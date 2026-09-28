Португалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритди

·5·Спорт
Португалиялик мураббий Норвечни Европанинг кучли бес гра қаторига киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоаси сафарда Норвеч устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Миллатлар лигаси A4 гуруҳида пешқадамликни сақлаб қолди.
  • Португалия бош мураббийи Норвечни Европанинг энг кучли бешта терма жамоасидан бири деб атади.
  • Унинг таъкидлашича, Ренато Вейга, Рубен Диас, Жоау Палиня ва Рубен Невеш каби футболчиларнинг ўйини Эрлинг Холанднинг имкониятларини чеклашга ёрдам берди.

Миллатлар лигаси доирасида ўтказилган қизиқарли учрашувда Португалия терма жамоаси сафарда Норвеч устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу натижа амалдаги чемпионларга A4 гуруҳида уч очколик фарқ билан яккапешқадамликни таъминлади. Ўйиндан сўнг португалияликлар устози рақиб жамоанинг салоҳиятини юқори баҳолаб, уни қитъанинг энг элит жамоалари сирасига қўшди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport ТВ телеканалига берган интервюсида тажрибали мутахассис Осло шаҳридаги Уллеваал стадионида кечган баҳс юқори интенсивликда ўтганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бундай оғир сафар шароитида ғалаба қозониш жамоанинг характери ва тактик интизомидан далолат беради. Португалия терма жамоаси дастлабки турда Уелс устидан қозонилган ғалабадан кейин очко йўқотмай келмоқда.

Эрлинг Холанд ва ҳимоя масаласи

Учрашувнинг асосий эътибор марказида Эрлинг Холанд тургани сир эмас. Португалия бош мураббийи рақиб ҳужумчисининг жисмоний кучи ва исталган сонияда гол уриш қобилиятига алоҳида тўхталди. Унинг фикрича, норвегияликлар нафақат якка тартибдаги ижрочиларга, балки бутун жамоавий ўйинга эга бўлиб, ҳозирда Европанинг энг кучли бешта терма жамоасидан бирига айланган.

Ҳимоя чизиғидаги тартиб ва марказни ёпиш ғалабанинг асосий калитига айланди. Мураббийнинг тушунтиришича, марказий ҳимоячилар Ренато Вейга ҳамда Рубен Диаснинг ҳушёрлиги, шунингдек, таянч зонасида ҳаракат қилган Жоау Палиня ва Рубен Невешнинг ишончли ўйини Холанднинг имкониятларини чеклашга ёрдам берди. Гарчи Холанд жарима майдончаси ичидан олтита зарба бериб, улардан бирида гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, умумий режа ўзини оқлади.

Тактик ўзгаришлар ва ғалаба

Иккинчи бўлимда Жоау Феликс ва Гонсалу Ramуш киритган голлар Эрлинг Холанднинг жавоб тўпининг таъсирини йўққа чиқарди. Ушбу ғалаба Португалиянинг гуруҳдаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Мураббий ўйин охирида амалга оширилган ўзгаришлар, жумладан Бернарду Силвани майдонга туширишдан мақсад ҳимояга ётиб олиш эмас, балки рақибни кутилмаган вазиятда қолдириш бўлганини тушунтирди.

Шунингдек, мутахассис Миллатлар лигасидаги ҳар бир учрашув жиддий масъулият талаб қилишини, шунинг учун бу ерда тажриба ўтказишга ўрин йўқлигини эслатиб ўтди. Кетма-кет иккинчи ғалабасини нишонлаган Португалия терма жамоаси олдинга дадил қадам ташламоқда. Норвегияликлар эса мағлубиятга учраганига қарамилса, ўзининг муносиб ўйини билан мутахассислар эътирофига сазовор бўлди.

ПортугалНорвечЭрлинг ХоландМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этдиМиллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этдиБугун 02:19Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКеча 18:36Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаСтале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаКеча 17:31Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташландиЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди26 сентябр 01:10Бриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчисиБриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчиси25 сентябр 16:36Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади25 сентябр 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди