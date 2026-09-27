Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!

·84·Спорт
Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бу баҳс Марказий Осиё футболида катта резонанс уйғотди.
  • Форслар бош мураббийи Амир Ғалинои ўйин якунида Эрон халқидан расман узр сўраб, мағлубият учун барча масъулиятни ўз зиммасига олишини билдирди.

Марказий Осиё ва қитъа футболида улкан резонанс келтириб чиқарган баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз майдонида азалий ноқулай рақиб — Эрон терма жамоасини 3:1 ҳисобида ишончли тарзда мағлубиятга учратди. Учрашув якунлангач, форсларнинг бош мураббийи Амир Ғалинои матбуот анжуманида ниҳоятда очиқ, мардона ва ҳиссиётларга бой чиқиш қилиб, бутун Эрон халқидан расман узр сўради. Ғалинои жамоанинг асосий таянчи бўлган тажрибали футболчилар кутилмаганда «болаларча хатоларга» йўл қўйгани, ўйинни назорат қилаётган бир паллада дарвозага кириб кетган кетма-кет голлар режаларни бутунлай барбод қилганини очиқ тан олди.

Мутахассис Ўзбекистон терма жамоасининг шиддат билан ўсиб бораётганини ва сафимизда кучли мураббий фаолият юритаётганини эътироф этди. Шу билан бирга, мураббий мағлубият юкини шогирдларига ағдармасдан, барча масъулиятни ўз зиммасига олишини маълум қилиб, олдинда турган Россияга қарши навбатдаги беллашувда жамоа анча кучли ҳолатда майдонга тушишига ишонч билдирди.

«Болаларча хатолар, узр сўраш ва Ғалиноининг иқрори»: Эрон устози баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Матбуот анжуманида янграган энг муҳим расмий тезислар ва фактлар:

  • Эрон халқидан очиқ узр: Амир Ғалинои 1:3 ҳисобидаги тарихий мағлубият учун барча мухлислар ва ўз халқидан расман кечирим сўради;

  • «Асосий айбдор — шахсан ўзимман»: Мураббий барча масъулият ва айбни тўлиқ ўз гарданига олиб, мағлубиятни мардона қабул қилди;

  • Тажрибали ўйинчиларнинг қўпол хатолари: Голлар Эрон ўйинни назорат қилиб турган вазиятда етакчи футболчиларнинг болаларча қўпол хатолари туфайли ўтказиб юборилгани урғуланди;

  • Ўзбек футболининг ривожланиши эътироф этилди: Ғалинои Ўзбекистон тобора ривожланаётганини, сафимизда савияли ижрочилар ва яхши мураббий борлигини таъкидлади;

  • Россияга қарши ўйин олдидан ваъда: Мураббий бу мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарилишини ва Россияга қарши бўлажак учрашувгача жамоа оптимал ҳолатга қайтишини билдирди.

Ўзбекистон — Эрон тўқнашуви: Амир Ғалинои нигоҳидаги муаммолар ва тан олинган фактлар

Эрон бош мураббийининг 1:3 ҳисобидаги мағлубият сабаблари бўйича расмий таҳлили жадвали:

Кўтарилган масалалар

Ўйин давомидаги ҳолат ва камчиликлар

Амир Ғалиноининг хулосаси ва позицияси

Биринчи ва иккинчи ўтказилган голлар

Ўйин назорати Эронда бўлган пайтдаги пала-партишлик

«Тажрибали футболчиларимиз жуда ёш болаларча хато қилди»

Таркибдаги кенг ўзгаришлар

Янги футболчилар илк бор терма жамоада ўйнади

Баъзилари ўзини кўрсатди, аммо мослашиш учун вақт керак

Рақиб (Ўзбекистон)нинг ўйини

Тезкор қарши ҳужумлар ва юқори интенсивлик

«Ўзбекистон кескин ривожланмоқда, уларда кучли мураббий бор»

Мағлубият учун жавобгарлик

Якка тартибдаги ҳимоядаги хатолар ва пала-партишлик

«Асосий айбдор — менман, масъулият тўлиқ ўз зиммамда»

Жамоанинг жисмоний ҳолати

ЖЧдан кейинги илк ФИФА кунлари, форма тўлиқ эмас

Ҳали оптимал ҳолатда эмасмиз, аммо бу хатолар бартараф этилади

Кейинги режа (Россияга қарши)

Хатоларни таҳлил қилиш ва таркибни қайта кўриш

Россия билан ўйинда жамоа анча тартибли ва кучли ҳолатда бўлади

Футбол экспертизаси: Нега Эроннинг 3 та гол ўтказиб ютқазиши тарихий воқелик?

Осиё футболи экспертлари, халқаро спорт шарҳловчилари ва тактик таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • «Эрон мудофааси монополиясининг бузилиши»: Эрон терма жамоаси узоқ йиллардан бери қитъанинг энг мустаҳкам, ҳимоявий ва ўтиб бўлмас жамоаларидан бири сифатида танилган эди; уларнинг Ўзбекистондан 3 та тўп ўтказиб юбориши ўзбек ҳужум чизиғи ва тактик схемасининг нақадар самарали ишлаганини исботлайди;

  • Психологик тўсиқнинг парчаланиши: Эронга қарши сўнгги йиллардаги ҳар бир баҳс асабий ва оғир кечган; Фарғонадаги ушбу 3:1 ҳисобидаги ёрқин зафар миллий термамизнинг Эрон комплексидан бутунлай қутулганини ва Осиёнинг исталган гранди билан тенгма-тенг эмас, балки устун даражада ўйнай олишини кўрсатди;

  • Ғалиноининг мардона характери: Мағлубиятни ҳакамларга ёки форс-мажор ҳолатларига юкламасдан, «айбдор менман» дея халқидан узр сўраши мураббийнинг юксак маданиятини намойиш этиш билан бирга, Эрон кийиниш хонасидаги муаммолар (авлодлар алмашинуви, концентрация етишмаслиги) жиддий эканидан далолат беради.

Сизнингча, Ўзбекистоннинг Эрон устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабаси жамоамизнинг қитъада 1-рақамли кучга айланганини англатадими? Амир Ғалинои айтганидек, Эроннинг мағлубияти тажрибали ўйинчиларнинг тасодифий хатосими ёки Фабио Каннаваро ва миллий термамиз мураббийлар штабининг юксак тактик маҳорати маҳсулими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг тарихий ғалабасига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Амир ҒалиноиЎзбекистон миллий терма жамоасиЭрон терма жамоаси3:1 ғалаба
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серияЭрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия25 сентябр 07:10«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди«Катта пул берса яна чиқаман»: Маҳмуд Мурадов Долидзедан учралган мағлубиятига изоҳ берди21 сентябр 19:28Франк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очдиФранк Лемпард Манчестер Ситидан учралган мағлубиятдан сўз очди5 сентябр 23:14Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?16 сентябр 23:09Гарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирдиГарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирди16 июл 13:12Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирди9 август 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди