Тухелдан кутилмаган баёнот: «Манчестер Сити»нинг жазоланиши терма жамоага таъсир қиладими?

·4·Спорт
Тухелдан кутилмаган баёнот: «Манчестер Сити»нинг жазоланиши терма жамоага таъсир қиладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел «Манчестер Сити»нинг молиявий айбловлар сабабли қуйи лигага туширилиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларга жавоб берди.
  • Тухелнинг таъкидлашича, футболчиларнинг қайси лигада ўйнаши терма жамоага чақирув олишда асосий мезон бўлмайди, балки уларнинг жамоага келтира оладиган нафидан келиб чиқилади.

Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель «Манчестер Сити» атрофида авж олган молиявий айбловлар ва клубнинг қуйи лигага тушириб юборилиш хавфи терма жамоа таркибига қандай таъсир қилиши ҳақида очиқ гапирди. Немис мутахассиси юлдуз футболчилар клуб муаммолари сабабли жазоланмаслигини таъкидлади.

Мустақил комиссия томонидан молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилган «шаҳарликлар» устидан апелляция жараёни давом этаётган бир пайтда, журналистлар Тухелга Англия юлдузларининг миллий жамоадаги тақдири бўйича тўғридан-тўғри савол билан юзланишди.

«Дивизион эмас, маҳорат муҳим»: Тухелнинг қатъий позицияси

Англия термаси устози жамоага чақирув олишда клубнинг лигадаги мақоми ҳал қилувчи омил эмаслигини аниқ тушунтириб берди:

  • Асосий мезон — фойда: «Мен терма жамоага номзодларни танлашда уларнинг муайян ўйин, йиғин ёки йирик турнирларда жамоага қай даражада наф келтира олишига эътибор қаратаман. Футболчининг қайси лигада тўп суриши иккинчи даражали», — деди мураббий.

  • Автоматик четлатиш бўлмайди:

«Футболчининг энг юқори дивизионда ўйнамаётгани уни автоматик тарзда миллий терма жамоадан четлаштириш керак дегани эмас. Ҳар бир ҳолат ва ҳар бир ўйинчи алоҳида, индивидуал тарзда кўриб чиқилиши шарт», — дея таъкидлади Томас Тухель.

«Сити» апелляция берган, босим давом этмоқда

Эслатиб ўтамиз, Премьер-лиганинг мустақил комиссияси «Манчестер Сити»ни кўп йиллик молиявий фэйр-плей қоидаларини бузганликда айбдор деб топган эди. Жарималар қаторида очколарни олиб ташлашдан тортиб, қуйи лигага тушириб юбориш каби энг қаттиқ жазолар ҳам тилга олинмоқда.

Манчестер клуби раҳбарияти эса барча даъволарни кескин рад этиб, юқори инстанцияга расмий шикоят аризаси киритган. Тухелнинг бу баёноти эса «Манчестер Сити» таркибидаги Англия термаси етакчилари учун катта руҳий далда бўлди.

Томас ТухельМанчестер СитиМолиявий фэйр‑плейАнглия миллий футбол жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиЭнцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот берди12 сентябр 18:05Иан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилдиИан Райт Манчестер Сити жазоланишини талаб қилди30 сентябр 01:30Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»12 июл 09:58Эллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқдаЭллиот Андерсон яқин кунларда «Сити» футболчисига айланиши кутилмоқда13 июн 19:36Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...3 август 20:46ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?22 июл 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди