Стале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этди
Норвегия терма жамоаси бош мураббийи Стале Солбаккен жамоа ҳужумчиси Эрлинг Холанднинг матбуот анжуманидан четлатилиши ортида Манчестер Сити клуби тургани ҳақидаги хабарларга кескин муносабат билдирди. ВГ нашри маълумотига кўра, мутахассис бу каби тахминларни очиқдан-очиқ ёлғон деб атаб, ўзининг мураббийлик шанига путур етказаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можаро Норвегия терма жамоасининг Португалияга қарши ўтказиладиган Миллатлар лигаси учрашуви олдидан келиб чиқди. Дастлабки режаларга кўра, юлдузли ҳужумчи шанба куни ОАВ вакиллари саволларига жавоб бериши керак эди. Бироқ тўсатдан режа ўзгариб, матбуот анжуманида Эрлинг Холанд ўрнига жамоа жамоадошлари Фредрик Аурснес ҳамда Андреас Скжелдеруп иштирок этди.
Шубҳали вақт ва асоссиз тахминларМазкур ўзгариш Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликлари бўйича узоқ кутилган суд қарори эълон қилинган даврга тўғри келди. Бу ҳолат футбол жамоатчилигида дарҳол қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарди. Кўпчилик инглиз клуби ўзининг асосий тўпурарини ноқулай саволлардан ҳимоя қилиш учун Норвегия терма жамоасига босим ўтказган бўлиши мумкинлигидан гумонсираган эди.
Бироқ бош мураббий бу миш-мишларни қатъиян рад этиб, Манчестер Сити раҳбарияти ёки мураббийлар штаби билан матбуот масаласида умуман гаплашмаганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, инглиз клуби вакиллари билан ОАВ бўйича охирги марта Холанд Боруссия Дортмунд клубидан Манчестер Сити сафига ўтган пайтда мулоқот қилинган, холос.
Бош мураббийнинг қатъий позициясиСтале Солбаккен футболчини матбуот босимидан халос этиш қарорини мутлақо ўзи қабул қилганини ва буни ҳатто ҳужумчининг ўзига ҳам олдиндан айтмаганини тушунтирди. Унинг таъкидлашича, бундай асоссиз иддаолар халқ жамоаси бўлган миллий жамоанинг шанига ва унинг шахсий ҳалоллигига сояда туширади.
«Бу — ёлғон. Бу менинг обрўйимга ҳам путур етказади», — дея ғазаб билан изоҳ берди норвегиялик мутахассис. У ҳар доим ҳалол бўлишга интилишини ва жамоа учун бор кучини беришини қўшимча қилди.
Майдондаги профессионал ёндашув ва натижалар шуни кўрсатдики, клуб атрофидаги шовқинлар ва ортиқча гап-сўзлар ҳужумчининг ўйинига таъсир кўрсатмаган. Якшанба куни Осло шаҳрида ўтган Миллатлар лигаси баҳсида Эрлинг Холанд асосий таркибда майдонга тушди ва жорий халқаро танаффусдаги ўзининг учинчи голини киритишга муваффақ бўлди.
Изоҳлар 0
…