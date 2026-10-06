Стеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмас

·1·Спорт
Стеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмас

Бенин терма жамоаси сардори Стеве Моуние Аргентина миллий жамоасига қарши ўтказиладиган нуфузли учрашув олдидан кутилмаган баёнот билан чиқди. Тажрибали ҳужумчи жаҳон чемпионларига қарши баҳс арафасида Лионель Мессини ўзига кум деб билмаслигини маълум қилди. Ушбу қарама-қаршилик футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 32 ёшли футболчи жароҳати боис бўлажак ўйинда майдонга туша олмаса-да, Буенос-Айресга жамоаси билан бирга сафар қилди. Африка қитъаси вакили бўлган Бенин термаси учун унинг майдон четида туриши ва маънавий кўмак бериши муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ўйин жамоа учун жиддий синов вазифасини ўтайди.

Принципиал ёндашув ва юлдузларга ҳурмат

Ҳуддерсфиелд Товн клубининг собиқ ҳужумчиси ўз ёндашувида футбол оламидаги энг йирик юлдузларга ҳайрат билан эмас, балки майдондаги тенг ҳуқуқли рақиб сифатида қарашини таъкидлади. Мега Sports Медиа нашрига берган интервюсида саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби ҳақида гапирар экан, Моуние очиқчасига шундай деди: "Мен ҳеч кимни бут деб билмайман, Лионель Мессини ҳам кумим деб ҳисобламайман".

Шунингдек, футболчи фаолияти давомида унга қўл келган фалсафасини изоҳлаб, ўйинни яхши кўриши ва маҳоратли ўйинчиларни кузатишдан завқланишини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, у буюк ўйинчиларга қарши майдонга тушганида ҳам ҳеч қачон улардан либос сўрамаган ва рақибларни ортиқча улуғвор даражага кўтармаган.

Тарихий учрашув ва келажакдаги режалар

Шунга қарамай, тажрибали форвард аргентиналиклар сардорининг футбол тарихига қўшган улкан ҳиссасини юқори баҳолайди. Буенос-Айресдаги хайрлашув оқшомининг аҳамиятини эътироф этаркан, Моуние рақибнинг ҳаракатларини кузатиш учун келганини ва Месси кўп йиллар давомида футбол учун қилган хизматлари эвазига бу лаҳзалардан тўлақонли завқ олишга ҳақли эканлигини таъкидлади.

Сафар давомида Бенин сардори машҳур Ла Бомбонера стадионига ҳам ташриф буюриб, Бока Жуниорс жамоасини қўллаб-қувватловчи суратларни ижтимоий тармоқларга жойлаштирди. Ўйин Бенин учун Африка Миллатлар кубоги саралаш баҳсларидан олдин муҳим тайёргарлик вазифасини бажаради. Ҳозирда футболчининг асосий эътибори жароҳатини даволашга ва Германиянинг Аугцбург клубидаги ўрнини тиклашга қаратилган.

Стеве МоуниеЛионель МессиБенинАргентинаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБугун 12:52Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиБугун 11:37Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиБенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиКеча 19:53Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаКеча 09:31Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?