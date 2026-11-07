Зинедин Зидан Франциянинг Италияга қарши суперўйин учун таркибини эълон қилди
Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи Зинедин Зидан УЕФА Миллатлар лигасининг ноябрь ойидаги ҳал қилувчи учрашувлари учун кенгайтирилган таркибни эълон қилди.
Гуруҳ пешқадами бўлиб турган французларни олдинда иккита жиддий синов кутмоқда: жамоа 12 ноябрь куни сафарда Италияга қарши принципиал тўқнашувда майдонга тушса, 15 ноябрь куни ўз уйида Туркияни қабул қилади.
Тўлиқ таркиб: Чизиқлар бўйича тақсимот
Зинедин Зидан қайдномасига қуйидаги футболчилар жалб этилди:
Дарвозабонлар: Майк Меньян, Гийом Рест, Робин Риссер;
Ҳимоячилар: Анди Диуф, Мало Гюсто, Жереми Жаке, Пьер Калулу, Ибраима Конате, Адриен Трюффер, Дайо Упамекано, Лени Йоро;
Яримҳимоячилар: Эдуардо Камавинга, Райан Шерки, Люка да Кунья, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери;
Ҳужумчилар: Брэдли Барколя, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Пабло Пажис, Маркус Тюрам.
Турнир жадвалидаги ҳолат ва пешқадамлик кураши
Тўртта тур якунларига кўра гуруҳдаги интрига энг юқори нуқтасига чиққан:
Франция — 10 очко: Зидан жамоаси 10 очко билан гуруҳ жадвалини якка ҳолда бошқармоқда;
Италия — 7 очко: Иккинчи поғонада бораётган италияликлар 12 ноябрь куни ўз майдонида Францияни енгиб, очколарини тенглаштириб олишга ҳаракат қилади;
Ҳал қилувчи қадам: Франция Италия сафарида камида дуранг қайд этса, гуруҳ ғолиблиги сари жуда катта қадам ташлайди ва 15 ноябрда Туркияга қарши баҳсда вазифани муддатидан аввал ҳал этиш имкониятига эга бўлади.
Изоҳлар 0
…