Хавер Занетти Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирди

·31·Спорт
Хавер Занетти Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хавер Занетти, Интер клуби вице-президенти, Лионель Мессини буюк Диего Марадона билан бир қаторда турувчи даҳо деб атади ва унинг нафақат иқтидори, балки юксак инсоний фазилатлари ҳамда матонатига алоҳида тўхталди.
  • Занетти Мессининг ёшлигидан бошқалардан ажралиб турганини ва қисқа фурсатда мамлакат футболини юқори чўққиларга олиб чиққанини эслади.

Аргентина терма жамоасининг афсонавий футболчиси Хавер Занетти ўзининг собиқ жамоадоши Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолияти якунига етаётгани муносабати билан ўзининг самимий тилакларини билдирди. Интер клуби вице-президенти ла Gazzetta делло Спорт нашрига берган интервюсида Мессини яна бир бор буюк Диего Марадона билан бир қаторга қўйиб, унинг нафақат иқтидори, балки юксак инсоний фазилатлари ва матонати ҳақида ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Занетти ва Месси терма жамоа сафида 37 марта бирга майдонга тушган бўлиб, улар 2007 ва 2011 йилги Америка кубоги баҳсларида ҳамкорлик қилишган. Собиқ сардор ёш Лионельнинг илк машғулотларданоқ бошқалардан кескин фарқ қилганини ва унинг фавқулодда иқтидори дарҳол кўзга ташланганини эсга олди. Унинг сўзларига кўра, ўшанда жуда ёш бўлган ва камгап футболчи қисқа фурсатда мамлакат футболини юқори чўққиларга олиб чиқиши яққол сезилиб турганди.

Месси ва Марадона — Аргентина футболининг икки даҳоси

Хавер Занетти ўз интервюсида Лионель Мессининг босиб ўтган йўли ва унинг миллий жамоа учун қанчалик муҳим шахс эканига алоҳида урғу берди. Унинг таъкидлашича, Диего Марадонадан кейин Аргентинада яна бир даҳо дунёга келгани ва бу инсон бутун бошли миллатни бирлаштира олгани ҳақиқий мўъжиза ҳисобланади.

Собиқ ҳимоячи Мессининг нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки унинг характери ҳам таҳсинга лойиқлигини таъкидлади. «У курашишдан тўхтамайдиган, қийинчиликларни енгиб ўтадиган чинакам матонат намунасидир», — деди Занетти футболчининг муваффақиятга эришгунга қадар бошдан кечирган синовларига ишора қилиб.

Келажак ва хайрлашув оқшоми

Аргентина терма жамоаси Бенин билан баҳс олиб борадиган мазкур хайрлашув оқшоми олдидан Занетти собиқ жамоадошига халақит бермасликни маъқул кўрганини айтди. Унинг сўзларига кўра, улар ўртасидаги ўзаро ҳурматга асосланган муносабатлар йиллар давомида мустаҳкамланиб борган ва бу сафар ҳам у Мессига ўзининг ҳиссиётларини тўла-тўкис бошдан кечириши учун тинчлик беришни маъқул кўрган.

Шунингдек, Занетти аргентиналик мухлислар ўз қаҳрамонига муносиб ҳурмат кўрсатишига ҳамда келгусида Лаутаро Мартинес каби иқтидорли футболчилар терма жамоани янги марраларга бошлаб боришига ишонч билдирди. Ушбу ҳиссиётларга бой воқеа Аргентина футболи тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда.

Лионель МессиХавер ЗанеттиАргентинаИнтерФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирдиЛаутаро Мартинес собиқ жамоасига ташриф буюриб, Месси ҳақида гапирди25 сентябр 11:58Стеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасСтеве Моуние: Лионель Месси мени бутим эмасБугун 13:35Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтдиБугун 12:52Лионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқдаЛионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятига якун ясамоқдаБугун 12:14Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиБугун 11:37Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиБенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиКеча 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?