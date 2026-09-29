Эмер Лапорт Испания сафидаги зафарлар ва терма жамоани ўзгартиргани ҳақида гапирди

·11·Спорт
Эмер Лапорт Испания сафидаги зафарлар ва терма жамоани ўзгартиргани ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эмер Лапорт Испания терма жамоаси шарафини ҳимоя қилишдан фахрланишини совринлардан кўра кўпроқ шахсий ва оилавий сабаблар билан боғлиқлигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, Испания терма жамоаси билан Жаҳон чемпионати, Миллатлар лигаси ва Европа чемпионатида ғалаба қозонишдан ташқари, ўзини тўлақонли Испанияга тегишли ҳис қилади.

Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг тажрибали ҳимоячи Эмер Лапорт ўзининг халқаро фаолияти ва бундан беш йил аввал Франция терма жамоасидан Испания фойдасига танлов қилгани сабаблари ҳақида фикр юритди. "Атлетик" клуби сафида тўп сурувчи футболчи "Ла Рожа" шарафини ҳимоя қилишдан фахрланиши фақатгина қўлга киритилган совринлар билан ўлчанмаслигини, бу қарор унинг шахсий ҳаёти ва оилавий ришталари билан чамбарчас боғлиқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришига кўра, собиқ Манчестер Сити ҳимоячиси 2021-йилнинг май ойида футбол фуқаролигини расман ўзгартиргандан бери Испания терма жамоасининг асосий таянч устунига айланди. Марио Суареснинг "Эл камино де Марио" кўрсатувида сўзга чиққан футболчи шундай деди: "Жаҳон чемпионати, Миллатлар лигаси ва Европа чемпионатида ғалаба қозондик... агар буларнинг ҳеч бири содир бўлмаганида ҳам, мен ўзимни худди шундай фахр туйғусини ҳис қилган бўлардим. Рафиқам, оилам ва фарзандларим шу ердан. Мен ўзимни тўлақонли Испанияга тегишли деб биламан".

Натурализация жараёни ва Франциядаги вазият

Лапортнинг Испания терма жамоасига ўтиш жараёни осон кечмагани ва дастлаб маълум сабабларга кўра чўзилиб кетгани маълум қилинди. Бироқ кейинчалик томонлар яна музокараларни бошлаб, Испания томони унга бўлган қизиқишини жиддий билдирган. Футболчи бу ноёб имкониятни қўлдан бой бериб бўлмаслигини тушуниб этган.

Ушбу қарорга қадар Эмер Лапорт Франция ёшлар терма жамоаларида сардор сифатида ҳаракат қилган эди. Бироқ асосий терма жамоа устози Диде Дешам унинг хизматларидан умуман фойдаланмагач, ҳимоячи кескин қадам ташлашга мажбур бўлди. У ўзининг Франциядаги илдизлари ва ватанпарварлик туйғуларини ҳурмат қилишини, бироқ мураббийнинг унга эътиборсизлиги ва Билбаодаги "Атлетик" клуби унга берган имкониятлар бу ўзгаришни муқаррар қилганини тан олди.

Жаҳон чемпионининг келгуси режалари

Ҳозирда 32 ёшни қарши олган ҳимоячи Луис де ла Фуенте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг муҳим қисмигача улғайган. Жамоа Миллатлар лигаси доирасида Уембли стадионида Англияга қарши кечган муросасиз ва 3:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда Лапорт майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.

Амалдаги жаҳон чемпионлари ўзларининг ижобий сериясини давом эттириш мақсадида Севиля шаҳрида Хорватия терма жамоасига қарши навбатдаги муҳим учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Лапорт эса Испания сафида янги зафарлар қучиш учун бор кучини беришга тайёр эканини кўрсатмоқда.

Эмер ЛапортИспания терма жамоасиЖаҳон чемпионатиФутбол янгиликлариТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирди22 сентябр 23:15Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Маурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусдаМаурисио Почеттино АҚШ термасидаги қизил карточка можаросидан афсусда26 сентябр 11:34Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?Криштиану Роналду "Ан-Наср" клубини сотиб олишдан воз кечдими?18 сентябр 02:56Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди