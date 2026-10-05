Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?

·11·Спорт
Рейтинг янгиланди: Испания чемпионатининг энг қиммат 10 нафар футболчиси кимлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Трансфермаркт маълумотларига кўра, 5 октябр ҳолатига Испания Ла Лигасининг энг қиммат футболчиси "Барселона"нинг 19 ёшли вингери Ламин Ямал бўлиб, унинг трансфер қиймати 220 миллион еврога баҳоланган.
  • Рейтингда "Реал Мадрид"дан Килиан Мбаппе (200 миллион евро) иккинчи, Жуд Беллингем (160 миллион евро) учинчи ўринни эгаллаган.

Футболчиларнинг трансфер қийматини баҳолаш бўйича дунёнинг энг нуфузли таҳлилий платформаси саналган Transfermarkt Испания Ла Лигасида тўп сурувчи юлдузларнинг янгиланган нархлар рейтингини расман эълон қилди. 5 октябрь ҳолатига кўра тақдим этилган рўйхатда «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямал сайёранинг энг қимматбаҳо футболчиларидан бири сифатида мутлақ етакчиликни ўз қўлида сақлаб қолди.

Янгиланган топ-ўнталик анъанавий тарзда Испаниянинг икки гранди — «Реал Мадрид» (5 нафар футболчи) ҳамда «Барселона» (4 нафар футболчи) ўртасидаги тўлиқ гегемонияни намойиш этди. Ушбу дуэт сафига фақатгина «Атлетико Мадрид» форварди Хулиан Альварес кириб кела олган.

Ямал — чўққида, Мбаппе ва Беллингем таъқибда

Рейтингнинг энг юқори поғоналарида қизиқарли рақобат ва молиявий кўрсаткичлар кузатилмоқда:

  • Ламин Ямал феномени: «Барселона» тарбияланувчиси бўлган 19 ёшли вингернинг бозор баҳоси 220 миллион еврога баҳоланиб, у нафақат Ла Лига, балки жаҳон футболидаги энг қиммат ўйинчи мақомини мустаҳкамлади;

  • Мадрид суперюлдузлари: «Реал»нинг франциялик тўпурари Килиан Мбаппе 200 миллион евро билан иккинчи ўринда қайд этилган бўлса, инглиз яримҳимоячиси Жуд Беллингем 160 миллион евро билан кучли учликни якунлаб турибди;

  • Педрининг юқори баҳоси: Каталонияликларнинг асосий яримҳимоячиси Педри 150 миллион евролик кўрсаткич билан тўртинчи поғонани банд этди.

Нархлардаги кескин ўзгаришлар: Ким қимматлашди, ким арзонлашди?

Янгиланган ҳисоботда айрим ўйинчиларнинг трансфер нархида сезиларли динамика қайд этилди:

  • Энг катта сакраш (+30 млн евро): «Реал Мадрид»нинг ёш ҳимоявий яримҳимоячиси Ян Диоманде трансфер қиймати бирданига 30 миллионга кўтарилиб, 120 миллион еврога етди;

  • Ўсишда давом этаётганлар (+10 млн евро): «Барселона» яримҳимоячиси Фермин Лопес (110 млн евро) ҳамда «қироллик клуби»нинг туркиялик плеймейкери Арда Гюлер (100 млн евро) ўз нархларини яна 10 миллионга оширишга эришди;

  • Қиймати пасайганлар (-10 млн евро): «Реал» вингери Винисиус Жуниор (130 млн евро) ҳамда «Атлетико» ҳужумчиси Хулиан Альварес (110 млн евро) аввалги баҳосидан 10 миллион евро йўқотди. Шунингдек, каталонияликларнинг 19 ёшли марказий ҳимоячиси Пау Кубарси 100 миллион евролик маррани сақлаб қолди.

Ла Лиганинг энг қиммат 10 футболчиси (Transfermarkt, 5 октябрь):

  1. Ламин Ямал («Барселона») — 220 млн евро

  2. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 200 млн евро

  3. Жуд Беллингем («Реал Мадрид») — 160 млн евро

  4. Педри («Барселона») — 150 млн евро

  5. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 130 млн евро (−10 млн)

  6. Ян Диоманде («Реал Мадрид») — 120 млн евро (+30 млн)

  7. Фермин Лопес («Барселона») — 110 млн евро (+10 млн)

  8. Хулиан Альварес («Атлетико Мадрид») — 110 млн евро (−10 млн)

  9. Арда Гюлер («Реал Мадрид») — 100 млн евро (+10 млн)

  10. Пау Кубарси («Барселона») — 100 млн евро

TransfermarktЛа ЛигаЛамин ЯмалКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди12 сентябр 06:10Ламин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкинЛамин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкин3 октябр 01:40Ламин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олдиЛамин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олди23 сентябр 11:14Килиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқдаКилиан Мбаппе Эль Класико учун сақланмоқда2 октябр 11:51«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди«Уни буюк келажак кутмоқда!»: Килиан Мбаппе Ламин Ямал ҳақида очиқ гапирди17 сентябр 20:33Килиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолдиКилиан Мбаппе тиззасидан жиддий жароҳат олмади ва жарроҳлик амалиётидан қутулиб қолди29 сентябр 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди