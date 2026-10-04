Зинедин Зидан Криштиану Роналду фаолиятини ҳимоя қилди

·5·Спорт
Зинедин Зидан Криштиану Роналду фаолиятини ҳимоя қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Зинедин Зидан Криштиану Роналдунинг бой фаолиятини ҳимоя қилиб, унинг қилган ишларини фавқулодда аҳамиятга эга деб атади.
  • Зидан собиқ шогирди билан ишлаган давридаги улкан ғалабаларни эслаб, унинг футбол оламидаги ўрни беқиёс эканлигини таъкидлади.
  • Франсия терма жамоаси бош мураббийи сифатида Зидан Миллатлар лигасида ижобий натижаларга эришди, жумладан Туркия ва Белгия устидан сафарда ғалаба қозонди.

Франция терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан собиқ шогирди Криштиану Роналду атрофида юзага келган кескин танқидларга қарши чиқиб, унинг бой фаолиятини юқори баҳолади. Goal.com хабар беришича, мутахассис Копенгагендаги Португалия лагеридан кутилмаган чиқиб кетиш воқеасидан кейин ҳужумчининг халқаро фаолиятига қорачуғ чақмоқчи бўлганларга кескин муносабат билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Копенгагендаги воқеалар ва Жорге Жесус билан юзага келган келишмовчиликлар ортидан матбуотда Криштиану Роналду танқид остига олинганди. Бироқ Зинедин Зидан бу баҳсларга эътибор қаратмаслик лозимлигини таъкидлаб, ҳужумчининг ўтмишдаги хизматлари шубҳа остига қўшилмаслиги кераклигини қайд этди.

Мадридликлар билан эришилган буюк ғалабалар

Реал Мадрид сафида 2016–2018-йиллар оралиғида тарихий Европа ҳукмронлигини ўрнатган мураббий ўша олтин даврни эсга олди. Зинедин Зидан ўзининг собиқ ҳужумчисига бўлган чуқур ҳурматини изҳор этиб, унинг футбол оламидаги ўрни беқиёс эканини алоҳида таъкидлади.

Матбуот анжуманида сўз олган француз мураббийи шундай деди: "Йўқ, менча, уни буюк фаолияти учун фақат табрик қилиш керак. У қилган ишлар фавқулодда аҳамиятга эга". Шунингдек, мураббий Криштиану Роналду билан ишлаган давридаги унутилмас хотираларини эслади.

"Уни ёнимда кўрганимдан бахтиёр эдим ва у менга улкан ғалабаларни тақдим этди, шунинг учун Криштиану олдида бош эгаман", — дея қўшимча қилди Зинедин Зидан собиқ шогирди ҳақида.

Терма жамоадаги янги босқич

Клуб футболидаги тинимсиз босим ва терма жамоадаги иш тартибини солиштирган Зинедин Зидан ҳозирги фаолиятидан мамнунлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, клубда ишлаш ҳар куни давом этадиган ва бутун вақтни талаб қиладиган жараён ҳисобланади.

Ҳозирда Франция терма жамоаси бошқарувини қўлга олган мутахассис Миллатлар лигаси доирасидаги дастлабки учрашувларда ижобий натижаларга эришди. Жамоа унинг қўл остида сафарда Туркия ва Белгия устидан ғалаба қозонди ҳамда Парижда Италия билан дуранг ўйнади.

Зинедин ЗиданКриштиану РоналдуРеал МадридФутболФранция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этдиКилиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этди26 сентябр 09:58Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиЗинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эслади25 сентябр 16:13Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди18 сентябр 23:39Зинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқдаЗинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқда25 сентябр 21:52Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирди18 сентябр 14:19Зинедин Зидан Италия билан дурангдан сўнг нималардан хафа бўлганини айтдиЗинедин Зидан Италия билан дурангдан сўнг нималардан хафа бўлганини айтдиКеча 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди