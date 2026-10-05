Қиймати тушган юлдузлар: Ла Лигада қайси топ-футболчилар арзонлашди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Трансфермаркт портали Испания Ла Лигаси вакилларининг трансфер нархларини янгилади, натижада «Барселона», «Реал Мадрид» ва «Атлетико Мадрид» каби гранд клубларнинг беш нафар топ-футболчиси қийматини 10 миллион еврога йўқотди.
- Қиймати тушган футболчилар орасида Френки де Ёнг, Винисиус Жуниор, Хулиан Алварес, Алекс Балде ва Кристиан Ромеро бор.
Футбол оламида ўйинчиларнинг бозор қийматини баҳолаб борувчи нуфузли Transfermarkt портали Испания Ла Лигаси вакилларининг трансфер нархларини расман янгилади. Тақдим этилган навбатдаги таҳлилий ҳисоботда мунтазам юқори чўққиларда қайд этилиб келинган бир қатор гранд клублар юлдузларининг трансфер баҳоси бирданига 10 миллион еврога пасайгани диққатни тортди.
Нархи пасайган етакчилар сафидан «Барселона», «Реал Мадрид» ҳамда «Атлетико Мадрид»нинг асосий таркиб ўйинчилари жой олган.
Нархи 10 миллион еврога арзонлашган 5 топ-юлдуз
Янгиланган кўрсаткичларга кўра, Ла Лигада энг кўп молиявий қиймат йўқотган футболчилар қуйидагилар бўлди:
Френки де Йонг («Барселона»): 130 млн евро (−10 млн евро);
Алекс Балде («Барселона»): 40 млн евро (−10 млн евро);
Кристиан Ромеро («Атлетико Мадрид»): 25 млн евро (−10 млн евро);
Хулиан Альварес («Атлетико Мадрид»): 110 млн евро (−10 млн евро);
Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»): 130 млн евро (−10 млн евро).
Арзонлашувга қарамай юқори элитада
Гарчи трансфер қийматида пасайиш кузатилган бўлса-да, мазкур ўйинчилар Испания чемпионатининг энг қимматбаҳо активлари мақомини сақлаб турибди:
130 миллионлик дуэт: Френки де Йонг ҳамда Винисиус Жуниорнинг ҳар бири 130 миллион евролик баҳо билан Ла Лиганинг энг қиммат футболчилари қаторида қолмоқда;
Хулиан Альвареснинг мавқеи: «Атлетико»нинг аргентиналик ҳужумчиси эса 10 миллионлик йўқотишга қарамай, 110 миллион евролик кўрсаткич билан мазкур рўйхатдаги энг қимматбаҳо учинчи футболчи бўлиб турибди.
Мутахассисларнинг фикрича, мавсум давомидаги жисмоний ҳолат, ротациялар ва жамоавий натижалар кейинги янгиланишларда футболчиларнинг бозор нархига яна ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.
Изоҳлар 0
…