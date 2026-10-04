Обединённий Осиё Миллатлар лигаси жаҳон чемпионати саралашини ўзгартиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё футбол конфедерацияси 2030-йилдан бошлаб ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган янги Осиё Миллатлар лигаси турнирини ташкил этишни режалаштирмоқда.
- Ушбу уч дивизионли мусобақа FIFA Жаҳон чемпионати ва Осиё кубоги саралаш босқичлари билан интеграция қилинади, бу эса икки йирик турнирга йўлланма олиш йўлларини соддалаштиради.
- Янги формат мавжуд FIFA ойналаридан самарали фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, учрашувларнинг юқори сифатини таъминлайди.
Осиё футбол конфедерацияси 2030-йилдан бошлаб ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган янги Осиё Миллатлар лигаси турнирини ташкил этиш режасини эълон қилди. Ушбу уч дивизиондан иборат мусобақа қитъадаги рақобатбардош бўлмаган ўртоқлик ўйинларини алмаштирибгина қолмай, FIFA Жаҳон чемпионати ва Осиё кубоги саралаш босқичлари билан тўғридан-тўғри интеграция қилиниши муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри қўлга киритган лойиҳа ҳужжатларига кўра, ОФКга аъзо 47 та миллий ассоциацияни қамраб олувчи уч босқичли тизим таклиф этилмоқда. Унга кўра, биринчи ва иккита юқори дивизионда 18 тадан жамоа иштирок этса, учинчи дивизионда 11 та терма жамоа қатнашади. Янги мусобақа икки йирик турнирга йўлланма олиш йўлларини сезиларли даражада соддалаштиради.
Мутахассисларнинг таҳлил қилишича, алоҳида мустақил турнир ташкил этиш ғояси юқори операцион харажатлар ҳамда тақвимнинг ҳаддан ташқари тиқилинчлиги сабабли рад этилган. Шу боисдан янги формат мавжуд FIFA ойналаридан самарали фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, учрашувларнинг юқори сифатини таъминлайди.
Саралаш тизими ва мусобақа форматиЖаҳон чемпионатига мослаштирилган мавсумлар 2032–2033-йиллардан бошланиши режалаштирилган. Ушбу босқичда биринчи дивизион жамоалари уйда ва сафарда олтитадан, жами 12 та ўйин ўтказадилар. Гуруҳда дастлабки олтита ўринни эгаллаган терма жамоалар тўғридан-тўғри Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритадилар.
Шунингдек, еттинчи ўриндан ўнинчи ўрингача бўлган жамоалар қолган қўшимча ўринлар учун ўзаро давра тизимида плей-офф баҳсларини ўтказадилар. Ҳар бир дивизионда энг юқори ва энг қуйи икки ўринни эгаллаган жамоалар учун автоматик равишда юқорига кўтарилиш ҳамда қуйи дивизионга тушиш қоидаси амал қилади.
Расмий муносабат ва синов босқичиОФК бош котиби Датук Сери Виндор Жон 2025-йил 21-декабрь куни эълон қилинган расмий баёнотида ушбу ўзгаришнинг стратегик аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, FIFA ойналари давомида тузилган мусобақа платформасини жорий этиш орқали доимий равишда юқори сифатли ўйинлар билан таъминлаш кўзда тутилган ва тижорат ҳамкорлари томонидан ҳам бундай форматга қизиқиш кучаймоқда.
Тузилмавий ўтиш даврини силлиқ амалга ошириш мақсадида ОФК 2028–2029-йилларда синов тариқасидаги ўтиш турнирини ўтказишни таклиф қилмоқда. Бунда жамоаларнинг дивизионларга тақсимланиши FIFA рейтингига эмас, балки дастлабки қўшма саралаш ўйинлари натижаларига асосланади, бу эса барча ассоциациялар учун адолатли имконият яратади.
Изоҳлар 0
…