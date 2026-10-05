Миллатлар лигаси баҳси: Белгия нега 8 йилдан бери Францияни мағлуб эта олмаяпти?
УЕФА Миллатлар лигасининг 4-турида Европа футболининг икки гиганти — Франция ва Белгия миллий терма жамоалари яна бир бор яшил майдонда тўқнаш келади. Ўз майдонида «қизил иблислар»ни қабул қиладиган «учранглилар» нафақат гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлаш, балки рақиб устидан сўнгги йилларда ўрнатилган бенуқсон устунликни давом эттиришни мақсад қилган.
Икки қўшни давлат жамоалари шу кунга қадар халқаро майдонларда жами 76 маротаба ўзаро куч синашган бўлиб, уларнинг қарама-қаршилиги жаҳон футболидаги энг бой тарихга эга тўқнашувлардан биридир.
Тўлиқ француз гегемонияси: 6 ўйиндан иборат қора серия
Гарчи тарихий ўйинлар сони бўйича тенглик ва шиддат кўзга ташланса-да, сўнгги 8 йил давомидаги баҳсларга назар ташланса, Франция миллий жамоасининг мутлақ устунлиги яққол намоён бўлади.
Белгияликлар катта мусобақаларнинг ҳал қилувчи плей-офф босқичларида ҳам, Миллатлар лигаси учрашувларида ҳам Франция тўсиғидан мутлақо ўта олмай келмоқда. Орадан атиги бир неча кун олдин — 28 сентябрь санасида Брюсселда кечган баҳсда ҳам Франция термаси сафарда минимал 1:0 ҳисобида устун келиб, муҳим уч очкони қўлга киритган эди.
Сўнгги 6 та тўқнашув натижалари:
28.09.2026 — Белгия 0:1 Франция (Миллатлар лигаси)
14.10.2024 — Белгия 1:2 Франция (Миллатлар лигаси)
09.09.2024 — Франция 2:0 Белгия (Миллатлар лигаси)
01.07.2024 — Франция 1:0 Белгия (Евро-2024, 1/8 финал)
07.10.2021 — Белгия 2:3 Франция (Миллатлар лигаси, яримфинал)
10.07.2018 — Франция 1:0 Белгия (Жаҳон чемпионати, яримфинал)
Реванш вақти келдими ёки серия давом этадими?
Рақамлардан кўриниб турибдики, Белгия сўнгги 6 та беллашувнинг барчасида мағлубият аламини тотиб кўрган. Айниқса, ЖЧ-2018 ҳамда Евро-2024 турнирларидаги аламли муваффақиятсизликлар жамоа учун психологик босимни ошириб юборган.
Бўлажак 4-тур беллашуви белгияликлар учун ана шу кўп йиллик нохуш серияга нуқта қўйиш ва Франциянинг анъанавий босимидан қутулиш учун энг муҳим имкониятлардан бири ҳисобланади. Французлар эса ўз мухлислари қаршисида ғалабали серияни 7 та баҳсга етказиш пайида бўлади.
Изоҳлар 0
…