Эмер Лапорт Испания сафидаги зафарлар ва терма жамоани ўзгартиргани ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эмер Лапорт Испания терма жамоаси шарафини ҳимоя қилишдан фахрланишини совринлардан кўра кўпроқ шахсий ва оилавий сабаблар билан боғлиқлигини таъкидлади.
- Унинг фикрича, Испания терма жамоаси билан Жаҳон чемпионати, Миллатлар лигаси ва Европа чемпионатида ғалаба қозонишдан ташқари, ўзини тўлақонли Испанияга тегишли ҳис қилади.
Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан сўнг тажрибали ҳимоячи Эмер Лапорт ўзининг халқаро фаолияти ва бундан беш йил аввал Франция терма жамоасидан Испания фойдасига танлов қилгани сабаблари ҳақида фикр юритди. "Атлетик" клуби сафида тўп сурувчи футболчи "Ла Рожа" шарафини ҳимоя қилишдан фахрланиши фақатгина қўлга киритилган совринлар билан ўлчанмаслигини, бу қарор унинг шахсий ҳаёти ва оилавий ришталари билан чамбарчас боғлиқлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришига кўра, собиқ Манчестер Сити ҳимоячиси 2021-йилнинг май ойида футбол фуқаролигини расман ўзгартиргандан бери Испания терма жамоасининг асосий таянч устунига айланди. Марио Суареснинг "Эл камино де Марио" кўрсатувида сўзга чиққан футболчи шундай деди: "Жаҳон чемпионати, Миллатлар лигаси ва Европа чемпионатида ғалаба қозондик... агар буларнинг ҳеч бири содир бўлмаганида ҳам, мен ўзимни худди шундай фахр туйғусини ҳис қилган бўлардим. Рафиқам, оилам ва фарзандларим шу ердан. Мен ўзимни тўлақонли Испанияга тегишли деб биламан".
Натурализация жараёни ва Франциядаги вазиятЛапортнинг Испания терма жамоасига ўтиш жараёни осон кечмагани ва дастлаб маълум сабабларга кўра чўзилиб кетгани маълум қилинди. Бироқ кейинчалик томонлар яна музокараларни бошлаб, Испания томони унга бўлган қизиқишини жиддий билдирган. Футболчи бу ноёб имкониятни қўлдан бой бериб бўлмаслигини тушуниб этган.
Ушбу қарорга қадар Эмер Лапорт Франция ёшлар терма жамоаларида сардор сифатида ҳаракат қилган эди. Бироқ асосий терма жамоа устози Диде Дешам унинг хизматларидан умуман фойдаланмагач, ҳимоячи кескин қадам ташлашга мажбур бўлди. У ўзининг Франциядаги илдизлари ва ватанпарварлик туйғуларини ҳурмат қилишини, бироқ мураббийнинг унга эътиборсизлиги ва Билбаодаги "Атлетик" клуби унга берган имкониятлар бу ўзгаришни муқаррар қилганини тан олди.
Жаҳон чемпионининг келгуси режалариҲозирда 32 ёшни қарши олган ҳимоячи Луис де ла Фуенте бошчилигидаги Испания терма жамоасининг муҳим қисмигача улғайган. Жамоа Миллатлар лигаси доирасида Уембли стадионида Англияга қарши кечган муросасиз ва 3:2 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда Лапорт майдонда тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.
Амалдаги жаҳон чемпионлари ўзларининг ижобий сериясини давом эттириш мақсадида Севиля шаҳрида Хорватия терма жамоасига қарши навбатдаги муҳим учрашувга тайёргарлик кўрмоқда. Лапорт эса Испания сафида янги зафарлар қучиш учун бор кучини беришга тайёр эканини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…