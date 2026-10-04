ФИФА рейтингида юксалиш: Ўзбекистон икки йирик ғалабадан сўнг 59-ўринга кўтарилди

·10·Спорт
ФИФА рейтингида юксалиш: Ўзбекистон икки йирик ғалабадан сўнг 59-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси Эрон ва Сурия устидан қозонилган ғалабалардан сўнг FIFAнинг онлайн рейтингида 59-ўринга кўтарилди.
  • 3 октябр ҳолатига кўра, жамоамиз ҳисобидаги рейтинг очколари 1420,31 баллга етди, бу аввалги расмий кўрсаткичдан бир поғона юқоридир.
  • Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба +6,83 очко, Сурия устидан 4:1 ҳисобидаги ғалаба эса +3,75 очко олиб келди, жами 10,58 очко жамғарилди.

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг халқаро ўртоқлик баҳсларидаги кетма-кет ёрқин ва ишончли ғалабалари жаҳон аренасидаги мавқейига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. «Оқ бўрилар» қитъанинг кучли вакиллари саналган Эрон ва Сурия устидан қозонилган ғалабалардан сўнг ФИФАнинг онлайн (live) рейтингида 59-поғонага кўтарилди.

3 октябрь ҳолатига кўра, миллий жамоамиз ҳисобидаги жамғарилган рейтинг очколари сони 1420,31 баллга етди. Бу аввалги расмий кўрсаткич (60-ўрин) билан солиштирганда бир поғоналик муҳим силжишни англатади.

Икки баҳсда +10,58 очко: Рақамлар ва ғалабалар таҳлили

Вакилларимиз сўнгги ўйинларда нафақат чиройли футбол, балки рейтинг учун максимал фойда олиб келди:

  • Эрон устидан 3:1 ҳисобидаги ғалаба: 24 сентябрь куни қитъа грандларидан бирига қарши кечган баҳс миллий жамоамизга салмоқли +6,83 рейтинг очкосини тақдим этди;

  • Сурия устидан 4:1 ҳисобидаги тор-мор этиш: 1 октябрь куни Тошкентдаги йирик ғалаба эвазига ҳисоб яна +3,75 очкога бойиди.

Шу тариқа, ўтказилган сўнгги икки учрашув Ўзбекистон терма жамоаси ғазнасига жами 10,58 рейтинг очкоси олиб келди.

Топ-60 ҳолати: Босния билан митти фарқ, Қатар ортда қолдирилди

Рейтингнинг ушбу қисмида ўта шиддатли ва зич кураш кечмоқда:

  • 58-ўрин (Босния ва Герцеговина): Швеция билан қайд этилган 1:1 ҳисобидаги дурангдан сўнг боснияликлар 1420,36 очко тўплаб турибди. Ўзбекистон ва Босния ўртасидаги фарқ энди атиги 0,05 очкони ташкил этмоқда;

  • 59-ўрин (Ўзбекистон): 1420,31 очко;

  • 60-ўрин (Қатар): 1416,28 очко — ҳамюртларимиз Осиёнинг яна бир кучли термасини ортда қолдирди;

  • 61-ўрин (Тунис): 1415,38 очко.

Навбатдаги синов: Сеулдаги марказий тўқнашув

Миллий жамоамиз рейтингдаги юришини янада яхшилаш ва кучли элликталик сари қадам ташлаш учун навбатдаги жиддий синовга тайёргарлик кўрмоқда. Вакилларимиз 6 октябрь куни сафарда қитъанинг бош юлдузлари тўпланган Жанубий Корея миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Ушбу сафар учрашувида қайд этиладиган ижобий натижа Ўзбекистонни халқаро жадвалда янада юқорироқ поғоналарга олиб чиқиши мумкин.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиФИФА терма рейтингиЭрон терма жамоасиСурия терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилдиКаннаваро даврида тўхтатиб бўлмас парвоз: Ўзбекистон FIFA рейтингида яна кўтарилди2 октябр 10:03Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!27 сентябр 19:59Ўзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам борЎзбекистон терма жамоаси икки кучли рақибга қарши ўйнайди: Сурия билан ўйин ҳам бор15 сентябр 18:34Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...Ўзбекистон ФИФАнинг янгиланган рейтингида юқорилади — Эрон устидан ғалаба, 59-ўрин...25 сентябр 07:13Жанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўрадиЖанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўради29 сентябр 23:40Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқда10 сентябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди