FIDE рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати манзилини эълон қилди
Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) йилнинг энг динамик ва муросасиз мусобақаси ҳисобланган рапид ва блиц бўйича 2027 йилги Жаҳон чемпионати мезбонлигини расман Туркияга топширди. Сайёрамизнинг энг кучли гроссмейстерлари жамланадиган ушбу глобал шахмат форуми Истанбул шаҳрида бўлиб ўтади.
FIDE ушбу қарорни қабул қилишда Туркиянинг йирик халқаро мусобақаларни юқори савияда ташкил этиш бўйича бой тажрибаси ва замонавий инфратузилмасини алоҳида эътироф этди.
Тақвим ва мусобақа формати: Йил якунидаги қайноқ ҳафта
Турнир анъанага мувофиқ йилнинг сўнгги кунларида ташкил этилади:
Аниқ саналар: Иштирокчилар Истанбулга 25 декабрь куни етиб келади, баҳслар эса 26–30 декабрь кунлари давом этади;
4 та жаҳон чемпионлиги: Юзлаб маҳоратли гроссмейстерлар Open (эркаклар) ва аёллар ўртасидаги рапид ҳамда блиц йўналишларида жами тўртта чемпионлик унвони учун доска қаршисига ўтиради;
Юқори интрига: Рапид ва блиц баҳсларида вақтнинг ўта чеклангани ҳар бир сонияни ҳал қилувчи аҳамиятга эга қилиб, мухлисларга ҳақиқий адреналин ва кутилмаган сенсацияларни туҳфа этади.
Истанбул — йирик шахмат форуми маркази
Туркия бунга қадар ҳам жаҳон шахмат тарихидан муҳим ўрин олган йирик турнирларни муваффақиятли қабул қилган:
Тарихий Олимпиада: Истанбул 2012 йилда дунёнинг барча терма жамоаларини жамлаган 40-Бутунжаҳон Шахмат Олимпиадасига мезбонлик қилган;
Ёшлар мундиали: Шаҳар яқинда, 2025 йил охирида ёшлар ўртасидаги FIDE рапид ва блиц бўйича Жаҳон чемпионати беллашувларини ҳам юқори савияда ўтказиб берган эди.
Дунёнинг энг кучли шахмат юлдузлари, жумладан ўзбекистонлик маҳоратли гроссмейстерлар ҳам Истанбул мезбонлик қиладиган ушбу нуфузли чемпионатда шахмат тожларини қўлга киритиш учун асосий фаворитлар қаторида кураш олиб бориши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…