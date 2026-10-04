Тухелдан кутилмаган баёнот: «Манчестер Сити»нинг жазоланиши терма жамоага таъсир қиладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел «Манчестер Сити»нинг молиявий айбловлар сабабли қуйи лигага туширилиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларга жавоб берди.
- Тухелнинг таъкидлашича, футболчиларнинг қайси лигада ўйнаши терма жамоага чақирув олишда асосий мезон бўлмайди, балки уларнинг жамоага келтира оладиган нафидан келиб чиқилади.
Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель «Манчестер Сити» атрофида авж олган молиявий айбловлар ва клубнинг қуйи лигага тушириб юборилиш хавфи терма жамоа таркибига қандай таъсир қилиши ҳақида очиқ гапирди. Немис мутахассиси юлдуз футболчилар клуб муаммолари сабабли жазоланмаслигини таъкидлади.
Мустақил комиссия томонидан молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилган «шаҳарликлар» устидан апелляция жараёни давом этаётган бир пайтда, журналистлар Тухелга Англия юлдузларининг миллий жамоадаги тақдири бўйича тўғридан-тўғри савол билан юзланишди.
«Дивизион эмас, маҳорат муҳим»: Тухелнинг қатъий позицияси
Англия термаси устози жамоага чақирув олишда клубнинг лигадаги мақоми ҳал қилувчи омил эмаслигини аниқ тушунтириб берди:
Асосий мезон — фойда: «Мен терма жамоага номзодларни танлашда уларнинг муайян ўйин, йиғин ёки йирик турнирларда жамоага қай даражада наф келтира олишига эътибор қаратаман. Футболчининг қайси лигада тўп суриши иккинчи даражали», — деди мураббий.
Автоматик четлатиш бўлмайди:
«Футболчининг энг юқори дивизионда ўйнамаётгани уни автоматик тарзда миллий терма жамоадан четлаштириш керак дегани эмас. Ҳар бир ҳолат ва ҳар бир ўйинчи алоҳида, индивидуал тарзда кўриб чиқилиши шарт», — дея таъкидлади Томас Тухель.
«Сити» апелляция берган, босим давом этмоқда
Эслатиб ўтамиз, Премьер-лиганинг мустақил комиссияси «Манчестер Сити»ни кўп йиллик молиявий фэйр-плей қоидаларини бузганликда айбдор деб топган эди. Жарималар қаторида очколарни олиб ташлашдан тортиб, қуйи лигага тушириб юбориш каби энг қаттиқ жазолар ҳам тилга олинмоқда.
Манчестер клуби раҳбарияти эса барча даъволарни кескин рад этиб, юқори инстанцияга расмий шикоят аризаси киритган. Тухелнинг бу баёноти эса «Манчестер Сити» таркибидаги Англия термаси етакчилари учун катта руҳий далда бўлди.
Изоҳлар 0
…