Зинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқда

·29·Спорт
Зинедин Зидан Франция терма жамоасида қаттиқ тартиб ўрнатмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Зинедин Зидан Франсия терма жамоаси бош мураббийи сифатида интизомни кучайтириш мақсадида қатъий чораларни жорий қилди.
  • У футболчиларнинг Клернфонтейн қароргоҳига сартарошлар ва шахсий парвариш хизматларини кўрсатувчи мутахассисларнинг киришини тақиқлади, шунингдек, оммавий ахборот воситалари шовқинига чек қўйди.

Франция миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи Зинедин Зидан жамоада интизомни кучайтириш ва эътиборни фақат яшил майдондаги ўйинга қаратиш мақсадида кескин чораларга қўл урди. ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, афсонавий мутахассис терма жамоанинг Клернфонтейн қароргоҳига сартарошлар ва шахсий парвариш хизматларини кўрсатувчи мутахассисларнинг киришини қатъиян тақиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг Диде Дешамдан бош мураббийлик лавозимини қабул қилиб олган Зинедин Зидан футболчиларнинг ташқи кўринишга ҳаддан ташқари эътибор қаратиши жамоавий натижаларга салбий таъсир кўрсатмоқда, деб ҳисоблайди. Янги тартибга кўра, Килиан Мбаппе ва Майкл Олисе каби услуб ва мода ортидан қувувчи юлдузлар энди терма жамоа ихтиёрига келишидан олдин ўз қиёфаларини тартибга солиб қўйишлари шарт бўлади.

Мода намойишларига чек қўйилмоқда

Зиданнинг янги қоидалари фақат сартарошхона хизматлари билан чекланиб қолмайди. Шунингдек, мураббий анъанага айланган футболчиларнинг қароргоҳга келишидаги оммавий ахборот воситалари шовқинига ҳам чек қўйди. Йиллар давомида ўйинчиларнинг машинадан тушиб, қароргоҳ томон юриши ўзига хосига катвалк — подиумга айланиб кетганди.

АС нашри хабар беришича, терма жамоа аъзолари Клернфонтейн қароргоҳига етиб келаётганда дабдабали дизайнерлик кийимлари билан эътибор тортиш ва интернетда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиш одатини йўқ қилишга киришилди. Янги режим ўйинчиларнинг кийим-кечаклари ва ташқи имиджи атрофидаги шовқин-суронни камайтиришни мақсад қилган.

Sportчига хос ёндашув

Мазкур қатъий қоидалар доирасида мураббийлар штаби ўйинчиларнинг қароргоҳга келишини ёритувчи фотографлар ва суратга олиш гуруҳлари фаолиятини ҳам чеклади. Эндиликда футболчилар шоу-бизнес вакиллари ёки машҳурлар каби эмас, балки профессионал спортчилар сифатида кутиб олинади.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай маданий ўзгариш Франция терма жамоаси ичидаги муҳитни соғломлаштиришга ва юлдуз футболчиларнинг бутун диққатини бўлғуси халқаро ўйинларга қаратишга ёрдам беради. Зинедин Зиданнинг бу қадами жамоада яна жиддийлик ва ғалабага бўлган чанқоқликни тиклаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Зинедин ЗиданФранцияКилиан МбаппеФутболЛEқуипе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиЗинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиБугун 16:13Зинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирдиЗинедин Зидан Франция терма жамоасидаги тактик режалари ва Килиан Мбаппе ҳақида гапирди18 сентябр 23:39Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"12 сентябр 14:10Мбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирдиМбаппе «Реал»га қайтармоқчи бўлган уч афсона номини айтиб, Мадридни тўлқинлантирди18 сентябр 14:19Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юбордиКилиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди23 сентябр 09:39Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритди22 сентябр 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?