерда Каннаваронинг ўзи унчалик катта роль ўйнамайди, майдонда ахир футболчилар тўп тепади», — дея жавоб берди у.
Мостовойнинг фикрича, футболда мураббийнинг номи ва аввалги ютуқларидан кўра, майдондаги ўйинчиларнинг ҳаракати муҳимроқ. У Каннаваронинг Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланиши атрофидаги дастлабки баҳсларни ҳам эслади.
«Каннаваро Ўзбекистонга нима учун борди?» — Мостовойнинг кескин баҳоси
Собиқ футболчи италиялик мутахассиснинг Ўзбекистонга келиши кўпчилик учун кутилмаган қарор бўлганини таъкидлади.
«Фабиони бош мураббийликка тайинлашганида кўпчилик: “Каннаваро у ерда нима қилади? Нега Ўзбекистонга борди?” деб ҳайрон бўлди», — деди Мостовой.
Унинг фикрича, Каннаваронинг Ўзбекистон терма жамоасига келиши мамлакат футболи учун яхши реклама, мутахассиснинг ўзи учун эса молиявий жиҳатдан манфаатли қарор бўлган.
Шу билан бирга, Мостовой Ўзбекистон терма жамоасининг салоҳиятига нисбатан ҳам анча кескин баҳо берди.
«Аслида эса бу Ўзбекистон терма жамоаси учун яхши реклама, Каннаваро учун эса яхши маош. Бу ўрта даражадаги жамоа, жаҳон чемпионатига эса иштирокчилар сони кенгайтирилгани учун чиқишди», — дея таъкидлади у.
Бу гаплар Мостовойнинг шахсий баҳоси эканини алоҳида қайд этиш лозим. Ўзбекистон терма жамоасининг Жаҳон чемпионатига йўлланма олиши фақат иштирокчилар сони оширилгани билан изоҳланмайди: кенгайтирилган формат янги имкониятлар яратган бўлса-да, жамоа саралаш баҳсларида керакли натижаларни қайд этиши ҳам шарт эди.
«Ўзбекларни икки гол ургани учун мақташ мумкин»
Мостовой суҳбат якунида Россия терма жамоасининг Ўзбекистонни мағлуб этиши шарт бўлганини яна бир бор таъкидлади. Унинг фикрича, Карпин шогирдлари олдига қўйилган вазифани бажарган.
«Россия терма жамоаси Ўзбекистонни ютиши шарт эди ва шундай ҳам бўлди. Каннаваро эса ўз ишини қилиб, ўз йўлида давом этяпти, ҳаммаси жойида. Ўзбеклар икки марта дарвозамизга гол ургани ўзи ҳам яхши натижа, уларни шу учун мақташ мумкин», — деди собиқ футболчи.
Мостовойнинг ушбу сўзлари Ўзбекистон футбол мухлисларига ёқмаслиги табиий. Айниқса, миллий жамоамизнинг халқаро майдондаги ютуқларини камситувчи оҳангдаги баҳолашлар кўпчиликда эътироз уйғотиши мумкин.
Россиянинг ғалабаси — Каннаваро жамоаси учун сабоқми ёки оддий мағлубиятми?
Ўзбекистон терма жамоаси Россияга қарши баҳсда икки гол уришга муваффақ бўлди, аммо учрашувнинг якуний қисмида устунликни сақлаб қололмади. Шу боис 3:2 ҳисобидаги мағлубият жамоамиз учун ҳам таҳлил қилиниши керак бўлган жиҳатларни очиб берди.
Мостовой эса бу натижани Россия учун оддий ғалаба деб ҳисобламоқда. Бироқ унинг баёнотларида ҳам эътиборга молик жиҳат бор: Россия футболчилари ҳам бутун учрашув давомида бир хил фаоллик кўрсатмаган ва собиқ ярим ҳимоячи бу ҳолатни танқид қилган.
Ўзбекистон учун эса энг муҳим жавобни гаплар эмас, кейинги ўйинлар ва халқаро мусобақалардаги натижалар бериши мумкин. Каннаваронинг иши, жамоанинг ўсиши ва футболчиларнинг имкониятлари биргина ўртоқлик учрашуви билан баҳоланмайди.
Мостовойнинг кескин фикрлари баҳс-мунозараларга сабаб бўлиши мумкин. Аммо ўзбек футболининг ҳақиқий жавоби — майдондаги натижа, барқарор ўйин ва халқаро даражадаги янги ютуқлар бўлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…