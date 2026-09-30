Ламин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Барселона юлдузи Ламин Ямалнинг жамоавий манфаатни шахсий маҳоратдан устун қўйишини юқори баҳолади.
- Севиляда Хорватияга қарши ўйинда Ямал ҳисобни очиб, жамоадошига голли узатма берди ва ўзи ҳам иккинчи голни урди.
- Унинг сўнгги саккизта ўйинда клуб ва терма жамоа сафида 11 та гол ва 7 та голли узатма қайд этгани унинг ажойиб формасини кўрсатади.
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Барселона юлдузи Ламин Ямалнинг жамоавий манфаатни шахсий маҳоратдан устун қўйишини юқори баҳолади. Севилядаги Ramон Санчес Пишхуан стадионида бўлиб ўтган баҳсда испанлар Хорватия дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, йирик ғалабага эришди. Мазкур муваффақият натижасида амалдаги жаҳон чемпионлари ўзларининг ажойиб мағлубиятсиз сериясини 40 та ўйинга етказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув мезбонлар учун жуда омадли бошланди ва Барселона қанот ҳужумчиси ўйин бошланганига атиги 70 сония тўлганда, ҳисобни очди. GOAL.com хабар беришича, ушбу тезкор гол футболчининг фаолиятидаги энг тезкор гол сифатида қайд этилди ва уч кун олдин Уемблида Англия дарвозасига киритилган тўп натижасини янгилади. Хорватияликлар тез орада мувозанатни тиклаган бўлса-да, майдон эгалари устунликни ўз қўлида сақлаб қолди.
Ямалнинг жамоавий ўйини ва голлариБиринчи бўлим якунланиши арафасида Барселона тарбияланувчиси яна ўзини кўрсатиб, жамоадошига қулай узатма берди. Унинг жарима майдончасига етказиб берган аниқ тўпидан сўнг Марк Пубилл Испанияни яна олдинга олиб чиқди. Беллашувнинг 63-дақиқасида эса Ямалнинг ўзи иккинчи голини урди. У яқин бурчакка йўллаган зарбаси билан клубдаги жамоадоши Доминик Ливаковични шошириб қўйди. Иккинчи бўлим охирида захирадан майдонга тушган Нико Уиляms ҳисобни 4:1 га етказиб, якуний натижани ўрнатди.
Ўйиндан кейин ТВE телеканалига берган интервюсида Луис де ла Фуенте ёш футболчининг жамоа манфаатига хизмат қилишини алоҳида таъкидлади. Мураббийнинг айтишича, Ямал ўзининг шахсий иқтидорини жамоа ютуғи йўлида сарфлайди ва унинг бундай камтарлиги ўйинчини янада буюк қилади. Бош мураббий жамоа ичида унинг барч томонидан севилишини ва бундай иқтидор эгасига эга эканликларидан мамнун эканликларини қўшимча қилди.
Клубдаги тажриба ва келажакдаги мақсадларЎйиндан кейин Ламине Ямалнинг ўзи ҳам иккинчи голни қандай ургани ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, дарвозабон Доминик Ливаковични машғулотлардан яхши билиши унга қўл келган. Ҳужумчи машғулотлардаги одатларни эслаб, шунга қараб иш тутганини ва бу натижа берганини тан олди.
Ҳозирги кунда Ламин Ямалнинг ажойиб спорт формасида эканлиги яққол кўзга ташланмоқда. Унинг сўнгги саккизта ўйинда клуб ва терма жамоа сафида 11 та гол ва 7 та голли узатмани амалга оширгани бунга яққол мисолдир. Ушбу ёрқин ўйинлар ва барқарор натижалар футболчининг келаси ой топшириладиган 2026-йилги Олтин тўп мукофотига бўлган даъвогарлигини янада жиддийроқ қилмоқда.
Изоҳлар 0
…