Амир Ғалинои Ўзбекистондан учралган мағлубиятдан сўнг шов-шувли баёнот берди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон терма жамоаси Эронни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бу баҳс Марказий Осиё футболида катта резонанс уйғотди.
- Форслар бош мураббийи Амир Ғалинои ўйин якунида Эрон халқидан расман узр сўраб, мағлубият учун барча масъулиятни ўз зиммасига олишини билдирди.
Марказий Осиё ва қитъа футболида улкан резонанс келтириб чиқарган баҳсда Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз майдонида азалий ноқулай рақиб — Эрон терма жамоасини 3:1 ҳисобида ишончли тарзда мағлубиятга учратди. Учрашув якунлангач, форсларнинг бош мураббийи Амир Ғалинои матбуот анжуманида ниҳоятда очиқ, мардона ва ҳиссиётларга бой чиқиш қилиб, бутун Эрон халқидан расман узр сўради. Ғалинои жамоанинг асосий таянчи бўлган тажрибали футболчилар кутилмаганда «болаларча хатоларга» йўл қўйгани, ўйинни назорат қилаётган бир паллада дарвозага кириб кетган кетма-кет голлар режаларни бутунлай барбод қилганини очиқ тан олди.
Мутахассис Ўзбекистон терма жамоасининг шиддат билан ўсиб бораётганини ва сафимизда кучли мураббий фаолият юритаётганини эътироф этди. Шу билан бирга, мураббий мағлубият юкини шогирдларига ағдармасдан, барча масъулиятни ўз зиммасига олишини маълум қилиб, олдинда турган Россияга қарши навбатдаги беллашувда жамоа анча кучли ҳолатда майдонга тушишига ишонч билдирди.
«Болаларча хатолар, узр сўраш ва Ғалиноининг иқрори»: Эрон устози баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Матбуот анжуманида янграган энг муҳим расмий тезислар ва фактлар:
Эрон халқидан очиқ узр: Амир Ғалинои 1:3 ҳисобидаги тарихий мағлубият учун барча мухлислар ва ўз халқидан расман кечирим сўради;
«Асосий айбдор — шахсан ўзимман»: Мураббий барча масъулият ва айбни тўлиқ ўз гарданига олиб, мағлубиятни мардона қабул қилди;
Тажрибали ўйинчиларнинг қўпол хатолари: Голлар Эрон ўйинни назорат қилиб турган вазиятда етакчи футболчиларнинг болаларча қўпол хатолари туфайли ўтказиб юборилгани урғуланди;
Ўзбек футболининг ривожланиши эътироф этилди: Ғалинои Ўзбекистон тобора ривожланаётганини, сафимизда савияли ижрочилар ва яхши мураббий борлигини таъкидлади;
Россияга қарши ўйин олдидан ваъда: Мураббий бу мағлубиятдан тўғри хулоса чиқарилишини ва Россияга қарши бўлажак учрашувгача жамоа оптимал ҳолатга қайтишини билдирди.
Ўзбекистон — Эрон тўқнашуви: Амир Ғалинои нигоҳидаги муаммолар ва тан олинган фактлар
Эрон бош мураббийининг 1:3 ҳисобидаги мағлубият сабаблари бўйича расмий таҳлили жадвали:
Кўтарилган масалалар
Ўйин давомидаги ҳолат ва камчиликлар
Амир Ғалиноининг хулосаси ва позицияси
Биринчи ва иккинчи ўтказилган голлар
Ўйин назорати Эронда бўлган пайтдаги пала-партишлик
«Тажрибали футболчиларимиз жуда ёш болаларча хато қилди»
Таркибдаги кенг ўзгаришлар
Янги футболчилар илк бор терма жамоада ўйнади
Баъзилари ўзини кўрсатди, аммо мослашиш учун вақт керак
Рақиб (Ўзбекистон)нинг ўйини
Тезкор қарши ҳужумлар ва юқори интенсивлик
«Ўзбекистон кескин ривожланмоқда, уларда кучли мураббий бор»
Мағлубият учун жавобгарлик
Якка тартибдаги ҳимоядаги хатолар ва пала-партишлик
«Асосий айбдор — менман, масъулият тўлиқ ўз зиммамда»
Жамоанинг жисмоний ҳолати
ЖЧдан кейинги илк ФИФА кунлари, форма тўлиқ эмас
Ҳали оптимал ҳолатда эмасмиз, аммо бу хатолар бартараф этилади
Кейинги режа (Россияга қарши)
Хатоларни таҳлил қилиш ва таркибни қайта кўриш
Россия билан ўйинда жамоа анча тартибли ва кучли ҳолатда бўлади
Футбол экспертизаси: Нега Эроннинг 3 та гол ўтказиб ютқазиши тарихий воқелик?
Осиё футболи экспертлари, халқаро спорт шарҳловчилари ва тактик таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Эрон мудофааси монополиясининг бузилиши»: Эрон терма жамоаси узоқ йиллардан бери қитъанинг энг мустаҳкам, ҳимоявий ва ўтиб бўлмас жамоаларидан бири сифатида танилган эди; уларнинг Ўзбекистондан 3 та тўп ўтказиб юбориши ўзбек ҳужум чизиғи ва тактик схемасининг нақадар самарали ишлаганини исботлайди;
Психологик тўсиқнинг парчаланиши: Эронга қарши сўнгги йиллардаги ҳар бир баҳс асабий ва оғир кечган; Фарғонадаги ушбу 3:1 ҳисобидаги ёрқин зафар миллий термамизнинг Эрон комплексидан бутунлай қутулганини ва Осиёнинг исталган гранди билан тенгма-тенг эмас, балки устун даражада ўйнай олишини кўрсатди;
Ғалиноининг мардона характери: Мағлубиятни ҳакамларга ёки форс-мажор ҳолатларига юкламасдан, «айбдор менман» дея халқидан узр сўраши мураббийнинг юксак маданиятини намойиш этиш билан бирга, Эрон кийиниш хонасидаги муаммолар (авлодлар алмашинуви, концентрация етишмаслиги) жиддий эканидан далолат беради.
Сизнингча, Ўзбекистоннинг Эрон устидан қозонган 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалабаси жамоамизнинг қитъада 1-рақамли кучга айланганини англатадими? Амир Ғалинои айтганидек, Эроннинг мағлубияти тажрибали ўйинчиларнинг тасодифий хатосими ёки Фабио Каннаваро ва миллий термамиз мураббийлар штабининг юксак тактик маҳорати маҳсулими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг тарихий ғалабасига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…