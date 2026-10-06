Рио Фердинанд Криштиану Роналду ва Хорхе Жезуш можароси ҳақида фикр билдирди

·6·Спорт
Рио Фердинанд Криштиану Роналду ва Хорхе Жезуш можароси ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Рио Фердинанднинг фикрича, Криштиану Роналду ва Хорхе Жезуш ўртасидаги можарони ҳал қилиш учун мураббий ўз хатосини тан олиб, омма олдида узр сўраши керак.
  • Агар Жезуш бундай қилмаса, у истеъфога чиқарилиши мумкин.
  • Фердинанд, шунингдек, Роналду Португалия терма жамоаси учун фойдали бўлиши мумкинлигини ва мураббий билан ўзаро тушунишувга эришиши зарурлигини таъкидлади.

Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед клубининг собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд Криштиану Роналду ҳамда бош мураббий Хорхе Жезуш ўртасидаги юзага келган кескин вазиятга ўз муносабатини билдирди. Goal.com хабар беришича, португалиялик юлдуз мураббий билан келишмовчилик ортидан терма жамоанинг машғулотлар лагерини тарк этгани футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлган ва бу можаро бўйича таниқли эксперт ўз фикрларини ўртоқлашган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Криштиану Роналду ва бош мураббий Хорхе Жезуш ўртасидаги зиддият жамоа ички муҳитига жиддий таъсир кўрсатди. Шундан сўнг вазиятни ҳал қилиш ва томонларни муросага келтириш борасида турли тахминлар илгари сурила бошланди. Рио Фердинанднинг фикрича, юзага келган муаммони бартараф этиш учун мураббий ўз вақтида ва тўғри қадам ташлаши шарт.

Мураббийнинг кечирим сўраши шартми

Рио Фердинанднинг таъкидлашича, мазкур можарони бартараф этишнинг ягона йўли сифатида Хорхе Жезуш вазиятни юмшатиб, ўз хатосини тан олиши керак бўлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, мураббий омма олдига чиқиб, вазиятни нотўғри баҳолаганини очиқ тан олишга мажбур, акс ҳолда у истеъфога чиқарилиши мумкин.

«Хорхе Жезуш кечирим сўраши шарт, акс ҳолда у ишдан бўшатилади. У оммага чиқиб: "Мен бу вазиятни нотўғри баҳоладим", деб айтиши керак. Шундан сўнг у бевосита KR7 билан гаплашиб, ундан нима кутаётганини аниқ тушунтириши лозим», — дея Фердинанднинг сўзларини келтиради Goal.com.

Роналдунинг келажаги ва келишувлар аҳамияти

Шунингдек, суҳбат давомида Криштиану Роналдунинг Португалия сафидаги келажаги ҳам муҳокама марказида бўлди. Фердинанд тажрибали ҳужумчи ҳали ҳам ўз сўзини айтишга қодир эканига ва терма жамоага фойда келтира олишига қатъий ишонч билдирди.

Мутахассиснинг фикрича, футболчи ва бош мураббий ўзаро юзма-юз гаплашиб олиши, жамоадаги ролини ҳамда у қандай тарзда фойдаланилишини аниқлаб олиши зарур. Шундан сўнг эса эришилган келишувларга қатъий амал қилиш муҳимлигини таъкидлаб ўтди.

«Бундай мураббийлар жамоани бошқариш учунгина эмас, балки инсонлар билан ишлай олиши учун ҳам маош олишади», — дея қўшимча қилди Рио Фердинанд футбол менежментидаги мураккабликларга тўхталиб.

Криштиану РоналдуРио ФердинандХорхе ЖезушФутбол янгиликлариGoal.com
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиЛиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтди28 сентябр 11:57Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг кетиши ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг кетиши ҳақида гапирди4 октябр 11:51Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиРио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди2 октябр 18:34Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкин2 сентябр 22:18Пирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атадиПирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атадиКеча 19:55Рафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирдиРафаел Леау Криштиану Роналду либосини кийгани ҳақида гапирди2 октябр 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?