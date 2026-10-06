Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси йиғинини муддатидан олдин тарк этиб, «Ан Наср» клубига қайтди.
- Мураббий Жорже Жезушнинг таъкидлашича, Роналду хоҳласа, терма жамоага қайтиши мумкин ва унинг келажаги ҳақидаги якуний қарор футболчининг ўзига боғлиқ.
- Шу билан бирга, 41 ёшли ҳужумчи энди Саудия клуби сафида мавсумдаги кейинги учрашувларга тайёргарликни давом эттиради.
Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидаги келажаги атрофида саволлар кўпайган бир пайтда 41 ёшли юлдуз Саудия Арабистонига қайтди. «Ан Наср» клуби португалиялик ҳужумчининг жамоа йиғинига қайтганини акс эттирувчи суратни эълон қилиб, унга илиқ муносабат билдирди.
«Буюк спортчи... Нажднинг юрагида, “Ан Наср”да», — дея ёзди Саудия клуби ижтимоий тармоқдаги постида.
Роналдунинг Риёдга қайтиши унинг Португалия йиғинини муддатидан олдин тарк этганидан кейин содир бўлди. У 27 сентябрь куни Норвегияга қарши учрашувда захирада қолган ва майдонга тушмаган эди.
Роналду ва Жезуш ўртасидаги вазият нимадан бошланди?
Роналду 24 сентябрь куни Уэльсга қарши Миллатлар лигаси учрашувида асосий таркибда майдонга тушиб, 66 дақиқа ҳаракат қилган. Бироқ 27 сентябрь куни Норвегияга қарши баҳсда у бутун ўйинни захирада ўтказган.
Шундан кейин терма жамоа йиғинида футболчи ва бош мураббий Жорже Жезуш ўртасида тушунмовчилик юзага келгани ҳақида хабарлар тарқалди. 30 сентябрь куни Роналду Португалия йиғинини тарк этди. Reuters хабарига кўра, футболчи бу қарорини Жезушнинг матбуот анжумани ва Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проэнса билан суҳбатдан кейин қабул қилганини билдирган.
Бу воқеа Роналдунинг терма жамоадаги фаолияти якунланиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирди.
Аммо Жезуш Роналду учун эшикни ёпмади
Вазиятнинг энг қизиқ жиҳати шундаки, Роналдунинг терма жамоа билан муносабатлари узилгани расман эълон қилинмаган.
Аксинча, Жорже Жезуш 4 октябрь куни Португалиянинг Норвегия устидан 2:1 ҳисобидаги ғалабасидан кейин Роналду хоҳласа, терма жамоага қайтиши мумкинлигини айтди. Мураббий футболчининг кейинги чақирувда ҳам номзодлар рўйхатига киритилиши мумкинлигини таъкидлаган.
Демак, ҳозирча Роналду Португалия терма жамоасида бошқа ўйнамасликка қарор қилгани ҳақидаги хабарларни якуний қарор сифатида қабул қилишга асос йўқ.
Жезушнинг позициясига кўра, якуний қарор футболчининг ўзига боғлиқ.
Энди барча эътибор «Ан Наср»га қаратилади
Роналду учун энди клубдаги фаолият давом этади.
«Ан Наср» 41 ёшли ҳужумчини яна ўз сафига қабул қилди ва клубнинг расмий постида унга алоҳида эътибор қаратди. Роналдунинг Риёдга қайтиши Саудия клуби учун ҳам муҳим, чунки футболчи мавсумдаги кейинги учрашувларга тайёргарликни давом эттиради.
Унинг «Ан Наср»даги кейинги ўйини ҳам мухлислар учун алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Роналдунинг клубдаги сўнгги учрашуви 12 сентябрь куни «Ал-Халиж»га қарши баҳс бўлган. Шундан кейин у Португалия терма жамоаси ихтиёрида бўлди.
Роналдунинг терма жамоадаги ҳикояси ҳали тугамаган бўлиши мумкин
Криштиану Роналду — Португалия терма жамоаси тарихидаги энг кўп гол урган ва энг кўп ўйин ўтказган футболчи. Шу сабаб унинг ҳар бир қарори миллий жамоа атрофида катта қизиқиш уйғотиши табиий.
Айни пайтда эса манзара икки хил сигнални кўрсатмоқда: Роналду терма жамоа йиғинини тарк этди, аммо Жорже Жезуш унинг қайтиши учун эшикни очиқ қолдирди.
Шунинг учун «Роналду Португалияда бошқа ўйамайди» деган хулосага ҳозирча шошилиш эрта.
Бир томонда 41 ёшли афсона фаолиятини «Ан Наср»да давом эттиришга тайёрланмоқда. Иккинчи томонда эса Португалия терма жамоаси эшиги ҳали ҳам унинг учун очиқ.
Энг қизиқ саволнинг жавоби эса кейинги йиғинда маълум бўлиши мумкин: Роналду яна Португалия либосини кийадими ёки терма жамоа билан унинг 20 йилдан ортиқ давом этган ҳикояси шу ерда якунланадими?
Изоҳлар 0
…