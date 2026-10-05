Андрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андрес Инеста ёш футболчи Ламине Ямалнинг жорий мавсумдаги ўйинидан ҳайратда эканини ва унинг кўрсатаётган натижалари замонавий профессионал футболда жуда камдан-кам учрайдиган ҳодиса эканини таъкидлади.
- Инестанинг фикрича, Ямалнинг ёшлигига қарамай, ундаги улкан амбиция ва ўйинга енгил ёндашуви таҳсинга лойиқдир.
- Ламине Ямал жорий мавсумда Ла Лигада еттита ўйинда еттита гол уриб, жамоасининг етакчиларидан бирига айланган.
Барселона клубининг афсонавий ярим ҳимоячиси Андрес Инеста ёш вингер Ламине Ямалнинг жорий мавсумдаги шиддатли ва ёрқин ўсишига юқори баҳо берди. Илгари Лионель Мессининг порлашига яқиндан гувоҳ бўлган тажрибали собиқ футболчи бугунги кунда 19 ёшли иқтидор эгасининг кўрсатаётган натижалари оддий ҳол эмаслигини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри хабар беришича, Андрес Инеста ҳозирги пайтда Ламине Ямал намойиш этаётган даража замонавий профессионал футболда жуда камдан-кам учрайдиган ҳодиса эканини тан олган. Унинг фикрича, агар бундай натижаларга эришиш осон бўлганида, майдонда бу даражадаги ёш футболчилар анча кўп бўлар эди.
Ямалнинг таъсирчан статистикасиКаталонияликларнинг ёш иқтидори жорий мавсумда Ла Лига баҳсларида ўзини кўрсатишга улгурди. Ламине Ямал чемпионатнинг атиги еттита учрашувида рақиблар дарвозасига еттита гол киритиб, жамоасининг асосий етакчиларидан бирига айланди ва ўзининг феноменал куч эканини бутунлай исботлади.
Клуб сафида юксак муваффақиятларга эришган Андрес Инеста ўз вақтида Лионель Мессининг ҳам профессионал футбол оламига кириб келишини ўз кўзлари билан кўрган. Шунинг учун ҳам у ёш истеъдодларни тарбиялаш ва уларнинг босқичма-босқич шаклланиш жараёнини жуда яхши тушунади.
Амбициялар ва порлоқ келажакИнеста Ямалнинг нафақат голлари ва статистикасига, балки унинг футболга бўлган муносабати ҳамда ички хусусиятларига алоҳида эътибор қаратди. Собиқ ярим ҳимоячининг сўзларига кўра, футболчининг ёшлигига қарамай, ундаги улкан амбиция ва ўйинга бўлган енгиллик таҳсинга лойиқдир.
"Буларнинг барчасида энг гўзал ва муҳим жиҳат — унинг улкан амбицияси, ўйинга енгил ёндашуви ва энг асосийси, олдинда уни янада улуғвор келажак кутаётганидадир", — дея қўшимча қилди Андрес Инеста.
Хулоса қилиб айтганда, Барселона тарбияланувчиси бўлган Ламине Ямал ўзининг профессионал фаолиятидаги дастлабки қадамларданоқ нафақат мухлислар, балки клубнинг ўтмишдаги афсоналари эътиборини ҳам қозонишга улгурди. Унинг келажаги нақадар порлоқ бўлиши эса вақт ўтиши билан янада ойдинлашиб боради.
Изоҳлар 0
…