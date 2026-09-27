"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда ўтган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси чемпионликни муддатидан аввал қўлга киритди.
- Якуний ҳисобда 20 очко тўплаган жамоа, Ҳиндистоннинг Венгрия билан дуранги ва ўзининг Украина устидан қозонган ғалабаси эвазига шоҳсупанинг энг юқори чўққисига кўтарилди.
Самарқанд мезбонлигида ўтган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси миллий спортимиз солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Мусобақанинг ҳал қилувчи сўнгги 11-турида асосий таъқибчи Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, 18 очкода тўхташи Ўзбекистон эркаклар терма жамоасининг чемпионлигини муддатидан аввал кафолатлаган эди. Бироқ чемпионлик шаштини сусайтирмаган ўзбек гроссмейстерлари Украина жамоасини ҳам 2,5:1,5 ҳисобида мағлубиятга учратиб, жами очколари сонини 20 тага етказган ҳолда Олимпиада шоҳсупасининг энг юқори чўққисига чиқди.
Тантанали ёпилиш маросимида эркаклар ва аёллар ўртасидаги ғолибларга медаллар топширилди. Мусобақанинг энг ёрқин ва ҳаяжонли лаҳзаларидан бири сифатида Ўзбекистон пешқадами Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг кучли шахматчиси деб топилиб, якка тартибдаги олтин медални қабул қилиб олди. Шу тариқа, Ўзбекистон жамоавий олтин билан бирга биринчи тахтадаги шахсий чемпионликни ҳам ўз номига расмийлаштирди.
«20 очко, Абдусатторовнинг олтини ва шоҳсупа триумфи»: Тарихий ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ёпилиши ва тақдирлаш маросимидан энг муҳим расмий фактлар:
Ўзбекистон — мутлақ чемпион: Терма жамоамиз сўнгги турда Украинани 2,5:1,5 ҳисобида енгиб, мусобақани 20 очко билан 1-ўринда якунлади;
Муддатидан олдин кафолатланган зафар: Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобидаги дуранги вакилларимиз олтин медалини муддатидан илгари нақд қилди;
Нодирбек Абдусатторовнинг шахсий триумфи: Ҳамюртимиз 1-тахтанинг энг яхши шахматчиси сифатида алоҳида олтин медал билан тақдирланди;
Тантанали тақдирлаш шоҳсупаси: Самарқанддаги саҳнада дунёнинг етакчи шахмат юлдузлари қаторида Ўзбекистон байроғи энг баланд нуқтада ҳилпиради;
Тўрт йилда иккинчи бор жаҳон тожи: 2022 йил Ченнаидаги олтин ва 2024 йил Будапештдаги бронзадан сўнг Ўзбекистон 2026 йилда яна жаҳон шахмати чўққисини забт этди.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Жамоавий ва шахсий кўрсаткичлар қиёси
Самарқанд мусобақасининг асосий якунлари таснифи:
Мусобақа номинациялари
Ғолиб ва совриндорлар
Кўрсаткичлар ва натижа
Аҳамияти ва тарихий мақоми
Жамоавий чемпионлик (Эркаклар)
ЎЗБЕКИСТОН терма жамоаси
20 очко (Мутлақ 1-ўрин)
4 йил ичида иккинчи Олимпиада олтини
Жамоавий кумуш медал
Ҳиндистон миллий термаси
18 очко (Сўнгги турда 2:2)
Олимпиаданинг асосий таъқибчиси бўлди
1-тахта шахсий кўрсаткичи
Нодирбек Абдусатторов
1-тахта бўйича Олтин медал
Дунёнинг биринчи рақамли тахта етакчиси
Сўнгги тур тўқнашуви
Ўзбекистон — Украина
2,5 : 1,5
Чемпионликни мустаҳкамлаган ғалаба
Тақдирлаш маросими аренаси
Самарқанд халқаро саҳнаси
Олтин, кумуш, бронза топширилди
Глобал шахмат оламининг марказига айланди
Шахмат экспертизаси: Нега Нодирбекнинг 1-тахтадаги олтини беқиёс ютуқ?
Халқаро гроссмейстерлар, FIDE таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
«1-тахтанинг оғир юки»: Олимпиадада 1-тахтада ўйнаш энг қийин вазифа ҳисобланади, чунки бу тахтада дунёнинг энг кучли гроссмейстерлари, амалдаги ва собиқ жаҳон чемпионлари тўқнаш келади; Нодирбек Абдусатторов ушбу босимни енгиб, шахсий ҳисобда 1-ўринни эгаллаши унинг сайёрамизнинг энг кучли шахматчиларидан бирига айланганини исботлайди;
Етакчилик ва жамоани эргаштириш: Нодирбекнинг биринчи тахтадаги ишончли, барқарор ва енгилмас ўйини Синдаров, Якуббоев, Воҳидов ва Мадаминовга хотиржам дона суриш имконини яратди;
Самарқанддаги тарихий мерос: Ўз юртида, Самарқанд заминида нафақат жамоавий кубокни сақлаб қолиш, балки шахсий тахталарда ҳам дунё грандларини ортда қолдириш ўзбек шахматининг «олтин даври» бошланганидан далолат беради.
Сизнингча, Нодирбек Абдусатторовнинг 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб топилиши уни яқин йилларда классик шахмат бўйича жаҳон тожи соҳибига айлантира оладими? Самарқандда қўлга киритилган ушбу қўшалоқ олтин ғалаба сизда қандай туйғуларни уйғотди? Қутлов ва дил сўзларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг буюк муваффақияти таҳлилини барча ватандошлар билан ғурур ила баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…