FIDE рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати манзилини эълон қилди

·0·Спорт
FIDE рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати манзилини эълон қилди

Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) йилнинг энг динамик ва муросасиз мусобақаси ҳисобланган рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати мезбонлигини расман Туркияга топширди. Сайёрамизнинг энг кучли гроссмейстерлари жамланадиган ушбу глобал шахмат форуми Истанбул шаҳрида бўлиб ўтади.

FIDE ушбу қарорни қабул қилишда Туркиянинг йирик халқаро мусобақаларни юқори савияда ташкил этиш бўйича бой тажрибаси ва замонавий инфратузилмасини алоҳида эътироф этди.

Тақвим ва мусобақа формати: Йил якунидаги қайноқ ҳафта

Турнир анъанага мувофиқ йилнинг сўнгги кунларида ташкил этилади:

  • Аниқ саналар: Иштирокчилар Истанбулга 25 декабрь куни етиб келади, баҳслар эса 26–30 декабрь кунлари давом этади;

  • 4 та жаҳон чемпионлиги: Юзлаб маҳоратли гроссмейстерлар Open (эркаклар) ва аёллар ўртасидаги рапид ҳамда блиц йўналишларида жами тўртта чемпионлик унвони учун доска қаршисига ўтиради;

  • Юқори интрига: Рапид ва блиц баҳсларида вақтнинг ўта чеклангани ҳар бир сонияни ҳал қилувчи аҳамиятга эга қилиб, мухлисларга ҳақиқий адреналин ва кутилмаган сенсацияларни туҳфа этади.

Истанбул — йирик шахмат форуми маркази

Туркия бунга қадар ҳам жаҳон шахмат тарихидан муҳим ўрин олган йирик турнирларни муваффақиятли қабул қилган:

  • Тарихий Олимпиада: Истанбул 2012 йилда дунёнинг барча терма жамоаларини жамлаган 40-Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадасига мезбонлик қилган;

  • Ёшлар мундиали: Шаҳар яқинда, 2025 йил охирида ёшлар ўртасидаги FIDE рапид ва блиц бўйича Жаҳон чемпионати беллашувларини ҳам юқори савияда ўтказиб берган эди.

Дунёнинг энг кучли шахмат юлдузлари, жумладан ўзбекистонлик маҳоратли гроссмейстерлар ҳам Истанбул мезбонлик қиладиган ушбу нуфузли чемпионатда шахмат тожларини қўлга киритиш учун асосий фаворитлар қаторида кураш олиб бориши кутилмоқда.

FIDEШахмат бўйича жаҳон чемпионатиИстанбулРапид ва блиц
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдоров дунё элитасини тиз чўктириб, 168 минг долларлик «жекпот»ни ютдиЖавоҳир Синдоров дунё элитасини тиз чўктириб, 168 минг долларлик «жекпот»ни ютдиБугун 07:20Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?27 октябр 22:53Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12Ўзбекистон шахматчилари учун 2 та йўлланма: Жаҳон кубогига кимлар боради?Ўзбекистон шахматчилари учун 2 та йўлланма: Жаҳон кубогига кимлар боради?18 октябр 20:08Самарқанддаги Олимпиададан сўнг афғонистонлик уч шахматчи чегарада ҳибсга олиндиСамарқанддаги Олимпиададан сўнг афғонистонлик уч шахматчи чегарада ҳибсга олинди6 октябр 21:49Шахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқдаШахмат юлдузи ҳаётида янги боб: Нодирбек Абдусатторов уйланмоқда5 октябр 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди