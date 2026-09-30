Ламин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатди

·43·Спорт
Ламин Ямал Севиляда сеҳр кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Барселона юлдузи Ламин Ямалнинг жамоавий манфаатни шахсий маҳоратдан устун қўйишини юқори баҳолади.
  • Севиляда Хорватияга қарши ўйинда Ямал ҳисобни очиб, жамоадошига голли узатма берди ва ўзи ҳам иккинчи голни урди.
  • Унинг сўнгги саккизта ўйинда клуб ва терма жамоа сафида 11 та гол ва 7 та голли узатма қайд этгани унинг ажойиб формасини кўрсатади.

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Барселона юлдузи Ламин Ямалнинг жамоавий манфаатни шахсий маҳоратдан устун қўйишини юқори баҳолади. Севилядаги Ramон Санчес Пишхуан стадионида бўлиб ўтган баҳсда испанлар Хорватия дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, йирик ғалабага эришди. Мазкур муваффақият натижасида амалдаги жаҳон чемпионлари ўзларининг ажойиб мағлубиятсиз сериясини 40 та ўйинга етказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув мезбонлар учун жуда омадли бошланди ва Барселона қанот ҳужумчиси ўйин бошланганига атиги 70 сония тўлганда, ҳисобни очди. GOAL.com хабар беришича, ушбу тезкор гол футболчининг фаолиятидаги энг тезкор гол сифатида қайд этилди ва уч кун олдин Уемблида Англия дарвозасига киритилган тўп натижасини янгилади. Хорватияликлар тез орада мувозанатни тиклаган бўлса-да, майдон эгалари устунликни ўз қўлида сақлаб қолди.

Ямалнинг жамоавий ўйини ва голлари

Биринчи бўлим якунланиши арафасида Барселона тарбияланувчиси яна ўзини кўрсатиб, жамоадошига қулай узатма берди. Унинг жарима майдончасига етказиб берган аниқ тўпидан сўнг Марк Пубилл Испанияни яна олдинга олиб чиқди. Беллашувнинг 63-дақиқасида эса Ямалнинг ўзи иккинчи голини урди. У яқин бурчакка йўллаган зарбаси билан клубдаги жамоадоши Доминик Ливаковични шошириб қўйди. Иккинчи бўлим охирида захирадан майдонга тушган Нико Уиляms ҳисобни 4:1 га етказиб, якуний натижани ўрнатди.

Ўйиндан кейин ТВE телеканалига берган интервюсида Луис де ла Фуенте ёш футболчининг жамоа манфаатига хизмат қилишини алоҳида таъкидлади. Мураббийнинг айтишича, Ямал ўзининг шахсий иқтидорини жамоа ютуғи йўлида сарфлайди ва унинг бундай камтарлиги ўйинчини янада буюк қилади. Бош мураббий жамоа ичида унинг барч томонидан севилишини ва бундай иқтидор эгасига эга эканликларидан мамнун эканликларини қўшимча қилди.

Клубдаги тажриба ва келажакдаги мақсадлар

Ўйиндан кейин Ламине Ямалнинг ўзи ҳам иккинчи голни қандай ургани ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, дарвозабон Доминик Ливаковични машғулотлардан яхши билиши унга қўл келган. Ҳужумчи машғулотлардаги одатларни эслаб, шунга қараб иш тутганини ва бу натижа берганини тан олди.

Ҳозирги кунда Ламин Ямалнинг ажойиб спорт формасида эканлиги яққол кўзга ташланмоқда. Унинг сўнгги саккизта ўйинда клуб ва терма жамоа сафида 11 та гол ва 7 та голли узатмани амалга оширгани бунга яққол мисолдир. Ушбу ёрқин ўйинлар ва барқарор натижалар футболчининг келаси ой топшириладиган 2026-йилги Олтин тўп мукофотига бўлган даъвогарлигини янада жиддийроқ қилмоқда.

Ламине ЯмалЛуис де ла ФуентеИспанияХорватияФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтдиЛуис де ла Фуенте Испания футболчилари “Олтин тўп”га лойиқлигини айтди11 сентябр 10:39UEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этдиUEFA Миллатлар лигаси: Испания Хорватияни йирик ҳисобда таслим этдиБугун 02:35Испания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиИспания Миллатлар лигасида Хорватияни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун 01:56Испания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқдаИспания футболида олтин давр: Ламине Ямал ва унинг жамоаси дунёда гегемонлик қилмоқда21 июл 12:14Испания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот бердиИспания терма жамоаси устози Ламине Ямал ва Педро Порронинг жароҳати ҳақида маълумот берди15 июл 14:53Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқЛуис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқ3 июл 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди