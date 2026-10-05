Андрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтди

·21·Спорт
Андрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Андрес Инеста ёш футболчи Ламине Ямалнинг жорий мавсумдаги ўйинидан ҳайратда эканини ва унинг кўрсатаётган натижалари замонавий профессионал футболда жуда камдан-кам учрайдиган ҳодиса эканини таъкидлади.
  • Инестанинг фикрича, Ямалнинг ёшлигига қарамай, ундаги улкан амбиция ва ўйинга енгил ёндашуви таҳсинга лойиқдир.
  • Ламине Ямал жорий мавсумда Ла Лигада еттита ўйинда еттита гол уриб, жамоасининг етакчиларидан бирига айланган.

Барселона клубининг афсонавий ярим ҳимоячиси Андрес Инеста ёш вингер Ламине Ямалнинг жорий мавсумдаги шиддатли ва ёрқин ўсишига юқори баҳо берди. Илгари Лионель Мессининг порлашига яқиндан гувоҳ бўлган тажрибали собиқ футболчи бугунги кунда 19 ёшли иқтидор эгасининг кўрсатаётган натижалари оддий ҳол эмаслигини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри хабар беришича, Андрес Инеста ҳозирги пайтда Ламине Ямал намойиш этаётган даража замонавий профессионал футболда жуда камдан-кам учрайдиган ҳодиса эканини тан олган. Унинг фикрича, агар бундай натижаларга эришиш осон бўлганида, майдонда бу даражадаги ёш футболчилар анча кўп бўлар эди.

Ямалнинг таъсирчан статистикаси

Каталонияликларнинг ёш иқтидори жорий мавсумда Ла Лига баҳсларида ўзини кўрсатишга улгурди. Ламине Ямал чемпионатнинг атиги еттита учрашувида рақиблар дарвозасига еттита гол киритиб, жамоасининг асосий етакчиларидан бирига айланди ва ўзининг феноменал куч эканини бутунлай исботлади.

Клуб сафида юксак муваффақиятларга эришган Андрес Инеста ўз вақтида Лионель Мессининг ҳам профессионал футбол оламига кириб келишини ўз кўзлари билан кўрган. Шунинг учун ҳам у ёш истеъдодларни тарбиялаш ва уларнинг босқичма-босқич шаклланиш жараёнини жуда яхши тушунади.

Амбициялар ва порлоқ келажак

Инеста Ямалнинг нафақат голлари ва статистикасига, балки унинг футболга бўлган муносабати ҳамда ички хусусиятларига алоҳида эътибор қаратди. Собиқ ярим ҳимоячининг сўзларига кўра, футболчининг ёшлигига қарамай, ундаги улкан амбиция ва ўйинга бўлган енгиллик таҳсинга лойиқдир.

"Буларнинг барчасида энг гўзал ва муҳим жиҳат — унинг улкан амбицияси, ўйинга енгил ёндашуви ва энг асосийси, олдинда уни янада улуғвор келажак кутаётганидадир", — дея қўшимча қилди Андрес Инеста.

Хулоса қилиб айтганда, Барселона тарбияланувчиси бўлган Ламине Ямал ўзининг профессионал фаолиятидаги дастлабки қадамларданоқ нафақат мухлислар, балки клубнинг ўтмишдаги афсоналари эътиборини ҳам қозонишга улгурди. Унинг келажаги нақадар порлоқ бўлиши эса вақт ўтиши билан янада ойдинлашиб боради.

Ламине ЯмалАндрес ИнестаБарселонаЛа ЛигаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ирқчилик ҳақида гапирдиЛамине Ямал ирқчилик ҳақида гапирди17 сентябр 23:14Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиХанси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтди13 сентябр 23:37Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиЛамине Ямал Лионель Месси рекордини такрорлади13 сентябр 21:59Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?30 август 18:50Ламине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблариЛамине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблари28 август 10:59Ламине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирдиЛамине Ямал сохта миш-мишлар ва матбуот босимига қарши кураш ҳақида гапирди22 сентябр 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди