Маурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусда

·44·Спорт
Маурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Маурисио Почеттино АҚШ термасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақияцизлигига Фоларин Балогуннинг қизил карточкаси ва унинг дисквалификациясини бекор қилиш бўйича апелляция сабаб бўлганини тан олди.
  • Унинг фикрича, бу вазият футболчиларни чалғитиб, жамоа муҳитига салбий таъсир кўрсатган.
  • Почеттино FIFA қарорига сиёсий аралашув бўлгани ва бу ҳолат жамоага руҳий босим ўтказганини таъкидлади.

АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликка сабаб бўлган баҳсли вазият ва Фоларин Балогун дисквалификацияси атрофидаги шовқинлар жамоа муҳитини бутунлай ўзгартириб юборганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, мазкур ҳолат футболчиларнинг эътиборини чалғитиб, ҳал қилувчи баҳс олдидан салбий энергия келтириб чиқарган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол де Примера телеканалига берган интервюсида Маурисио Почеттино Босния ва Hzеговинага қарши кечган 1/64 финал учрашувида ҳужумчи Фоларин Балогун қизил карточка олгани ва унинг дисквалификацияси апелляция орқали бекор қилингани жамоага салбий таъсир кўрсатганини маълум қилди. FIFAнинг бу қарори футбол оламида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлган эди.

Сиёсий можаролар ва FIFA қарори

Мазкур апелляция жараёни вақтида АҚШ президенти Доналд Трамп FIFA раҳбари Жанни Инфантино билан шахсан мулоқот қилгани ва қарорга таъсир кўрсатгани ҳақида баёнот берган эди. Оқибатда Халқаро футбол федерацияси сиёсий нейтралликни бузганликда айбланиб, қаттиқ танқидларга учради.

Ушбу сиёсий тус олган воқеалар фонида жамоа атрофида юзага келган ахборот сийқаси ва ортиқча шовқин-сурон футболчиларга руҳий босим ўтказди. Натижада АҚШ терма жамоаси 1/8 финалда Белгияга қарши кечган муҳим баҳсда мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этди.

Почеттинонинг танишуви ва афсуслари

Футбол оламида катта тажрибага эга бўлган собиқ Тоттенхем устози мазкур жараёнга аралашмаганидан афсусдалигини яширмеди. Унинг фикрича, мураббий сифатида вазиятни назоратга олиб, юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибларнинг олдини олиши керак эди.

Андрес Кантор билан суҳбатда Маурисио Почеттино шундай деди: "Босния билан ўйиндан кейинги вазиятга ва барча салбий оқибатларга аралашмаганимдан афсусдаман. Эҳтимол, мен бу қарорни қабул қилиш жараёнида фаолроқ бўлишим керак эди".

Мутахассиснинг таъкидлашича, қизил карточкани бекор қилиш бўйича апелляция бериш ташаббусида ўзи қатнашмаган. Гарчи якунда улар ҳақсиз эмаслиги тан олинган бўлса-да, содир бўлган воқеаларнинг моҳиятини ҳеч ким охиригача тушуна олмаган.

"Футбол одами сифатида мен вазиятнинг энергияси қандай ўзгаришини яхши тушунаман. Ҳаммаси содир бўлган ондаёқ жамоа энергияси ўзгарди ва кейинги ўйин бошқа параметрлар остида ўтди", дея қўшимча қилди Почеттино.

Маурисио ПочеттиноФоларин БалогунАҚШ термасиЖаҳон чемпионатифутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қоладиМаурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қоладиКеча 03:18Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди17 сентябр 21:17Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Тоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Фоларин Балогун трансфери бўйича музокараларни бошлади12 август 00:50Трамп аралашган можаро: Норвегия ФИФАга шикоят қилмоқчиТрамп аралашган можаро: Норвегия ФИФАга шикоят қилмоқчи23 июл 18:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?