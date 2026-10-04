ФИФА рейтингида юксалиш: Ўзбекистон икки йирик ғалабадан сўнг 59-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Эрон ва Сурия устидан қозонилган ғалабалардан сўнг FIFAнинг онлайн рейтингида 59-ўринга кўтарилди.
- 3 октябр ҳолатига кўра, жамоамиз ҳисобидаги рейтинг очколари 1420,31 баллга етди, бу аввалги расмий кўрсаткичдан бир поғона юқоридир.
- Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба +6,83 очко, Сурия устидан 4:1 ҳисобидаги ғалаба эса +3,75 очко олиб келди, жами 10,58 очко жамғарилди.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг халқаро ўртоқлик баҳсларидаги кетма-кет ёрқин ва ишончли ғалабалари жаҳон аренасидаги мавқейига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. «Оқ бўрилар» қитъанинг кучли вакиллари саналган Эрон ва Сурия устидан қозонилган ғалабалардан сўнг ФИФАнинг онлайн (live) рейтингида 59-поғонага кўтарилди.
3 октябрь ҳолатига кўра, миллий жамоамиз ҳисобидаги жамғарилган рейтинг очколари сони 1420,31 баллга етди. Бу аввалги расмий кўрсаткич (60-ўрин) билан солиштирганда бир поғоналик муҳим силжишни англатади.
Икки баҳсда +10,58 очко: Рақамлар ва ғалабалар таҳлили
Вакилларимиз сўнгги ўйинларда нафақат чиройли футбол, балки рейтинг учун максимал фойда олиб келди:
Эрон устидан 3:1 ҳисобидаги ғалаба: 24 сентябрь куни қитъа грандларидан бирига қарши кечган баҳс миллий жамоамизга салмоқли +6,83 рейтинг очкосини тақдим этди;
Сурия устидан 4:1 ҳисобидаги тор-мор этиш: 1 октябрь куни Тошкентдаги йирик ғалаба эвазига ҳисоб яна +3,75 очкога бойиди.
Шу тариқа, ўтказилган сўнгги икки учрашув Ўзбекистон терма жамоаси ғазнасига жами 10,58 рейтинг очкоси олиб келди.
Топ-60 ҳолати: Босния билан митти фарқ, Қатар ортда қолдирилди
Рейтингнинг ушбу қисмида ўта шиддатли ва зич кураш кечмоқда:
58-ўрин (Босния ва Герцеговина): Швеция билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг боснияликлар 1420,36 очко тўплаб турибди. Ўзбекистон ва Босния ўртасидаги фарқ энди атиги 0,05 очкони ташкил этмоқда;
59-ўрин (Ўзбекистон): 1420,31 очко;
60-ўрин (Қатар): 1416,28 очко — ҳамюртларимиз Осиёнинг яна бир кучли термасини ортда қолдирди;
61-ўрин (Тунис): 1415,38 очко.
Навбатдаги синов: Сеулдаги марказий тўқнашув
Миллий жамоамиз рейтингдаги юришини янада яхшилаш ва кучли элликталик сари қадам ташлаш учун навбатдаги жиддий синовга тайёргарлик кўрмоқда. Вакилларимиз 6 октябрь куни сафарда қитъанинг бош юлдузлари тўпланган Жанубий Корея миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Ушбу сафар учрашувида қайд этиладиган ижобий натижа Ўзбекистонни халқаро жадвалда янада юқорироқ поғоналарга олиб чиқиши мумкин.
Изоҳлар 0
…