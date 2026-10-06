Рио Фердинанд Криштиану Роналду ва Хорхе Жезуш можароси ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рио Фердинанднинг фикрича, Криштиану Роналду ва Хорхе Жезуш ўртасидаги можарони ҳал қилиш учун мураббий ўз хатосини тан олиб, омма олдида узр сўраши керак.
- Агар Жезуш бундай қилмаса, у истеъфога чиқарилиши мумкин.
- Фердинанд, шунингдек, Роналду Португалия терма жамоаси учун фойдали бўлиши мумкинлигини ва мураббий билан ўзаро тушунишувга эришиши зарурлигини таъкидлади.
Англия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед клубининг собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд Криштиану Роналду ҳамда бош мураббий Хорхе Жезуш ўртасидаги юзага келган кескин вазиятга ўз муносабатини билдирди. Goal.com хабар беришича, португалиялик юлдуз мураббий билан келишмовчилик ортидан терма жамоанинг машғулотлар лагерини тарк этгани футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлган ва бу можаро бўйича таниқли эксперт ўз фикрларини ўртоқлашган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Криштиану Роналду ва бош мураббий Хорхе Жезуш ўртасидаги зиддият жамоа ички муҳитига жиддий таъсир кўрсатди. Шундан сўнг вазиятни ҳал қилиш ва томонларни муросага келтириш борасида турли тахминлар илгари сурила бошланди. Рио Фердинанднинг фикрича, юзага келган муаммони бартараф этиш учун мураббий ўз вақтида ва тўғри қадам ташлаши шарт.
Мураббийнинг кечирим сўраши шартмиРио Фердинанднинг таъкидлашича, мазкур можарони бартараф этишнинг ягона йўли сифатида Хорхе Жезуш вазиятни юмшатиб, ўз хатосини тан олиши керак бўлади. Собиқ футболчининг сўзларига кўра, мураббий омма олдига чиқиб, вазиятни нотўғри баҳолаганини очиқ тан олишга мажбур, акс ҳолда у истеъфога чиқарилиши мумкин.
«Хорхе Жезуш кечирим сўраши шарт, акс ҳолда у ишдан бўшатилади. У оммага чиқиб: "Мен бу вазиятни нотўғри баҳоладим", деб айтиши керак. Шундан сўнг у бевосита KR7 билан гаплашиб, ундан нима кутаётганини аниқ тушунтириши лозим», — дея Фердинанднинг сўзларини келтиради Goal.com.
Роналдунинг келажаги ва келишувлар аҳамиятиШунингдек, суҳбат давомида Криштиану Роналдунинг Португалия сафидаги келажаги ҳам муҳокама марказида бўлди. Фердинанд тажрибали ҳужумчи ҳали ҳам ўз сўзини айтишга қодир эканига ва терма жамоага фойда келтира олишига қатъий ишонч билдирди.
Мутахассиснинг фикрича, футболчи ва бош мураббий ўзаро юзма-юз гаплашиб олиши, жамоадаги ролини ҳамда у қандай тарзда фойдаланилишини аниқлаб олиши зарур. Шундан сўнг эса эришилган келишувларга қатъий амал қилиш муҳимлигини таъкидлаб ўтди.
«Бундай мураббийлар жамоани бошқариш учунгина эмас, балки инсонлар билан ишлай олиши учун ҳам маош олишади», — дея қўшимча қилди Рио Фердинанд футбол менежментидаги мураккабликларга тўхталиб.
Изоҳлар 0
…