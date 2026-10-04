Зинедин Зидан Криштиану Роналду фаолиятини ҳимоя қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Зинедин Зидан Криштиану Роналдунинг бой фаолиятини ҳимоя қилиб, унинг қилган ишларини фавқулодда аҳамиятга эга деб атади.
- Зидан собиқ шогирди билан ишлаган давридаги улкан ғалабаларни эслаб, унинг футбол оламидаги ўрни беқиёс эканлигини таъкидлади.
- Франсия терма жамоаси бош мураббийи сифатида Зидан Миллатлар лигасида ижобий натижаларга эришди, жумладан Туркия ва Белгия устидан сафарда ғалаба қозонди.
Франция терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан собиқ шогирди Криштиану Роналду атрофида юзага келган кескин танқидларга қарши чиқиб, унинг бой фаолиятини юқори баҳолади. Goal.com хабар беришича, мутахассис Копенгагендаги Португалия лагеридан кутилмаган чиқиб кетиш воқеасидан кейин ҳужумчининг халқаро фаолиятига қорачуғ чақмоқчи бўлганларга кескин муносабат билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Копенгагендаги воқеалар ва Жорге Жесус билан юзага келган келишмовчиликлар ортидан матбуотда Криштиану Роналду танқид остига олинганди. Бироқ Зинедин Зидан бу баҳсларга эътибор қаратмаслик лозимлигини таъкидлаб, ҳужумчининг ўтмишдаги хизматлари шубҳа остига қўшилмаслиги кераклигини қайд этди.
Мадридликлар билан эришилган буюк ғалабаларРеал Мадрид сафида 2016–2018-йиллар оралиғида тарихий Европа ҳукмронлигини ўрнатган мураббий ўша олтин даврни эсга олди. Зинедин Зидан ўзининг собиқ ҳужумчисига бўлган чуқур ҳурматини изҳор этиб, унинг футбол оламидаги ўрни беқиёс эканини алоҳида таъкидлади.
Матбуот анжуманида сўз олган француз мураббийи шундай деди: "Йўқ, менча, уни буюк фаолияти учун фақат табрик қилиш керак. У қилган ишлар фавқулодда аҳамиятга эга". Шунингдек, мураббий Криштиану Роналду билан ишлаган давридаги унутилмас хотираларини эслади.
"Уни ёнимда кўрганимдан бахтиёр эдим ва у менга улкан ғалабаларни тақдим этди, шунинг учун Криштиану олдида бош эгаман", — дея қўшимча қилди Зинедин Зидан собиқ шогирди ҳақида.
Терма жамоадаги янги босқичКлуб футболидаги тинимсиз босим ва терма жамоадаги иш тартибини солиштирган Зинедин Зидан ҳозирги фаолиятидан мамнунлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, клубда ишлаш ҳар куни давом этадиган ва бутун вақтни талаб қиладиган жараён ҳисобланади.
Ҳозирда Франция терма жамоаси бошқарувини қўлга олган мутахассис Миллатлар лигаси доирасидаги дастлабки учрашувларда ижобий натижаларга эришди. Жамоа унинг қўл остида сафарда Туркия ва Белгия устидан ғалаба қозонди ҳамда Парижда Италия билан дуранг ўйнади.
Изоҳлар 0
…