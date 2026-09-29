Стале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этди

·4·Спорт
Стале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этди

Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен жамоа ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг матбуот анжуманидан четлатилиши ортида Манчестер Сити клуби тургани ҳақидаги хабарларга кескин муносабат билдирди. ВГ нашри маълумотига кўра, мутахассис бу каби тахминларни очиқдан-очиқ ёлғон деб атаб, ўзининг мураббийлик шанига путур етказаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можаро Норвегия терма жамоасининг Португалияга қарши ўтказиладиган Миллатлар лигаси учрашуви олдидан келиб чиқди. Дастлабки режаларга кўра, юлдузли ҳужумчи шанба куни ОАВ вакиллари саволларига жавоб бериши керак эди. Бироқ тўсатдан режа ўзгариб, матбуот анжуманида Эрлинг Холанд ўрнига жамоа жамоадошлари Фредрик Аурснес ҳамда Андреас Скжелдеруп иштирок этди.

Шубҳали вақт ва асоссиз тахминлар

Мазкур ўзгариш Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликлари бўйича узоқ кутилган суд қарори эълон қилинган даврга тўғри келди. Бу ҳолат футбол жамоатчилигида дарҳол қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарди. Кўпчилик инглиз клуби ўзининг асосий тўпурарини ноқулай саволлардан ҳимоя қилиш учун Норвегия терма жамоасига босим ўтказган бўлиши мумкинлигидан гумонсираган эди.

Бироқ бош мураббий бу миш-мишларни қатъиян рад этиб, Манчестер Сити раҳбарияти ёки мураббийлар штаби билан матбуот масаласида умуман гаплашмаганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, инглиз клуби вакиллари билан ОАВ бўйича охирги марта Холанд Боруссия Дортмунд клубидан Манчестер Сити сафига ўтган пайтда мулоқот қилинган, холос.

Бош мураббийнинг қатъий позицияси

Стале Солбаккен футболчини матбуот босимидан халос этиш қарорини мутлақо ўзи қабул қилганини ва буни ҳатто ҳужумчининг ўзига ҳам олдиндан айтмаганини тушунтирди. Унинг таъкидлашича, бундай асоссиз иддаолар халқ жамоаси бўлган миллий жамоанинг шанига ва унинг шахсий ҳалоллигига сояда туширади.

«Бу — ёлғон. Бу менинг обрўйимга ҳам путур етказади», — дея ғазаб билан изоҳ берди норвегиялик мутахассис. У ҳар доим ҳалол бўлишга интилишини ва жамоа учун бор кучини беришини қўшимча қилди.

Майдондаги профессионал ёндашув ва натижалар шуни кўрсатдики, клуб атрофидаги шовқинлар ва ортиқча гап-сўзлар ҳужумчининг ўйинига таъсир кўрсатмаган. Якшанба куни Осло шаҳрида ўтган Миллатлар лигаси баҳсида Эрлинг Холанд асосий таркибда майдонга тушди ва жорий халқаро танаффусдаги ўзининг учинчи голини киритишга муваффақ бўлди.

Стале СолбаккенЭрлинг ХоландМанчестер СитйНорвегияМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиЭрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтади25 сентябр 13:15Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаСтале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирда25 сентябр 12:34Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаСтале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқда27 сентябр 17:31Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташландиЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди26 сентябр 01:10Бриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчисиБриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчиси25 сентябр 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди