Зинедин Зидан Франциянинг Италияга қарши суперўйин учун таркибини эълон қилди

·0·Спорт
Зинедин Зидан Франциянинг Италияга қарши суперўйин учун таркибини эълон қилди

Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан УЕФА Миллатлар лигасининг ноябрь ойидаги ҳал қилувчи учрашувлари учун кенгайтирилган таркибни эълон қилди.

Гуруҳ пешқадами бўлиб турган французларни олдинда иккита жиддий синов кутмоқда: жамоа 12 ноябрь куни сафарда Италияга қарши принципиал тўқнашувда майдонга тушса, 15 ноябрь куни ўз уйида Туркияни қабул қилади.

Тўлиқ таркиб: Чизиқлар бўйича тақсимот

Зинедин Зидан қайдномасига қуйидаги футболчилар жалб этилди:

  • Дарвозабонлар: Майк Меньян, Гийом Рест, Робин Риссер;

  • Ҳимоячилар: Анди Диуф, Мало Гюсто, Жереми Жаке, Пьер Калулу, Ибраима Конате, Адриен Трюффер, Дайо Упамекано, Лени Йоро;

  • Яримҳимоячилар: Эдуардо Камавинга, Райан Шерки, Люка да Кунья, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери;

  • Ҳужумчилар: Брэдли Барколя, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Пабло Пажис, Маркус Тюрам.

Турнир жадвалидаги ҳолат ва пешқадамлик кураши

Тўртта тур якунларига кўра гуруҳдаги интрига энг юқори нуқтасига чиққан:

  • Франция — 10 очко: Зидан жамоаси 10 очко билан гуруҳ жадвалини якка ҳолда бошқармоқда;

  • Италия — 7 очко: Иккинчи поғонада бораётган италияликлар 12 ноябрь куни ўз майдонида Францияни енгиб, очколарини тенглаштириб олишга ҳаракат қилади;

  • Ҳал қилувчи қадам: Франция Италия сафарида камида дуранг қайд этса, гуруҳ ғолиблиги сари жуда катта қадам ташлайди ва 15 ноябрда Туркияга қарши баҳсда вазифани муддатидан аввал ҳал этиш имкониятига эга бўлади.

Зинедин ЗиданУЕФА Миллатлар лигасиФранция миллий терма жамоасиКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллатлар лигаси баҳси: Белгия нега 8 йилдан бери Францияни мағлуб эта олмаяпти?Миллатлар лигаси баҳси: Белгия нега 8 йилдан бери Францияни мағлуб эта олмаяпти?5 октябр 19:34«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди«Мода намойиши тугади, навбат футболга»: Зидан Франция термасида қатъий тақиқ ўрнатди21 сентябр 10:31Испания Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи баҳсларига қандай таркиб билан боради?Испания Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи баҳсларига қандай таркиб билан боради?Кеча 20:55Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?Шов-шувли маълумот: Мураббий билан шартлашган Криштиану терма жамоага қайтмоқдами?27 октябр 10:20Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...11 октябр 21:21Туркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашдиТуркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашди10 октябр 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози