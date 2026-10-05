Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Трансфермаркт маълумотларига кўра, 5 октябр ҳолатига Испания Ла Лигасининг энг қиммат футболчиси "Барселона"нинг 19 ёшли вингери Ламин Ямал бўлиб, унинг трансфер қиймати 220 миллион еврога баҳоланган.
- Рейтингда "Реал Мадрид"дан Килиан Мбаппе (200 миллион евро) иккинчи, Жуд Беллингем (160 миллион евро) учинчи ўринни эгаллаган.
Футболчиларнинг трансфер қийматини баҳолаш бўйича дунёнинг энг нуфузли таҳлилий платформаси саналган Transfermarkt Испания Ла Лигасида тўп сурувчи юлдузларнинг янгиланган нархлар рейтингини расман эълон қилди. 5 октябрь ҳолатига кўра тақдим этилган рўйхатда «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямал сайёранинг энг қимматбаҳо футболчиларидан бири сифатида мутлақ етакчиликни ўз қўлида сақлаб қолди.
Янгиланган топ-ўнталик анъанавий тарзда Испаниянинг икки гранди — «Реал Мадрид» (5 нафар футболчи) ҳамда «Барселона» (4 нафар футболчи) ўртасидаги тўлиқ гегемонияни намойиш этди. Ушбу дуэт сафига фақатгина «Атлетико Мадрид» форварди Хулиан Альварес кириб кела олган.
Ямал — чўққида, Мбаппе ва Беллингем таъқибда
Рейтингнинг энг юқори поғоналарида қизиқарли рақобат ва молиявий кўрсаткичлар кузатилмоқда:
Ламин Ямал феномени: «Барселона» тарбияланувчиси бўлган 19 ёшли вингернинг бозор баҳоси 220 миллион еврога баҳоланиб, у нафақат Ла Лига, балки жаҳон футболидаги энг қиммат ўйинчи мақомини мустаҳкамлади;
Мадрид суперюлдузлари: «Реал»нинг франциялик тўпурари Килиан Мбаппе 200 миллион евро билан иккинчи ўринда қайд этилган бўлса, инглиз яримҳимоячиси Жуд Беллингем 160 миллион евро билан кучли учликни якунлаб турибди;
Педрининг юқори баҳоси: Каталонияликларнинг асосий яримҳимоячиси Педри 150 миллион евролик кўрсаткич билан тўртинчи поғонани банд этди.
Нархлардаги кескин ўзгаришлар: Ким қимматлашди, ким арзонлашди?
Янгиланган ҳисоботда айрим ўйинчиларнинг трансфер нархида сезиларли динамика қайд этилди:
Энг катта сакраш (+30 млн евро): «Реал Мадрид»нинг ёш ҳимоявий яримҳимоячиси Ян Диоманде трансфер қиймати бирданига 30 миллионга кўтарилиб, 120 миллион еврога етди;
Ўсишда давом этаётганлар (+10 млн евро): «Барселона» яримҳимоячиси Фермин Лопес (110 млн евро) ҳамда «қироллик клуби»нинг туркиялик плеймейкери Арда Гюлер (100 млн евро) ўз нархларини яна 10 миллионга оширишга эришди;
Қиймати пасайганлар (-10 млн евро): «Реал» вингери Винисиус Жуниор (130 млн евро) ҳамда «Атлетико» ҳужумчиси Хулиан Альварес (110 млн евро) аввалги баҳосидан 10 миллион евро йўқотди. Шунингдек, каталонияликларнинг 19 ёшли марказий ҳимоячиси Пау Кубарси 100 миллион евролик маррани сақлаб қолди.
Ла Лиганинг энг қиммат 10 футболчиси (Transfermarkt, 5 октябрь):
Ламин Ямал («Барселона») — 220 млн евро
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 200 млн евро
Жуд Беллингем («Реал Мадрид») — 160 млн евро
Педри («Барселона») — 150 млн евро
Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 130 млн евро (−10 млн)
Ян Диоманде («Реал Мадрид») — 120 млн евро (+30 млн)
Фермин Лопес («Барселона») — 110 млн евро (+10 млн)
Хулиан Альварес («Атлетико Мадрид») — 110 млн евро (−10 млн)
Арда Гюлер («Реал Мадрид») — 100 млн евро (+10 млн)
Пау Кубарси («Барселона») — 100 млн евро
Изоҳлар 0
…