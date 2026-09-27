"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!

·8·Спорт
"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда ўтган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси чемпионликни муддатидан аввал қўлга киритди.
  • Якуний ҳисобда 20 очко тўплаган жамоа, Ҳиндистоннинг Венгрия билан дуранги ва ўзининг Украина устидан қозонган ғалабаси эвазига шоҳсупанинг энг юқори чўққисига кўтарилди.

Самарқанд мезбонлигида ўтган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси миллий спортимиз солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди. Мусобақанинг ҳал қилувчи сўнгги 11-турида асосий таъқибчи Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, 18 очкода тўхташи Ўзбекистон эркаклар терма жамоасининг чемпионлигини муддатидан аввал кафолатлаган эди. Бироқ чемпионлик шаштини сусайтирмаган ўзбек гроссмейстерлари Украина жамоасини ҳам 2,5:1,5 ҳисобида мағлубиятга учратиб, жами очколари сонини 20 тага етказган ҳолда Олимпиада шоҳсупасининг энг юқори чўққисига чиқди.

Тантанали ёпилиш маросимида эркаклар ва аёллар ўртасидаги ғолибларга медаллар топширилди. Мусобақанинг энг ёрқин ва ҳаяжонли лаҳзаларидан бири сифатида Ўзбекистон пешқадами Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг кучли шахматчиси деб топилиб, якка тартибдаги олтин медални қабул қилиб олди. Шу тариқа, Ўзбекистон жамоавий олтин билан бирга биринчи тахтадаги шахсий чемпионликни ҳам ўз номига расмийлаштирди.

«20 очко, Абдусатторовнинг олтини ва шоҳсупа триумфи»: Тарихий ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси

Самарқанддаги 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси ёпилиши ва тақдирлаш маросимидан энг муҳим расмий фактлар:

  • Ўзбекистон — мутлақ чемпион: Терма жамоамиз сўнгги турда Украинани 2,5:1,5 ҳисобида енгиб, мусобақани 20 очко билан 1-ўринда якунлади;

  • Муддатидан олдин кафолатланган зафар: Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобидаги дуранги вакилларимиз олтин медалини муддатидан илгари нақд қилди;

  • Нодирбек Абдусатторовнинг шахсий триумфи: Ҳамюртимиз 1-тахтанинг энг яхши шахматчиси сифатида алоҳида олтин медал билан тақдирланди;

  • Тантанали тақдирлаш шоҳсупаси: Самарқанддаги саҳнада дунёнинг етакчи шахмат юлдузлари қаторида Ўзбекистон байроғи энг баланд нуқтада ҳилпиради;

  • Тўрт йилда иккинчи бор жаҳон тожи: 2022 йил Ченнаидаги олтин ва 2024 йил Будапештдаги бронзадан сўнг Ўзбекистон 2026 йилда яна жаҳон шахмати чўққисини забт этди.

46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Жамоавий ва шахсий кўрсаткичлар қиёси

Самарқанд мусобақасининг асосий якунлари таснифи:

Мусобақа номинациялари

Ғолиб ва совриндорлар

Кўрсаткичлар ва натижа

Аҳамияти ва тарихий мақоми

Жамоавий чемпионлик (Эркаклар)

ЎЗБЕКИСТОН терма жамоаси

20 очко (Мутлақ 1-ўрин)

4 йил ичида иккинчи Олимпиада олтини

Жамоавий кумуш медал

Ҳиндистон миллий термаси

18 очко (Сўнгги турда 2:2)

Олимпиаданинг асосий таъқибчиси бўлди

1-тахта шахсий кўрсаткичи

Нодирбек Абдусатторов

1-тахта бўйича Олтин медал

Дунёнинг биринчи рақамли тахта етакчиси

Сўнгги тур тўқнашуви

Ўзбекистон — Украина

2,5 : 1,5

Чемпионликни мустаҳкамлаган ғалаба

Тақдирлаш маросими аренаси

Самарқанд халқаро саҳнаси

Олтин, кумуш, бронза топширилди

Глобал шахмат оламининг марказига айланди

Шахмат экспертизаси: Нега Нодирбекнинг 1-тахтадаги олтини беқиёс ютуқ?

Халқаро гроссмейстерлар, FIDE таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «1-тахтанинг оғир юки»: Олимпиадада 1-тахтада ўйнаш энг қийин вазифа ҳисобланади, чунки бу тахтада дунёнинг энг кучли гроссмейстерлари, амалдаги ва собиқ жаҳон чемпионлари тўқнаш келади; Нодирбек Абдусатторов ушбу босимни енгиб, шахсий ҳисобда 1-ўринни эгаллаши унинг сайёрамизнинг энг кучли шахматчиларидан бирига айланганини исботлайди;

  • Етакчилик ва жамоани эргаштириш: Нодирбекнинг биринчи тахтадаги ишончли, барқарор ва енгилмас ўйини Синдаров, Якуббоев, Воҳидов ва Мадаминовга хотиржам дона суриш имконини яратди;

  • Самарқанддаги тарихий мерос: Ўз юртида, Самарқанд заминида нафақат жамоавий кубокни сақлаб қолиш, балки шахсий тахталарда ҳам дунё грандларини ортда қолдириш ўзбек шахматининг «олтин даври» бошланганидан далолат беради.

Сизнингча, Нодирбек Абдусатторовнинг 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб топилиши уни яқин йилларда классик шахмат бўйича жаҳон тожи соҳибига айлантира оладими? Самарқандда қўлга киритилган ушбу қўшалоқ олтин ғалаба сизда қандай туйғуларни уйғотди? Қутлов ва дил сўзларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий термамизнинг буюк муваффақияти таҳлилини барча ватандошлар билан ғурур ила баҳам кўринг!

46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиНодирбек АбдусатторовСамарқандЎзбекистон шахмат терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержангЎзбекистон ва АҚШ тўқнашуви таркиблари маълум бўлди — Олимпиада олтини сари супержанг25 сентябр 13:39Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...Нодирбек Абдусатторовдан Самарқанддаги шахмат Олимпиадаси ҳақида муҳим баёнот...19 сентябр 20:01«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори«Ўғил кўрсам, исмини Нодирбек қўяман»: Англиялик машҳур гроссмейстернинг шов-шувли иқрори23 сентябр 22:42АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!АҚШ тор-мор этилди: Абдусатторов Каруанани, Якуббоев Ниманнни таслим қилди!25 сентябр 20:30Хитой девори қулади: Ўзбекистон шахматчилари 7-турда Хитойни 3:1 ҳисобида таслим этдиХитой девори қулади: Ўзбекистон шахматчилари 7-турда Хитойни 3:1 ҳисобида таслим этди23 сентябр 19:2346-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куни46-Олимпиаданинг 7-тури тўлиқ натижалари: Ўзбекистон терма жамоаларининг тарихий куни23 сентябр 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди