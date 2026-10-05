Браян Риемер Расмус Ҳойлундни Эрлинг Холандга қиёслади

·35·Спорт
Браян Риемер Расмус Ҳойлундни Эрлинг Холандга қиёслади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дания терма жамоаси бош мураббийи Браян Риемер ҳужумчи Расмус Ҳойлундни Эрлинг Холанд билан қиёслаб, унинг жамоа учун муҳимлигини таъкидлади.
  • Миллатлар лигасида Уелсга қарши ўйинда ҳал қилувчи гол урган 23 ёшли Ҳойлунд сўнгги тўртта ўйинда учинчи голини киритиб, ўзининг ажойиб формасини кўрсатди.
  • Мураббий Риемернинг айтишича, Ҳойлунд Дания учун Холанд каби муҳим фигурадир.

Дания терма жамоаси бош мураббийи Браян Риемер ҳужумчи Расмус Ҳойлунднинг миллий жамоадаги аҳамиятини юқори баҳолаб, уни Манчестер Сити юлдузи Эрлинг Холанд билан қиёслади. Goal.com хабар қилишича, 23 ёшли футболчи Миллатлар лигаси доирасида Уелсга қарши кечган ўйинда ҳал қилувчи голни уриб, жамоасига муҳим ғалабани олиб келди ва ўзининг ажойиб спорт формасида эканини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кардифф шаҳридаги кескин курашларга бой учрашувда мезбонлар дарвозасига белгиланган пеналтини аниқ ижро этган Расмус Ҳойлунд Дания терма жамоасининг ғалабасини таъминлади. Ушбу гол ҳужумчининг сўнгги тўртта ўйиндаги учинчи тўпига айланди ва бу натижа уни айни пайтда норвегиялик супертўпурар Эрлинг Холанднинг кўрсаткичлари билан тенглаштирди.

Ҳовлунднинг жамоадаги ўрни ва мураббий эътирофи

Ўйиндан сўнг TV2 Спорт нашрига берган интервюсида бош мураббий Браян Риемер ўз шогирдини олқишлаб, унинг жамоадаги ўрнига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, норвегияликлар ўз футболчисини устун қўйиши мумкин, аммо Дания учун Расмус Холанд билан бир хил даражада муҳим фигура ҳисобланади.

Ҳовлунднинг сўнгги ўйинлардаги муваффақиятлари нафақат мураббий, балки жамоадошларини ҳам ҳайратда қолдирди. Ҳимоячи Расмус Ниссен Кристенсен матбуотга берган интервюсида ҳужумчининг жисмоний ва техник жиҳатдан улкан ўсишга эришганини таъкидлаб, уни майдонда ҳақиқий йиртқичга қиёслади.

Психологик кураш ва пеналтилар устида ишлаш

Уелсга қарши баҳсда дарвозабон Денни Уорд 12 метрлик жарима зарбаси олдидан ҳужумчини чалғитишга ҳаракат қилган эди, бироқ Расмус Ҳойлунд вазиятни ўз назоратида ушлаб, тўпни тўрга йўллади. Ўйиндан кейин футболчи бу каби юқори босимли вазиятларга машғулотларда махсус тайёргарлк кўрганини тан олди.

Ҳужумчининг таъкидлашича, дарвозабонларнинг турли хил фейнтлари ва психологик босимига жавобан гол уриб, уларга ўзига хос совуққон нигоҳ билан жавоб бериш футболнинг ажралмас қисмидир. У пеналтиларни тепиш масъулиятини ўз зиммасига олишдан қўрқмаслигини ва бу борада ўз устида тинчмай ишлаётганини қўшимча қилди.

Расмус ҲойлундБраян РиемерЭрлинг ХоландМиллатлар лигасиДания футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расмус Ҳойлунд Португалияга урган голини нега Роналду услубида нишонлаганини изоҳладиРасмус Ҳойлунд Португалияга урган голини нега Роналду услубида нишонлаганини изоҳлади2 октябр 21:29Эрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЭрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиБугун 12:31Эрлинг Холанднинг жароҳати Манчестер Сити учун жиддий хавотир уйғотдиЭрлинг Холанднинг жароҳати Манчестер Сити учун жиддий хавотир уйғотдиБугун 09:53Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржамЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги воқеаларга қарамай хотиржам1 октябр 01:31Стале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этдиСтале Солбаккен Эрлинг Холанд ва Манчестер Сити ҳақидаги миш-мишларни рад этди29 сентябр 17:11Португалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритдиПортугалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритди28 сентябр 09:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди