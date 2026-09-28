Португалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси сафарда Норвеч устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Миллатлар лигаси A4 гуруҳида пешқадамликни сақлаб қолди.
- Португалия бош мураббийи Норвечни Европанинг энг кучли бешта терма жамоасидан бири деб атади.
- Унинг таъкидлашича, Ренато Вейга, Рубен Диас, Жоау Палиня ва Рубен Невеш каби футболчиларнинг ўйини Эрлинг Холанднинг имкониятларини чеклашга ёрдам берди.
Миллатлар лигаси доирасида ўтказилган қизиқарли учрашувда Португалия терма жамоаси сафарда Норвеч устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу натижа амалдаги чемпионларга A4 гуруҳида уч очколик фарқ билан яккапешқадамликни таъминлади. Ўйиндан сўнг португалияликлар устози рақиб жамоанинг салоҳиятини юқори баҳолаб, уни қитъанинг энг элит жамоалари сирасига қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport ТВ телеканалига берган интервюсида тажрибали мутахассис Осло шаҳридаги Уллеваал стадионида кечган баҳс юқори интенсивликда ўтганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бундай оғир сафар шароитида ғалаба қозониш жамоанинг характери ва тактик интизомидан далолат беради. Португалия терма жамоаси дастлабки турда Уелс устидан қозонилган ғалабадан кейин очко йўқотмай келмоқда.
Эрлинг Холанд ва ҳимоя масаласиУчрашувнинг асосий эътибор марказида Эрлинг Холанд тургани сир эмас. Португалия бош мураббийи рақиб ҳужумчисининг жисмоний кучи ва исталган сонияда гол уриш қобилиятига алоҳида тўхталди. Унинг фикрича, норвегияликлар нафақат якка тартибдаги ижрочиларга, балки бутун жамоавий ўйинга эга бўлиб, ҳозирда Европанинг энг кучли бешта терма жамоасидан бирига айланган.
Ҳимоя чизиғидаги тартиб ва марказни ёпиш ғалабанинг асосий калитига айланди. Мураббийнинг тушунтиришича, марказий ҳимоячилар Ренато Вейга ҳамда Рубен Диаснинг ҳушёрлиги, шунингдек, таянч зонасида ҳаракат қилган Жоау Палиня ва Рубен Невешнинг ишончли ўйини Холанднинг имкониятларини чеклашга ёрдам берди. Гарчи Холанд жарима майдончаси ичидан олтита зарба бериб, улардан бирида гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, умумий режа ўзини оқлади.
Тактик ўзгаришлар ва ғалабаИккинчи бўлимда Жоау Феликс ва Гонсалу Ramуш киритган голлар Эрлинг Холанднинг жавоб тўпининг таъсирини йўққа чиқарди. Ушбу ғалаба Португалиянинг гуруҳдаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Мураббий ўйин охирида амалга оширилган ўзгаришлар, жумладан Бернарду Силвани майдонга туширишдан мақсад ҳимояга ётиб олиш эмас, балки рақибни кутилмаган вазиятда қолдириш бўлганини тушунтирди.
Шунингдек, мутахассис Миллатлар лигасидаги ҳар бир учрашув жиддий масъулият талаб қилишини, шунинг учун бу ерда тажриба ўтказишга ўрин йўқлигини эслатиб ўтди. Кетма-кет иккинчи ғалабасини нишонлаган Португалия терма жамоаси олдинга дадил қадам ташламоқда. Норвегияликлар эса мағлубиятга учраганига қарамилса, ўзининг муносиб ўйини билан мутахассислар эътирофига сазовор бўлди.
Изоҳлар 0
…