Маурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Маурисио Почеттино АҚШ термасининг жаҳон чемпионатидаги муваффақияцизлигига Фоларин Балогуннинг қизил карточкаси ва унинг дисквалификациясини бекор қилиш бўйича апелляция сабаб бўлганини тан олди.
- Унинг фикрича, бу вазият футболчиларни чалғитиб, жамоа муҳитига салбий таъсир кўрсатган.
- Почеттино FIFA қарорига сиёсий аралашув бўлгани ва бу ҳолат жамоага руҳий босим ўтказганини таъкидлади.
АҚШ миллий жамоаси бош мураббийи Маурисио Почеттино жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсизликка сабаб бўлган баҳсли вазият ва Фоларин Балогун дисквалификацияси атрофидаги шовқинлар жамоа муҳитини бутунлай ўзгартириб юборганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, мазкур ҳолат футболчиларнинг эътиборини чалғитиб, ҳал қилувчи баҳс олдидан салбий энергия келтириб чиқарган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол де Примера телеканалига берган интервюсида Маурисио Почеттино Босния ва Hzеговинага қарши кечган 1/64 финал учрашувида ҳужумчи Фоларин Балогун қизил карточка олгани ва унинг дисквалификацияси апелляция орқали бекор қилингани жамоага салбий таъсир кўрсатганини маълум қилди. FIFAнинг бу қарори футбол оламида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлган эди.
Сиёсий можаролар ва FIFA қарориМазкур апелляция жараёни вақтида АҚШ президенти Доналд Трамп FIFA раҳбари Жанни Инфантино билан шахсан мулоқот қилгани ва қарорга таъсир кўрсатгани ҳақида баёнот берган эди. Оқибатда Халқаро футбол федерацияси сиёсий нейтралликни бузганликда айбланиб, қаттиқ танқидларга учради.
Ушбу сиёсий тус олган воқеалар фонида жамоа атрофида юзага келган ахборот сийқаси ва ортиқча шовқин-сурон футболчиларга руҳий босим ўтказди. Натижада АҚШ терма жамоаси 1/8 финалда Белгияга қарши кечган муҳим баҳсда мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этди.
Почеттинонинг танишуви ва афсуслариФутбол оламида катта тажрибага эга бўлган собиқ Тоттенхем устози мазкур жараёнга аралашмаганидан афсусдалигини яширмеди. Унинг фикрича, мураббий сифатида вазиятни назоратга олиб, юзага келиши мумкин бўлган салбий оқибларнинг олдини олиши керак эди.
Андрес Кантор билан суҳбатда Маурисио Почеттино шундай деди: "Босния билан ўйиндан кейинги вазиятга ва барча салбий оқибатларга аралашмаганимдан афсусдаман. Эҳтимол, мен бу қарорни қабул қилиш жараёнида фаолроқ бўлишим керак эди".
Мутахассиснинг таъкидлашича, қизил карточкани бекор қилиш бўйича апелляция бериш ташаббусида ўзи қатнашмаган. Гарчи якунда улар ҳақсиз эмаслиги тан олинган бўлса-да, содир бўлган воқеаларнинг моҳиятини ҳеч ким охиригача тушуна олмаган.
"Футбол одами сифатида мен вазиятнинг энергияси қандай ўзгаришини яхши тушунаман. Ҳаммаси содир бўлган ондаёқ жамоа энергияси ўзгарди ва кейинги ўйин бошқа параметрлар остида ўтди", дея қўшимча қилди Почеттино.
Изоҳлар 0
…