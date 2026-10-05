Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?

·8·Спорт
Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Трансфермаркт портали Испания Ла Лигаси вакилларининг трансфер нархларини янгилади, натижада «Барселона», «Реал Мадрид» ва «Атлетико Мадрид» каби гранд клубларнинг беш нафар топ-футболчиси қийматини 10 миллион еврога йўқотди.
  • Қиймати тушган футболчилар орасида Френки де Ёнг, Винисиус Жуниор, Хулиан Алварес, Алекс Балде ва Кристиан Ромеро бор.

Футбол оламида ўйинчиларнинг бозор қийматини баҳолаб борувчи нуфузли Transfermarkt портали Испания Ла Лигаси вакилларининг трансфер нархларини расман янгилади. Тақдим этилган навбатдаги таҳлилий ҳисоботда мунтазам юқори чўққиларда қайд этилиб келинган бир қатор гранд клублар юлдузларининг трансфер баҳоси бирданига 10 миллион еврога пасайгани диққатни тортди.

Нархи пасайган етакчилар сафидан «Барселона», «Реал Мадрид» ҳамда «Атлетико Мадрид»нинг асосий таркиб ўйинчилари жой олган.

Нархи 10 миллион еврога арзонлашган 5 топ-юлдуз

Янгиланган кўрсаткичларга кўра, Ла Лигада энг кўп молиявий қиймат йўқотган футболчилар қуйидагилар бўлди:

  • Френки де Йонг («Барселона»): 130 млн евро (−10 млн евро);

  • Алекс Балде («Барселона»): 40 млн евро (−10 млн евро);

  • Кристиан Ромеро («Атлетико Мадрид»): 25 млн евро (−10 млн евро);

  • Хулиан Альварес («Атлетико Мадрид»): 110 млн евро (−10 млн евро);

  • Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»): 130 млн евро (−10 млн евро).

Арзонлашувга қарамай юқори элитада

Гарчи трансфер қийматида пасайиш кузатилган бўлса-да, мазкур ўйинчилар Испания чемпионатининг энг қимматбаҳо активлари мақомини сақлаб турибди:

  • 130 миллионлик дуэт: Френки де Йонг ҳамда Винисиус Жуниорнинг ҳар бири 130 миллион евролик баҳо билан Ла Лиганинг энг қиммат футболчилари қаторида қолмоқда;

  • Хулиан Альвареснинг мавқеи: «Атлетико»нинг аргентиналик ҳужумчиси эса 10 миллионлик йўқотишга қарамай, 110 миллион евролик кўрсаткич билан мазкур рўйхатдаги энг қимматбаҳо учинчи футболчи бўлиб турибди.

Мутахассисларнинг фикрича, мавсум давомидаги жисмоний ҳолат, ротациялар ва жамоавий натижалар кейинги янгиланишларда футболчиларнинг бозор нархига яна ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.

TransfermarktЛа ЛигаБарселонаРеал Мадрид
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?Бугун 18:41«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди12 сентябр 06:10Андрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтдиАндрес Инеста Ламине Ямалнинг ўйинидан ҳайратда эканини айтдиБугун 16:56Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиЖозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтди21 август 14:53Ян Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриЯн Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикри21 август 12:15«Барселона»да тўхтатиб бўлмас куч: Рафинья кетма-кет иккинчи ой Испанияда тенгсиз!«Барселона»да тўхтатиб бўлмас куч: Рафинья кетма-кет иккинчи ой Испанияда тенгсиз!3 октябр 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди