Миллатлар лигаси баҳси: Белгия нега 8 йилдан бери Францияни мағлуб эта олмаяпти?

·3·Спорт
Миллатлар лигаси баҳси: Белгия нега 8 йилдан бери Францияни мағлуб эта олмаяпти?

УЕФА Миллатлар лигасининг 4-турида Европа футболининг икки гиганти — Франция ва Белгия миллий терма жамоалари яна бир бор яшил майдонда тўқнаш келади. Ўз майдонида «қизил иблислар»ни қабул қиладиган «учранглилар» нафақат гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлаш, балки рақиб устидан сўнгги йилларда ўрнатилган бенуқсон устунликни давом эттиришни мақсад қилган.

Икки қўшни давлат жамоалари шу кунга қадар халқаро майдонларда жами 76 маротаба ўзаро куч синашган бўлиб, уларнинг қарама-қаршилиги жаҳон футболидаги энг бой тарихга эга тўқнашувлардан биридир.

Тўлиқ француз гегемонияси: 6 ўйиндан иборат қора серия

Гарчи тарихий ўйинлар сони бўйича тенглик ва шиддат кўзга ташланса-да, сўнгги 8 йил давомидаги баҳсларга назар ташланса, Франция миллий жамоасининг мутлақ устунлиги яққол намоён бўлади.

Белгияликлар катта мусобақаларнинг ҳал қилувчи плей-офф босқичларида ҳам, Миллатлар лигаси учрашувларида ҳам Франция тўсиғидан мутлақо ўта олмай келмоқда. Орадан атиги бир неча кун олдин — 28 сентябрь санасида Брюсселда кечган баҳсда ҳам Франция термаси сафарда минимал 1:0 ҳисобида устун келиб, муҳим уч очкони қўлга киритган эди.

Сўнгги 6 та тўқнашув натижалари:

  • 28.09.2026 — Белгия 0:1 Франция (Миллатлар лигаси)

  • 14.10.2024 — Белгия 1:2 Франция (Миллатлар лигаси)

  • 09.09.2024 — Франция 2:0 Белгия (Миллатлар лигаси)

  • 01.07.2024 — Франция 1:0 Белгия (Евро-2024, 1/8 финал)

  • 07.10.2021 — Белгия 2:3 Франция (Миллатлар лигаси, яримфинал)

  • 10.07.2018 — Франция 1:0 Белгия (Жаҳон чемпионати, яримфинал)

Реванш вақти келдими ёки серия давом этадими?

Рақамлардан кўриниб турибдики, Белгия сўнгги 6 та беллашувнинг барчасида мағлубият аламини тотиб кўрган. Айниқса, ЖЧ-2018 ҳамда Евро-2024 турнирларидаги аламли муваффақиятсизликлар жамоа учун психологик босимни ошириб юборган.

Бўлажак 4-тур беллашуви белгияликлар учун ана шу кўп йиллик нохуш серияга нуқта қўйиш ва Франциянинг анъанавий босимидан қутулиш учун энг муҳим имкониятлардан бири ҳисобланади. Французлар эса ўз мухлислари қаршисида ғалабали серияни 7 та баҳсга етказиш пайида бўлади.

УЕФА Миллатлар лигасиФранция миллий терма жамоасиБелгия миллий терма жамоасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди21 сентябр 10:31“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилди“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилдиБугун 19:21Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиБугун 11:55Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиКеча 01:04Венгрияда сиёсий бойкот: Ирландия футболчилари Исроил футболчилари билан кўришмади!Венгрияда сиёсий бойкот: Ирландия футболчилари Исроил футболчилари билан кўришмади!28 сентябр 11:21Хавининг Нидерландиядаги илк зафари: “Менталитетни ўзгартиришимиз керак”Хавининг Нидерландиядаги илк зафари: “Менталитетни ўзгартиришимиз керак”28 сентябр 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди