Зинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Зинедин Зидан Франсия терма жамоаси бош мураббийи сифатида интизомни кучайтириш мақсадида қатъий чораларни жорий қилди.
- У футболчиларнинг Клернфонтейн қароргоҳига сартарошлар ва шахсий парвариш хизматларини кўрсатувчи мутахассисларнинг киришини тақиқлади, шунингдек, оммавий ахборот воситалари шовқинига чек қўйди.
Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи Зинедин Зидан жамоада интизомни кучайтириш ва эътиборни фақат яшил майдондаги ўйинга қаратиш мақсадида кескин чораларга қўл урди. ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, афсонавий мутахассис терма жамоанинг Клернфонтейн қароргоҳига сартарошлар ва шахсий парвариш хизматларини кўрсатувчи мутахассисларнинг киришини қатъиян тақиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг Диде Дешамдан бош мураббийлик лавозимини қабул қилиб олган Зинедин Зидан футболчиларнинг ташқи кўринишга ҳаддан ташқари эътибор қаратиши жамоавий натижаларга салбий таъсир кўрсатмоқда, деб ҳисоблайди. Янги тартибга кўра, Килиан Мбаппе ва Майкл Олисе каби услуб ва мода ортидан қувувчи юлдузлар энди терма жамоа ихтиёрига келишидан олдин ўз қиёфаларини тартибга солиб қўйишлари шарт бўлади.
Мода намойишларига чек қўйилмоқдаЗиданнинг янги қоидалари фақат сартарошхона хизматлари билан чекланиб қолмайди. Шунингдек, мураббий анъанага айланган футболчиларнинг қароргоҳга келишидаги оммавий ахборот воситалари шовқинига ҳам чек қўйди. Йиллар давомида ўйинчиларнинг машинадан тушиб, қароргоҳ томон юриши ўзига хосига катвалк — подиумга айланиб кетганди.
АС нашри хабар беришича, терма жамоа аъзолари Клернфонтейн қароргоҳига етиб келаётганда дабдабали дизайнерлик кийимлари билан эътибор тортиш ва интернетда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиш одатини йўқ қилишга киришилди. Янги режим ўйинчиларнинг кийим-кечаклари ва ташқи имиджи атрофидаги шовқин-суронни камайтиришни мақсад қилган.
Sportчига хос ёндашувМазкур қатъий қоидалар доирасида мураббийлар штаби ўйинчиларнинг қароргоҳга келишини ёритувчи фотографлар ва суратга олиш гуруҳлари фаолиятини ҳам чеклади. Эндиликда футболчилар шоу-бизнес вакиллари ёки машҳурлар каби эмас, балки профессионал спортчилар сифатида кутиб олинади.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай маданий ўзгариш Франция терма жамоаси ичидаги муҳитни соғломлаштиришга ва юлдуз футболчиларнинг бутун диққатини бўлғуси халқаро ўйинларга қаратишга ёрдам беради. Зинедин Зиданнинг бу қадами жамоада яна жиддийлик ва ғалабага бўлган чанқоқликни тиклаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Изоҳлар 0
…