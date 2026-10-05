Браян Риемер Расмус Ҳойлундни Эрлинг Холандга қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дания терма жамоаси бош мураббийи Браян Риемер ҳужумчи Расмус Ҳойлундни Эрлинг Холанд билан қиёслаб, унинг жамоа учун муҳимлигини таъкидлади.
- Миллатлар лигасида Уелсга қарши ўйинда ҳал қилувчи гол урган 23 ёшли Ҳойлунд сўнгги тўртта ўйинда учинчи голини киритиб, ўзининг ажойиб формасини кўрсатди.
- Мураббий Риемернинг айтишича, Ҳойлунд Дания учун Холанд каби муҳим фигурадир.
Дания терма жамоаси бош мураббийи Браян Риемер ҳужумчи Расмус Ҳойлунднинг миллий жамоадаги аҳамиятини юқори баҳолаб, уни Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанд билан қиёслади. Goal.com хабар қилишича, 23 ёшли футболчи Миллатлар лигаси доирасида Уелсга қарши кечган ўйинда ҳал қилувчи голни уриб, жамоасига муҳим ғалабани олиб келди ва ўзининг ажойиб спорт формасида эканини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кардифф шаҳридаги кескин курашларга бой учрашувда мезбонлар дарвозасига белгиланган пеналтини аниқ ижро этган Расмус Ҳойлунд Дания терма жамоасининг ғалабасини таъминлади. Ушбу гол ҳужумчининг сўнгги тўртта ўйиндаги учинчи тўпига айланди ва бу натижа уни айни пайтда норвегиялик супертўпурар Эрлинг Холанднинг кўрсаткичлари билан тенглаштирди.
Ҳовлунднинг жамоадаги ўрни ва мураббий эътирофиЎйиндан сўнг TV2 Спорт нашрига берган интервюсида бош мураббий Браян Риемер ўз шогирдини олқишлаб, унинг жамоадаги ўрнига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, норвегияликлар ўз футболчисини устун қўйиши мумкин, аммо Дания учун Расмус Холанд билан бир хил даражада муҳим фигура ҳисобланади.
Ҳовлунднинг сўнгги ўйинлардаги муваффақиятлари нафақат мураббий, балки жамоадошларини ҳам ҳайратда қолдирди. Ҳимоячи Расмус Ниссен Кристенсен матбуотга берган интервюсида ҳужумчининг жисмоний ва техник жиҳатдан улкан ўсишга эришганини таъкидлаб, уни майдонда ҳақиқий йиртқичга қиёслади.
Психологик кураш ва пеналтилар устида ишлашУелсга қарши баҳсда дарвозабон Денни Уорд 12 метрлик жарима зарбаси олдидан ҳужумчини чалғитишга ҳаракат қилган эди, бироқ Расмус Ҳойлунд вазиятни ўз назоратида ушлаб, тўпни тўрга йўллади. Ўйиндан кейин футболчи бу каби юқори босимли вазиятларга машғулотларда махсус тайёргарлк кўрганини тан олди.
Ҳужумчининг таъкидлашича, дарвозабонларнинг турли хил фейнтлари ва психологик босимига жавобан гол уриб, уларга ўзига хос совуққон нигоҳ билан жавоб бериш футболнинг ажралмас қисмидир. У пеналтиларни тепиш масъулиятини ўз зиммасига олишдан қўрқмаслигини ва бу борада ўз устида тинчмай ишлаётганини қўшимча қилди.
Изоҳлар 0
…