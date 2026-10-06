Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум

·35·Спорт
Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси йиғинини муддатидан олдин тарк этиб, «Ан Наср» клубига қайтди.
  • Мураббий Жорже Жезушнинг таъкидлашича, Роналду хоҳласа, терма жамоага қайтиши мумкин ва унинг келажаги ҳақидаги якуний қарор футболчининг ўзига боғлиқ.
  • Шу билан бирга, 41 ёшли ҳужумчи энди Саудия клуби сафида мавсумдаги кейинги учрашувларга тайёргарликни давом эттиради.

Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидаги келажаги атрофида саволлар кўпайган бир пайтда 41 ёшли юлдуз Саудия Арабистонига қайтди. «Ан Наср» клуби португалиялик ҳужумчининг жамоа йиғинига қайтганини акс эттирувчи суратни эълон қилиб, унга илиқ муносабат билдирди.

«Буюк спортчи... Нажднинг юрагида, “Ан Наср”да», — дея ёзди Саудия клуби ижтимоий тармоқдаги постида.

Роналдунинг Риёдга қайтиши унинг Португалия йиғинини муддатидан олдин тарк этганидан кейин содир бўлди. У 27 сентябрь куни Норвегияга қарши учрашувда захирада қолган ва майдонга тушмаган эди.

Роналду ва Жезуш ўртасидаги вазият нимадан бошланди?

Роналду 24 сентябрь куни Уэльсга қарши Миллатлар лигаси учрашувида асосий таркибда майдонга тушиб, 66 дақиқа ҳаракат қилган. Бироқ 27 сентябрь куни Норвегияга қарши баҳсда у бутун ўйинни захирада ўтказган.

Шундан кейин терма жамоа йиғинида футболчи ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасида тушунмовчилик юзага келгани ҳақида хабарлар тарқалди. 30 сентябрь куни Роналду Португалия йиғинини тарк этди. Reuters хабарига кўра, футболчи бу қарорини Жезушнинг матбуот анжумани ва Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнса билан суҳбатдан кейин қабул қилганини билдирган.

Бу воқеа Роналдунинг терма жамоадаги фаолияти якунланиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирди.

Аммо Жезуш Роналду учун эшикни ёпмади

Вазиятнинг энг қизиқ жиҳати шундаки, Роналдунинг терма жамоа билан муносабатлари узилгани расман эълон қилинмаган.

Аксинча, Жорже Жезуш 4 октябрь куни Португалиянинг Норвегия устидан 2:1 ҳисобидаги ғалабасидан кейин Роналду хоҳласа, терма жамоага қайтиши мумкинлигини айтди. Мураббий футболчининг кейинги чақирувда ҳам номзодлар рўйхатига киритилиши мумкинлигини таъкидлаган.

Демак, ҳозирча Роналду Португалия терма жамоасида бошқа ўйнамасликка қарор қилгани ҳақидаги хабарларни якуний қарор сифатида қабул қилишга асос йўқ.

Жезушнинг позициясига кўра, якуний қарор футболчининг ўзига боғлиқ.

Энди барча эътибор «Ан Наср»га қаратилади

Роналду учун энди клубдаги фаолият давом этади.

«Ан Наср» 41 ёшли ҳужумчини яна ўз сафига қабул қилди ва клубнинг расмий постида унга алоҳида эътибор қаратди. Роналдунинг Риёдга қайтиши Саудия клуби учун ҳам муҳим, чунки футболчи мавсумдаги кейинги учрашувларга тайёргарликни давом эттиради.

Унинг «Ан Наср»даги кейинги ўйини ҳам мухлислар учун алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Роналдунинг клубдаги сўнгги учрашуви 12 сентябрь куни «Ал-Халиж»га қарши баҳс бўлган. Шундан кейин у Португалия терма жамоаси ихтиёрида бўлди.

Роналдунинг терма жамоадаги ҳикояси ҳали тугамаган бўлиши мумкин

Криштиану Роналду — Португалия терма жамоаси тарихидаги энг кўп гол урган ва энг кўп ўйин ўтказган футболчи. Шу сабаб унинг ҳар бир қарори миллий жамоа атрофида катта қизиқиш уйғотиши табиий.

Айни пайтда эса манзара икки хил сигнални кўрсатмоқда: Роналду терма жамоа йиғинини тарк этди, аммо Жорже Жезуш унинг қайтиши учун эшикни очиқ қолдирди.

Шунинг учун «Роналду Португалияда бошқа ўйамайди» деган хулосага ҳозирча шошилиш эрта.

Бир томонда 41 ёшли афсона фаолиятини «Ан Наср»да давом эттиришга тайёрланмоқда. Иккинчи томонда эса Португалия терма жамоаси эшиги ҳали ҳам унинг учун очиқ.

Энг қизиқ саволнинг жавоби эса кейинги йиғинда маълум бўлиши мумкин: Роналду яна Португалия либосини кийадими ёки терма жамоа билан унинг 20 йилдан ортиқ давом этган ҳикояси шу ерда якунланадими?

Криштиану РоналдуАн НасрПортугалия терма жамоасиЖорже Жезуш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилди“Ўзича талабчан кўринмоқчи”: Пирс Морган Португалия бош мураббийини аёвсиз танқид қилдиКеча 19:21Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиКеча 11:55Португалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиПортугалияда Криштиану Роналду атрофидаги можарони ҳал қилиш режаси эълон қилиндиКеча 07:491000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин4 октябр 21:28Можарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлдиМожарога нуқта қўйиладими? Жорже Жезуш Роналду билан махфий учрашувга рози бўлди4 октябр 01:04Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!4 октябр 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?