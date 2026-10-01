Саму Агҳеҳова: «Жароҳат туфайли ЖЧ-2026 ўйинларини кўролмадим»

·0·Спорт
Саму Агҳеҳова: «Жароҳат туфайли ЖЧ-2026 ўйинларини кўролмадим»

Порту клуби ҳужумчиси Саму Агҳеҳова оғир тиззасароҳати сабабли Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштирокини ўтказиб юборгани ва бу унинг руҳиятига қандай таъсир қилгани ҳақида очилиб гапирди. 22 ёшли футболчи тизза бўғими хочсимон бойламининг узилиши оқибатида 223 кунлик машаққатли тикланиш жараёнини бошдан кечирди ва бу унинг мавсумдаги ажойиб спорт формасига тўсатдан нуқта қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эл Ларгуеро радиоэшиттиришига берган интервюсида футболчи ушбу оғир синов ва унинг руҳий босими ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди. Маълум бўлишича, ушбу жароҳат унинг Луис де ла Фуенте бошчилигидаги миллий жамоадаги дебюти яқинлашиб келган бир пайтда юз берган ва болаликдаги улкан орзусини йўққа чиқарган.

Кабиса йилларидек чўзилган 223 кунлик тикланиш

Агҳеҳованинг айтишича, бу жароҳат футболчининг нафақат жисмоний, балки руҳий ҳолатига ҳам жуда қаттиқ зарба берган. Шунга қарамай, у қийин дамларни ортда қолдириб, яна яшил майдонга қайтганидан хурсандлигини яширмади. Порту тиббий штаби ва яқинларининг ёрдами билан у бу қора кунларни енгиб ўтишга муваффақ бўлди.

«Худога шукур, бу кабиса ортда қолди. Энг муҳими, мен яна ўзимни футболчи каби ҳис қиляпман», — деди ҳужумчи. Унинг сўзларига кўра, Гранада ёшлар жамоасида ўйнаб юрган кезлариёқ олдига келаси жаҳон чемпионатида қатнашиш мақсадини қўйган бўлган ва бу маррага бунчалик яқин келиб қолиб, сўнг уни бой бериш жуда аламли бўлган.

Ўйинларни телевизорда кўра олмаган руҳий азоб

Ҳужумчи жароҳат туфайли мундиал ўйинларини умуман томоша қила олмаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, Севилядаги уйининг пастки қаватида онаси ўйинни томоша қилаётган вақтда, у юқори қаватда ўтириб телеэкранга қарай олмаган. Чунки ҳар сафар ўйинни кўрганда ўзини ўша ерда тасаввур қилган ва бу унинг руҳиятига оғирлик қилган.

Дўстларининг бирга ўйин кўришга қилган таклифларини ҳам дастлаб рад этган футболчи вақт ўтибгина воқеликни қабул қила бошлаганини билдирди. Португалиядаги босқичга келибгина у баҳоларни кузатишни бошлаган, чунки ундан ортиқ ўйинлардан қочиб қутулишнинг иложи йўқ эди.

Ҳозирда Саму Агҳеҳова барча қийинчиликларни ортда қолдириб, ўйин ритмини тўлиқ тиклаш ва клубдаги ўйинларига эътибор қаратиш ниятида. Порту сафида ўзининг энг яхши фазилатларини яна намойиш этишга шай турган футболчи учун бу синовлар катта тажриба бўлди.

Саму АгҳеҳоваПортуИспания терма жамоасиЖаҳон чемпионатиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмер Лапорт Испания сафидаги зафарлар ва терма жамоани ўзгартиргани ҳақида гапирдиЭмер Лапорт Испания сафидаги зафарлар ва терма жамоани ўзгартиргани ҳақида гапирди29 сентябр 12:54Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирди22 сентябр 23:15Маурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусдаМаурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусда26 сентябр 11:34Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди9 сентябр 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди