Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашди
Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк шахслардан бири Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини расман якунлаганини эълон қилди. 2026 йил 5 ноябрь куни юлдуз футболчи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали махсус видеомурожаат йўллаб, миллий жамоадаги 23 йиллик шонли фаолиятига нуқта қўйганини маълум қилди.
Ушбу кутилмаган ва тарихий қарор нафақат португалиялик мухлисларни, балки бутун жаҳон футбол жамоатчилигини ларзага солди.
Терма жамоадан кетиш сабаби: Жезуш ва федерация билан суҳбат
Футбол юлдузининг мазкур қарорга келиши тасодифан юз бермади:
Йиғинни тарк этиш ва суҳбат: Маълум бўлишича, миллий жамоа бош мураббийи Жорже Жезушнинг матбуот анжумани ҳамда Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проенса билан ўтган муҳим суҳбатдан сўнг Криштиану терма жамоа йиғинини тарк этган;
Қарор қабул қилиниши: Айнан ушбу музокаралар ва муҳокамалардан кейин футболчи халқаро майдондаги фаолиятини тўхтатиш ва янги авлодга йўл бериш бўйича якуний тўхтамга келган.
Тарихдаги энг буюк рекордчи: 234 ўйин ва 146 гол
Криштиану Роналду терма жамоа либосида нафақат ўз мамлакати, балки сайёра миқёсидаги мутлақ рекордларни ўрнатди:
Жаҳон рекордлари: Роналду Португалия либосида жами 234 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол киритди — бу миллий жамоалар тарихидаги мутлақ ва такрорланмас жаҳон рекорди ҳисобланади;
23 йиллик садоқат: Унинг терма жамоадаги дебюти олис 2003 йилнинг август ойида бошланган бўлиб, роппа-роса 23 йилдан ортиқ давом этди.
Қўлга киритилган улкан ғалабалар ва совринлар
Роналду сардорлиги остида Португалия ўз тарихидаги илк йирик халқаро унвонларга эга чиқди:
Европа чемпионлиги (Евро-2016): Франция майдонларида кечган Европа чемпионатида жамоа тарихда илк бор олтин медалларни қўлга киритди;
Миллатлар Лигасидаги икки карра зафар: Шунингдек, у 2019 ҳамда 2025 йилги УЕФА Миллатлар лигаси мусобақаларида бош совринни боши узра баланд кўтариб, терма жамоасини қитъанинг энг кучлисига айлантирди.
Криштиану Роналдунинг кетиши билан Португалия футболида бутун бир олтин давр ўз ниҳоясига етди, аммо унинг номи ва қолдирган буюк мероси тарих саҳифаларига мангу муҳрланди.
Изоҳлар 0
…