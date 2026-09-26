Килиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этди

·24·Спорт
Килиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе UEFA Миллатлар лигаси доирасида Туркияга қарши ўйиннинг 67-дақиқасида чап тизза пайидан жароҳат олиб, Франсия сафини тарк этди.
  • Жароҳат сабабли у яқинлашиб келаётган Белгия ва Италияга қарши ўйинларда майдонга тушмайди.
  • Мбаппе Испанияга қайтиб, Реал Мадрид тиббий штаби назорати остида даволанади.

Франция миллий жамоаси сардори Килиан Мбаппе UEFA Миллатлар лигаси доирасида Туркияга қарши кечган учрашувда жиддий тароҳат олиб, Реал Мадрид сафига қайтишга мажбур бўлди. Кокаели стадионида ўтган баҳсда ягона ғалаба тўпини киритган ҳужумчи майдонни оқсоқланиб тарк этди ва бу ҳолат мураббийлар штабида жиддий хавотир уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, ушбу ўйин афсонавий ярим ҳимоячи Зинедин Зидан учун Франция бош мураббий сифатидаги илк расмий учрашув бўлди. Учрашувнинг 67-дақиқасида ўзининг терма жамоадаги 67-голини урган юлдуз футболчи рақиб дарвозасини ишғол қилди, бироқ тўпни киритиш вақтида чап оёғи ёмон ҳолатдаги майдон майсасига ноқулай тарзда ўрнашиб қолди.

Зинедин Зидан жароҳат борасида хавотирда

Гарчи Мбаппе дастлаб голни нишонлашга улгурган бўлса-да, у дарҳол тиззасини ушлаган ҳолда майдонга йиқилди ва ўткир оғриқдан азият чека бошлади. Зинедин Зидан матбуот анжуманида ўзининг асосий юлдузининг ҳолати бўйича ҳеч қандай шубҳаларни яшириб ўтирмади ва дастлабки аломатлар кўнгилдагидек эмаслигини тан олди.

Франция футбол федерацияси (ФФФ) тарқатган расмий баёнотга кўра, футболчининг чап тизза пайида жароҳат аниқланган. Шифокорлар тавсиясига кўра, хавф туғдирмаслик мақсадида ҳужумчи миллий жамоанинг яқинлашиб келаётган Белгия ва Италияга қарши ўйинларида майдонга тушмайди.

Зидан TF1 телеканалига берган интервюсида футболчининг соғлиғи ҳар доим биринчи ўринда туришини таъкидлади: «У ўзини яхши ҳис қилмаётгани аниқ. Афсуски, вазият яхши кўринмаяпти. Ўйлашимча, у уйга қайтишига тўғри келади. Биз таваккал қилмаймиз. У зарба бериш пайтида тиззасини ҳаддан ташқари чўзиб юборди», – деди бош мураббий.

Эндиликда Килиан Мбаппе Испания пойтахтига қайтиб, Реал Мадрид тиббий штаби назорати остида тўлиқ тикланиш курсидан ўтиши кутилмоқда. Мадридликлар бош мураббийи ва мухлислари ҳужумчининг мавсумнинг ҳал қилувчи палла олдидан сафга тезроқ қайтишидан умидвор.

Килиан МбаппеРеал МадридЗинедин ЗиданФранцияФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиЗинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиКеча 16:13Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди18 сентябр 23:39Зинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқдаЗинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқдаКеча 21:52Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"12 сентябр 14:10Килиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаКилиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирдаБугун 01:39Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирди18 сентябр 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?