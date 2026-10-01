Саму Агҳеҳова: «Жароҳат туфайли ЖЧ-2026 ўйинларини кўролмадим»
Порту клуби ҳужумчиси Саму Агҳеҳова оғир тиззасароҳати сабабли Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги иштирокини ўтказиб юборгани ва бу унинг руҳиятига қандай таъсир қилгани ҳақида очилиб гапирди. 22 ёшли футболчи тизза бўғими хочсимон бойламининг узилиши оқибатида 223 кунлик машаққатли тикланиш жараёнини бошдан кечирди ва бу унинг мавсумдаги ажойиб спорт формасига тўсатдан нуқта қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эл Ларгуеро радиоэшиттиришига берган интервюсида футболчи ушбу оғир синов ва унинг руҳий босими ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди. Маълум бўлишича, ушбу жароҳат унинг Луис де ла Фуенте бошчилигидаги миллий жамоадаги дебюти яқинлашиб келган бир пайтда юз берган ва болаликдаги улкан орзусини йўққа чиқарган.
Кабиса йилларидек чўзилган 223 кунлик тикланишАгҳеҳованинг айтишича, бу жароҳат футболчининг нафақат жисмоний, балки руҳий ҳолатига ҳам жуда қаттиқ зарба берган. Шунга қарамай, у қийин дамларни ортда қолдириб, яна яшил майдонга қайтганидан хурсандлигини яширмади. Порту тиббий штаби ва яқинларининг ёрдами билан у бу қора кунларни енгиб ўтишга муваффақ бўлди.
«Худога шукур, бу кабиса ортда қолди. Энг муҳими, мен яна ўзимни футболчи каби ҳис қиляпман», — деди ҳужумчи. Унинг сўзларига кўра, Гранада ёшлар жамоасида ўйнаб юрган кезлариёқ олдига келаси жаҳон чемпионатида қатнашиш мақсадини қўйган бўлган ва бу маррага бунчалик яқин келиб қолиб, сўнг уни бой бериш жуда аламли бўлган.
Ўйинларни телевизорда кўра олмаган руҳий азобҲужумчи жароҳат туфайли мундиал ўйинларини умуман томоша қила олмаганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, Севилядаги уйининг пастки қаватида онаси ўйинни томоша қилаётган вақтда, у юқори қаватда ўтириб телеэкранга қарай олмаган. Чунки ҳар сафар ўйинни кўрганда ўзини ўша ерда тасаввур қилган ва бу унинг руҳиятига оғирлик қилган.
Дўстларининг бирга ўйин кўришга қилган таклифларини ҳам дастлаб рад этган футболчи вақт ўтибгина воқеликни қабул қила бошлаганини билдирди. Португалиядаги босқичга келибгина у баҳоларни кузатишни бошлаган, чунки ундан ортиқ ўйинлардан қочиб қутулишнинг иложи йўқ эди.
Ҳозирда Саму Агҳеҳова барча қийинчиликларни ортда қолдириб, ўйин ритмини тўлиқ тиклаш ва клубдаги ўйинларига эътибор қаратиш ниятида. Порту сафида ўзининг энг яхши фазилатларини яна намойиш этишга шай турган футболчи учун бу синовлар катта тажриба бўлди.
Изоҳлар 0
…