Ханси Флик терма жамоадан қайтган футболчилар юкламасидан хавотирда

·5·Спорт
Ханси Флик терма жамоадан қайтган футболчилар юкламасидан хавотирда

Узоқ давом этган халқаро танаффус ўз якунига етиб бораётган бир пайтда, Барселона бош мураббийи Ханси Флик олдида жиддий вазифа — футболчиларнинг жисмоний ҳолатини мувозанатда сақлаш муаммоси кўндаланг бўлиб турибди. Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, Каталония клуби вакиллари терма жамоалар сафида ажойиб ўйин кўрсатиб, ёрқин натижаларга эришган бўлса-да, уларнинг ҳаддан ташқари кўп дақиқа ҳаракат қилгани мураббийлар штабини жиддий ташвишга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда ўн нафар футболчи клуб ихтиёрига қайтишидан олдин ўз терма жамоалари сафида сўнгги учрашувларни ўтказиши керак. Мавсумнинг ҳал қилувчи палла яқинлашиб келаётган бир паллада бундай улкан юклама Ханси Флик учун асосий бош оғриғига айланиши аниқ. Терма жамоадаги муваффақият ва клубдаги жисмоний тикланиш ўртасидаги нозик чегарани сақлаб қолиш жамоанинг олдиндаги ўйинларига таъсир кўрсатмаслиги лозим.

Ламине Ямал ва бошқа етакчиларнинг сермаҳсуллиги

Мазкур танаффус давомида ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ҳамда қанот футболчиси ўз ўйинлари билан барчанинг эътиборини тортди. Хусусан, Ламине Ямал Испания терма жамоаси сафида дастлабки учта учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдонда жами 203 дақиқа ҳаракат қилди. Ғайриоддий спорт формасида бўлган ўсмир футболчи ўз ҳисобига тўрта гол ва битта голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.

Испания бош мураббийи Луис де ла Фуенте ёш футболчининг юкламасини эҳтиёткорлик билан бошқаришга ҳаракат қилиб, ҳеч бир ўйинчи тўртта учрашувда 207 дақиқадан ортиқ ўйнамаслигини таъкидлади. Шунингдек, мураббий унинг футболга бўлган чанқоқлигини «даҳо ташвишчиси» деб атаб, унинг доимо рақобатлашиш ва энг зўри бўлиш истагини юқори баҳолади.

Жоау Канцело ва ҳимоя чизиғидаги юкламалар

Бошқа бир томондан, Жоау Канцело Барселонага энг оғир юклама билан қайтаётган футболчига айланди. Португалиялик ҳимоячи тўртта ўйинда майдонга тушиб, жами 305 дақиқа ўйнади ва ҳатто Дания ҳамда Норвегия дарвозаларига гол уришга ҳам улгурди. Бу эса тикланиш жараёнида унга алоҳида эътибор қаратилишини талаб қилади.

Шу билан бирга, бошқа футболчиларнинг вақти бироз тежамкорроқ бошқарилди. Хусусан, Педри 120 дақиқа, Фермин Лопес 80 дақиқа ва Дани Олмо 149 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Ҳимоя чизиғида эса Пау Кубарси иккита тўлиқ ўйинни ўтказган бўлса, Жулес Коунде Франция терма жамоаси сафида атиги 90 дақиқа ўйнади.

Ламине ЯмалХанси ФликБарселонаТерма жамоаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиХанси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтди13 сентябр 23:37Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?Ханси Флик Ламине Ямалнинг ҳолати ҳақида нималар деди?30 август 18:50Ламине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблариЛамине Ямалнинг алмаштирилишидаги норозилиги ва унинг сабаблари28 август 10:59Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватлади16 сентябр 03:19Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?Родри нима сабабдан Барселона сардорлари қаторига киритилмади?15 сентябр 13:51Андрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтдиАндрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтдиКеча 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?