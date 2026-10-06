Хавер Занетти Лионель Месси ҳақида илиқ фикрлар билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хавер Занетти, Интер клуби вице-президенти, Лионель Мессини буюк Диего Марадона билан бир қаторда турувчи даҳо деб атади ва унинг нафақат иқтидори, балки юксак инсоний фазилатлари ҳамда матонатига алоҳида тўхталди.
- Занетти Мессининг ёшлигидан бошқалардан ажралиб турганини ва қисқа фурсатда мамлакат футболини юқори чўққиларга олиб чиққанини эслади.
Аргентина терма жамоасининг афсонавий футболчиси Хавер Занетти ўзининг собиқ жамоадоши Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолияти якунига етаётгани муносабати билан ўзининг самимий тилакларини билдирди. Интер клуби вице-президенти ла Gazzetta делло Спорт нашрига берган интервюсида Мессини яна бир бор буюк Диего Марадона билан бир қаторга қўйиб, унинг нафақат иқтидори, балки юксак инсоний фазилатлари ва матонати ҳақида ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Занетти ва Месси терма жамоа сафида 37 марта бирга майдонга тушган бўлиб, улар 2007 ва 2011 йилги Америка кубоги баҳсларида ҳамкорлик қилишган. Собиқ сардор ёш Лионельнинг илк машғулотларданоқ бошқалардан кескин фарқ қилганини ва унинг фавқулодда иқтидори дарҳол кўзга ташланганини эсга олди. Унинг сўзларига кўра, ўшанда жуда ёш бўлган ва камгап футболчи қисқа фурсатда мамлакат футболини юқори чўққиларга олиб чиқиши яққол сезилиб турганди.
Месси ва Марадона — Аргентина футболининг икки даҳосиХавер Занетти ўз интервюсида Лионель Мессининг босиб ўтган йўли ва унинг миллий жамоа учун қанчалик муҳим шахс эканига алоҳида урғу берди. Унинг таъкидлашича, Диего Марадонадан кейин Аргентинада яна бир даҳо дунёга келгани ва бу инсон бутун бошли миллатни бирлаштира олгани ҳақиқий мўъжиза ҳисобланади.
Собиқ ҳимоячи Мессининг нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки унинг характери ҳам таҳсинга лойиқлигини таъкидлади. «У курашишдан тўхтамайдиган, қийинчиликларни енгиб ўтадиган чинакам матонат намунасидир», — деди Занетти футболчининг муваффақиятга эришгунга қадар бошдан кечирган синовларига ишора қилиб.
Келажак ва хайрлашув оқшомиАргентина терма жамоаси Бенин билан баҳс олиб борадиган мазкур хайрлашув оқшоми олдидан Занетти собиқ жамоадошига халақит бермасликни маъқул кўрганини айтди. Унинг сўзларига кўра, улар ўртасидаги ўзаро ҳурматга асосланган муносабатлар йиллар давомида мустаҳкамланиб борган ва бу сафар ҳам у Мессига ўзининг ҳиссиётларини тўла-тўкис бошдан кечириши учун тинчлик беришни маъқул кўрган.
Шунингдек, Занетти аргентиналик мухлислар ўз қаҳрамонига муносиб ҳурмат кўрсатишига ҳамда келгусида Лаутаро Мартинес каби иқтидорли футболчилар терма жамоани янги марраларга бошлаб боришига ишонч билдирди. Ушбу ҳиссиётларга бой воқеа Аргентина футболи тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…