Килиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе UEFA Миллатлар лигаси доирасида Туркияга қарши ўйиннинг 67-дақиқасида чап тизза пайидан жароҳат олиб, Франсия сафини тарк этди.
- Жароҳат сабабли у яқинлашиб келаётган Белгия ва Италияга қарши ўйинларда майдонга тушмайди.
- Мбаппе Испанияга қайтиб, Реал Мадрид тиббий штаби назорати остида даволанади.
Франция миллий жамоаси сардори Килиан Мбаппе UEFA Миллатлар лигаси доирасида Туркияга қарши кечган учрашувда жиддий тароҳат олиб, Реал Мадрид сафига қайтишга мажбур бўлди. Кокаели стадионида ўтган баҳсда ягона ғалаба тўпини киритган ҳужумчи майдонни оқсоқланиб тарк этди ва бу ҳолат мураббийлар штабида жиддий хавотир уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, ушбу ўйин афсонавий ярим ҳимоячи Зинедин Зидан учун Франция бош мураббий сифатидаги илк расмий учрашув бўлди. Учрашувнинг 67-дақиқасида ўзининг терма жамоадаги 67-голини урган юлдуз футболчи рақиб дарвозасини ишғол қилди, бироқ тўпни киритиш вақтида чап оёғи ёмон ҳолатдаги майдон майсасига ноқулай тарзда ўрнашиб қолди.
Зинедин Зидан жароҳат борасида хавотирдаГарчи Мбаппе дастлаб голни нишонлашга улгурган бўлса-да, у дарҳол тиззасини ушлаган ҳолда майдонга йиқилди ва ўткир оғриқдан азият чека бошлади. Зинедин Зидан матбуот анжуманида ўзининг асосий юлдузининг ҳолати бўйича ҳеч қандай шубҳаларни яшириб ўтирмади ва дастлабки аломатлар кўнгилдагидек эмаслигини тан олди.
Франция футбол федерацияси (ФФФ) тарқатган расмий баёнотга кўра, футболчининг чап тизза пайида жароҳат аниқланган. Шифокорлар тавсиясига кўра, хавф туғдирмаслик мақсадида ҳужумчи миллий жамоанинг яқинлашиб келаётган Белгия ва Италияга қарши ўйинларида майдонга тушмайди.
Зидан TF1 телеканалига берган интервюсида футболчининг соғлиғи ҳар доим биринчи ўринда туришини таъкидлади: «У ўзини яхши ҳис қилмаётгани аниқ. Афсуски, вазият яхши кўринмаяпти. Ўйлашимча, у уйга қайтишига тўғри келади. Биз таваккал қилмаймиз. У зарба бериш пайтида тиззасини ҳаддан ташқари чўзиб юборди», – деди бош мураббий.
Эндиликда Килиан Мбаппе Испания пойтахтига қайтиб, Реал Мадрид тиббий штаби назорати остида тўлиқ тикланиш курсидан ўтиши кутилмоқда. Мадридликлар бош мураббийи ва мухлислари ҳужумчининг мавсумнинг ҳал қилувчи палла олдидан сафга тезроқ қайтишидан умидвор.
Изоҳлар 0
…