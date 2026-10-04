Обединённий Осиё Миллатлар лигаси жаҳон чемпионати саралашини ўзгартиради

·42·Спорт
Обединённий Осиё Миллатлар лигаси жаҳон чемпионати саралашини ўзгартиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё футбол конфедерацияси 2030-йилдан бошлаб ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган янги Осиё Миллатлар лигаси турнирини ташкил этишни режалаштирмоқда.
  • Ушбу уч дивизионли мусобақа FIFA Жаҳон чемпионати ва Осиё кубоги саралаш босқичлари билан интеграция қилинади, бу эса икки йирик турнирга йўлланма олиш йўлларини соддалаштиради.
  • Янги формат мавжуд FIFA ойналаридан самарали фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, учрашувларнинг юқори сифатини таъминлайди.

Осиё футбол конфедерацияси 2030-йилдан бошлаб ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган янги Осиё Миллатлар лигаси турнирини ташкил этиш режасини эълон қилди. Ушбу уч дивизиондан иборат мусобақа қитъадаги рақобатбардош бўлмаган ўртоқлик ўйинларини алмаштирибгина қолмай, FIFA Жаҳон чемпионати ва Осиё кубоги саралаш босқичлари билан тўғридан-тўғри интеграция қилиниши муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри қўлга киритган лойиҳа ҳужжатларига кўра, ОФКга аъзо 47 та миллий ассоциацияни қамраб олувчи уч босқичли тизим таклиф этилмоқда. Унга кўра, биринчи ва иккита юқори дивизионда 18 тадан жамоа иштирок этса, учинчи дивизионда 11 та терма жамоа қатнашади. Янги мусобақа икки йирик турнирга йўлланма олиш йўлларини сезиларли даражада соддалаштиради.

Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, алоҳида мустақил турнир ташкил этиш ғояси юқори операцион харажатлар ҳамда тақвимнинг ҳаддан ташқари тиқилинчлиги сабабли рад этилган. Шу боисдан янги формат мавжуд FIFA ойналаридан самарали фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, учрашувларнинг юқори сифатини таъминлайди.

Саралаш тизими ва мусобақа формати

Жаҳон чемпионатига мослаштирилган мавсумлар 2032–2033-йиллардан бошланиши режалаштирилган. Ушбу босқичда биринчи дивизион жамоалари уйда ва сафарда олтитадан, жами 12 та ўйин ўтказадилар. Гуруҳда дастлабки олтита ўринни эгаллаган терма жамоалар тўғридан-тўғри Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритадилар.

Шунингдек, еттинчи ўриндан ўнинчи ўрингача бўлган жамоалар қолган қўшимча ўринлар учун ўзаро давра тизимида плей-офф баҳсларини ўтказадилар. Ҳар бир дивизионда энг юқори ва энг қуйи икки ўринни эгаллаган жамоалар учун автоматик равишда юқорига кўтарилиш ҳамда қуйи дивизионга тушиш қоидаси амал қилади.

Расмий муносабат ва синов босқичи

ОФК бош котиби Датук Сери Виндор Жон 2025-йил 21-декабрь куни эълон қилинган расмий баёнотида ушбу ўзгаришнинг стратегик аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, FIFA ойналари давомида тузилган мусобақа платформасини жорий этиш орқали доимий равишда юқори сифатли ўйинлар билан таъминлаш кўзда тутилган ва тижорат ҳамкорлари томонидан ҳам бундай форматга қизиқиш кучаймоқда.

Тузилмавий ўтиш даврини силлиқ амалга ошириш мақсадида ОФК 2028–2029-йилларда синов тариқасидаги ўтиш турнирини ўтказишни таклиф қилмоқда. Бунда жамоаларнинг дивизионларга тақсимланиши FIFA рейтингига эмас, балки дастлабки қўшма саралаш ўйинлари натижаларига асосланади, бу эса барча ассоциациялар учун адолатли имконият яратади.

Осиё Миллатлар лигасиОФКЖаҳон чемпионатиОсиё кубогиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саму Агҳеҳова: «Жароҳат туфайли ЖЧ-2026 ўйинларини кўролмадим»Саму Агҳеҳова: «Жароҳат туфайли ЖЧ-2026 ўйинларини кўролмадим»1 октябр 12:58Эмер Лапорт Испания сафидаги зафарлар ва терма жамоани ўзгартиргани ҳақида гапирдиЭмер Лапорт Испания сафидаги зафарлар ва терма жамоани ўзгартиргани ҳақида гапирди29 сентябр 12:54Маурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусдаМаурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусда26 сентябр 11:34Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди1 август 05:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди