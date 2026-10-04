«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди

·42·Спорт
«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан, Португалия терма жамоасидан кетган Криштиану Роналдуга ҳурмат билдирди.
  • Зидан Роналду билан бирга ишлашдан фахрланишини ва унинг футбол йўлини эътироф этиш кераклигини таъкидлади.
  • Зидан Роналду ўзига кўплаб совринларни ютишда ёрдам берганини ва унга нисбатан юксак ҳурматда эканлигини қўшимча қилди.
  • Бу баёнот Роналду миллий терма жамоа билан фаолиятини якунлаш арафасида турган бир пайтда янгради.

Португалия миллий терма жамоаси ихтиёрини шов-шувли тарзда тарк этган 41 ёшли афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду атрофидаги можаролар тўлқини бутун дунё футбол жамоатчилигини қамраб олди. Ушбу мураккаб вазиятда юлдуз ҳужумчининг собиқ устози, айни дамда Франция миллий терма жамоасини бошқараётган Зинедин Зидан шогирдига юксак ҳурмат ва илиқ қўллаб-қувватлов сўзларини йўллади.

Мадриднинг «Реал» клуби билан биргаликда кетма-кет уч бор Чемпионлар лигасида зафар қучган франциялик мутахассис Роналдунинг жаҳон футболидаги ўрни ва беқиёс меҳнати ҳар қандай тортишувлардан устун туришини таъкидлади.

«У менга жуда кўп унвонларни ютишда ёрдам берди»

Зинедин Зидан ўз чиқишида Роналду билан бирга кечирган олтин даврларни эслаб, қуйидаги самимий эътирофни билдирди:

«Унинг бутун босиб ўтган футбол йўлини муносиб равишда эътироф этишимиз шарт. Шахсан менга у билан бир жамоада ишлаш бахти насиб этганидан фахрланаман.

Криштиану менга жуда кўп нуфузли соврин ва унвонларни қўлга киритишда беқиёс ёрдам берган. Унга нисбатан чинакам юксак ҳурмат ила бош эгамиз. Мен ҳаётим давомида бирга тер тўккан, бирга вақт ўтказган барча инсонларга доимо улкан эҳтиром билан қарайман».

Португалиядаги демарш ва фаолиятни якунлаш қарори

Зиданнинг ушбу баёноти Роналду миллий либосдаги фаолиятини драматик тарзда якунлаш арафасида турган бир пайтда янгради:

  • Бош мураббий билан низо: Саудиянинг «Ан-Наср» клуби ҳужумчиси Португалия бош мураббийи Жорже Жезушнинг ваъдасида турмагани ва уни захирада қолдириш режаси сабаб терма жамоа йиғинини муддатидан олдин тарк этган эди.

  • Терма билан видолашув: Португалия матбуоти тарқатган сўнгги хабарларга кўра, 234 ўйинда 146 та гол уриб, жаҳон рекордларини ўрнатган 41 ёшли сардор энди миллий терма либосида майдонга тушмаслик қарорига келган.

Бир томонда ватанида кескин танқидлар ва сиёсий даражадаги муҳокамалар давом этаётган бўлса, иккинчи томонда футбол оламининг Зидан каби буюк намояндалари Криштианунинг тарихий буюклигини яна бир бор барчага эслатиб қўймоқда.

Криштиану РоналдуЗинедин ЗиданПортугалия миллий терма жамоасиЧемпионлар лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлдиБруну Фернандеш жим туролмади: Роналдунинг кетиши ва жамоадаги сирлар ошкор бўлдиБугун 01:01Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Бугун 00:56Португалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетдиПортугалияда тўполон: Мухлислар Роналду ва Жезуш тарафдорларига бўлиниб кетди2 октябр 22:12“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?29 сентябр 20:57Зинедин Зидан Криштиану Роналду фаолиятини ҳимоя қилдиЗинедин Зидан Криштиану Роналду фаолиятини ҳимоя қилдиБугун 18:13"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди19 сентябр 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди