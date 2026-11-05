Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашди

·0·Спорт
Бир буюк давр якунланди: Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси билан хайрлашди

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк шахслардан бири Криштиану Роналду Португалия миллий терма жамоасидаги фаолиятини расман якунлаганини эълон қилди. 2026 йил 5 ноябрь куни юлдуз футболчи ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали махсус видеомурожаат йўллаб, миллий жамоадаги 23 йиллик шонли фаолиятига нуқта қўйганини маълум қилди.

Ушбу кутилмаган ва тарихий қарор нафақат португалиялик мухлисларни, балки бутун жаҳон футбол жамоатчилигини ларзага солди.

Терма жамоадан кетиш сабаби: Жезуш ва федерация билан суҳбат

Футбол юлдузининг мазкур қарорга келиши тасодифан юз бермади:

  • Йиғинни тарк этиш ва суҳбат: Маълум бўлишича, миллий жамоа бош мураббийи Жорже Жезушнинг матбуот анжумани ҳамда Португалия футбол федерацияси президенти Педру Проенса билан ўтган муҳим суҳбатдан сўнг Криштиану терма жамоа йиғинини тарк этган;

  • Қарор қабул қилиниши: Айнан ушбу музокаралар ва муҳокамалардан кейин футболчи халқаро майдондаги фаолиятини тўхтатиш ва янги авлодга йўл бериш бўйича якуний тўхтамга келган.

Тарихдаги энг буюк рекордчи: 234 ўйин ва 146 гол

Криштиану Роналду терма жамоа либосида нафақат ўз мамлакати, балки сайёра миқёсидаги мутлақ рекордларни ўрнатди:

  • Жаҳон рекордлари: Роналду Португалия либосида жами 234 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 146 та гол киритди — бу миллий жамоалар тарихидаги мутлақ ва такрорланмас жаҳон рекорди ҳисобланади;

  • 23 йиллик садоқат: Унинг терма жамоадаги дебюти олис 2003 йилнинг август ойида бошланган бўлиб, роппа-роса 23 йилдан ортиқ давом этди.

Қўлга киритилган улкан ғалабалар ва совринлар

Роналду сардорлиги остида Португалия ўз тарихидаги илк йирик халқаро унвонларга эга чиқди:

  • Европа чемпионлиги (Евро-2016): Франция майдонларида кечган Европа чемпионатида жамоа тарихда илк бор олтин медалларни қўлга киритди;

  • Миллатлар Лигасидаги икки карра зафар: Шунингдек, у 2019 ҳамда 2025 йилги УЕФА Миллатлар лигаси мусобақаларида бош совринни боши узра баланд кўтариб, терма жамоасини қитъанинг энг кучлисига айлантирди.

Криштиану Роналдунинг кетиши билан Португалия футболида бутун бир олтин давр ўз ниҳоясига етди, аммо унинг номи ва қолдирган буюк мероси тарих саҳифаларига мангу муҳрланди.

Криштиану РоналдуПортугалия миллий терма жамоасиЖорже ЖезушПедру Проенса
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...Видигал Роналду ва Жезуш ўртасидаги можарода мураббий тарафини олди...11 октябр 21:21Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирдиРоналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди8 октябр 23:41Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади8 октябр 18:43Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?8 октябр 18:24Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!Роналдунинг кетиши Португалияга қимматга тушди: 2 миллион обуначидан айрилди!4 октябр 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози