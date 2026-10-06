Стеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмас
Бенин терма жамоаси сардори Стеве Моуние Аргентина миллий жамоасига қарши ўтказиладиган нуфузли учрашув олдидан кутилмаган баёнот билан чиқди. Тажрибали ҳужумчи жаҳон чемпионларига қарши баҳс арафасида Лионель Мессини ўзига кум деб билмаслигини маълум қилди. Ушбу қарама-қаршилик футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 32 ёшли футболчи жароҳати боис бўлажак ўйинда майдонга туша олмаса-да, Буенос-Айресга жамоаси билан бирга сафар қилди. Африка қитъаси вакили бўлган Бенин термаси учун унинг майдон четида туриши ва маънавий кўмак бериши муҳим аҳамият касб этади. Ушбу ўйин жамоа учун жиддий синов вазифасини ўтайди.
Принципиал ёндашув ва юлдузларга ҳурматҲуддерсфиелд Товн клубининг собиқ ҳужумчиси ўз ёндашувида футбол оламидаги энг йирик юлдузларга ҳайрат билан эмас, балки майдондаги тенг ҳуқуқли рақиб сифатида қарашини таъкидлади. Мега Sports Медиа нашрига берган интервюсида саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби ҳақида гапирар экан, Моуние очиқчасига шундай деди: "Мен ҳеч кимни бут деб билмайман, Лионель Мессини ҳам кумим деб ҳисобламайман".
Шунингдек, футболчи фаолияти давомида унга қўл келган фалсафасини изоҳлаб, ўйинни яхши кўриши ва маҳоратли ўйинчиларни кузатишдан завқланишини қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, у буюк ўйинчиларга қарши майдонга тушганида ҳам ҳеч қачон улардан либос сўрамаган ва рақибларни ортиқча улуғвор даражага кўтармаган.
Тарихий учрашув ва келажакдаги режаларШунга қарамай, тажрибали форвард аргентиналиклар сардорининг футбол тарихига қўшган улкан ҳиссасини юқори баҳолайди. Буенос-Айресдаги хайрлашув оқшомининг аҳамиятини эътироф этаркан, Моуние рақибнинг ҳаракатларини кузатиш учун келганини ва Месси кўп йиллар давомида футбол учун қилган хизматлари эвазига бу лаҳзалардан тўлақонли завқ олишга ҳақли эканлигини таъкидлади.
Сафар давомида Бенин сардори машҳур Ла Бомбонера стадионига ҳам ташриф буюриб, Бока Жуниорс жамоасини қўллаб-қувватловчи суратларни ижтимоий тармоқларга жойлаштирди. Ўйин Бенин учун Африка Миллатлар кубоги саралаш баҳсларидан олдин муҳим тайёргарлик вазифасини бажаради. Ҳозирда футболчининг асосий эътибори жароҳатини даволашга ва Германиянинг Аугцбург клубидаги ўрнини тиклашга қаратилган.
Изоҳлар 0
…