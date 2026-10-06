Ханси Флик терма жамоадан қайтган футболчилар юкламасидан хавотирда
Узоқ давом этган халқаро танаффус ўз якунига етиб бораётган бир пайтда, Барселона бош мураббийи Ханси Флик олдида жиддий вазифа — футболчиларнинг жисмоний ҳолатини мувозанатда сақлаш муаммоси кўндаланг бўлиб турибди. Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, Каталония клуби вакиллари терма жамоалар сафида ажойиб ўйин кўрсатиб, ёрқин натижаларга эришган бўлса-да, уларнинг ҳаддан ташқари кўп дақиқа ҳаракат қилгани мураббийлар штабини жиддий ташвишга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда ўн нафар футболчи клуб ихтиёрига қайтишидан олдин ўз терма жамоалари сафида сўнгги учрашувларни ўтказиши керак. Мавсумнинг ҳал қилувчи палла яқинлашиб келаётган бир паллада бундай улкан юклама Ханси Флик учун асосий бош оғриғига айланиши аниқ. Терма жамоадаги муваффақият ва клубдаги жисмоний тикланиш ўртасидаги нозик чегарани сақлаб қолиш жамоанинг олдиндаги ўйинларига таъсир кўрсатмаслиги лозим.
Ламине Ямал ва бошқа етакчиларнинг сермаҳсуллигиМазкур танаффус давомида ёш иқтидор эгаси Ламине Ямал ҳамда қанот футболчиси ўз ўйинлари билан барчанинг эътиборини тортди. Хусусан, Ламине Ямал Испания терма жамоаси сафида дастлабки учта учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдонда жами 203 дақиқа ҳаракат қилди. Ғайриоддий спорт формасида бўлган ўсмир футболчи ўз ҳисобига тўрта гол ва битта голли узатмани ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.
Испания бош мураббийи Луис де ла Фуенте ёш футболчининг юкламасини эҳтиёткорлик билан бошқаришга ҳаракат қилиб, ҳеч бир ўйинчи тўртта учрашувда 207 дақиқадан ортиқ ўйнамаслигини таъкидлади. Шунингдек, мураббий унинг футболга бўлган чанқоқлигини «даҳо ташвишчиси» деб атаб, унинг доимо рақобатлашиш ва энг зўри бўлиш истагини юқори баҳолади.
Жоау Канцело ва ҳимоя чизиғидаги юкламаларБошқа бир томондан, Жоау Канцело Барселонага энг оғир юклама билан қайтаётган футболчига айланди. Португалиялик ҳимоячи тўртта ўйинда майдонга тушиб, жами 305 дақиқа ўйнади ва ҳатто Дания ҳамда Норвегия дарвозаларига гол уришга ҳам улгурди. Бу эса тикланиш жараёнида унга алоҳида эътибор қаратилишини талаб қилади.
Шу билан бирга, бошқа футболчиларнинг вақти бироз тежамкорроқ бошқарилди. Хусусан, Педри 120 дақиқа, Фермин Лопес 80 дақиқа ва Дани Олмо 149 дақиқа майдонда ҳаракат қилди. Ҳимоя чизиғида эса Пау Кубарси иккита тўлиқ ўйинни ўтказган бўлса, Жулес Коунде Франция терма жамоаси сафида атиги 90 дақиқа ўйнади.
Изоҳлар 0
…