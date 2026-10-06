Golden Boy-2026: Европа футболида янги юлдузлар пойгаси бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италиянинг Туттоспорт нашри Голден Бой-2026 мукофотига 21 ёшга тўлмаган 25 нафар футболчидан иборат номзодлар рўйхатини эълон қилди.
- Ушбу рўйхатда «Барселона»дан Пау Кубарси, Марк Бернал ва Хави Эспарт, «Реал»дан эса Ян Диоманде ва Эндрик каби истеъдодлар жой олган.
- «Челси» клуби ҳам Ёррел Ҳато ва Эстевао номзодлари билан ушбу соврин учун курашда қатнашмоқда.
Европа футболида янги авлоднинг энг катта юлдузи ким бўлади? «Барселона», «Реал», «Челси», «Арсенал», «ПСЖ» ва «Бавария» каби грандлар сафида тўп тепаётган ёш истеъдодлар орасида бу саволга жавоб топиш учун пойга бошланди.
Италиянинг Tuttosport нашри Golden Boy-2026 мукофотига даъвогарлар рўйхатини эълон қилди. Рўйхатдан Европанинг топ-лигаларида ўйнаётган 21 ёшга тўлмаган 25 нафар футболчи ўрин олган.
Бу йилги номзодлар орасида аллақачон жаҳон футболи эътиборини тортаётган футболчилар билан бир қаторда, яқин йилларда катта саҳнага чиқиши кутилayotgan истеъдодлар ҳам бор.
«Реал» ва «Барселона»дан бир нечта номзод
Golden Boy-2026 учун эълон қилинган рўйхатда Испаниянинг икки гранд клуби алоҳида ажралиб туради.
«Барселона»дан Пау Кубарси, Марк Бернал ва Хави Эспарт номзодлар қаторига киритилган.
«Реал» сафида эса Ян Диоманде ва Эндрик даъвогарлар рўйхатидан жой олган. Шунингдек, Франко Мастантуоно ҳам «Реал»/«Фиорентина» футболчиси сифатида номзодлар орасида кўрсатилган.
Бунинг ўзиёқ мазкур мукофот учун курашда Испания грандлари ёш футболчиларни ривожлантиришга қанчалик катта эътибор қаратаётганини кўрсатади.
«Челси»да ҳам икки кучли даъвогар
Лондоннинг «Челси» клуби ҳам рўйхатда икки футболчиси билан иштирок этмоқда.
Улар — Йоррел Ҳато ва Эстевао.
Айниқса Эстевао номи сўнгги вақтларда жаҳон футболида катта қизиқиш уйғотаётган ёш истеъдодлар қаторида тилга олинмоқда.
«Челси»дан ташқари «Арсенал» ва «Борнмут» ҳам рўйхатда ўз вакилларига эга.
«Арсенал» шарафини Майлз Люис-Скелли, «Борнмут»ни эса Райан Роша ва Эли Жуниор Крупи ҳимоя қилмоқда.
Golden Boy-2026 номзодлари тўлиқ рўйхати
Tuttosport эълон қилган даъвогарлар қуйидагилар:
Пау Кубарси — «Барселона»;
Аюб Буадди — «Манчестер Сити»;
Уоррен Заир-Эмери — «ПСЖ»;
Ян Диоманде — «Реал»;
Лука Вушкович — «Брайтон»;
Виктор Фроҳолдт — «Порту»;
Майлз Люис-Скелли — «Арсенал»;
Райан Роша — «Борнмут»;
Йоррел Ҳато — «Челси»;
Леннарт Карл — «Бавария»;
Эстевао — «Челси»;
Эндрик — «Реал»;
Эли Жуниор Крупи — «Борнмут»;
Жанлука Престианни — «Бенфика»;
Константинос Карецас — «Боруссия» Дортмунд;
Саид Ал Мала — «Кёлн»;
Хон Мартин — «Реал Сосиедад»;
Марк Бернал — «Барселона»;
Карим Алайбегович — «Ювентус»;
Финн Елч — «Штутгарт»;
Харалампос Костулас — «Брайтон»;
Куаку Гаду — «Боруссия» Дортмунд;
Франко Мастантуоно — «Реал»/«Фиорентина»;
Родриго Мора — «Рома»;
Хави Эспарт — «Барселона».
Гол учун эмас, келажак учун берилган мукофот
Golden Boy мукофоти оддий индивидуал соврин эмас. У Европа футболида янги авлоднинг энг ёрқин ва истиқболли вакилларини аниқлашга қаратилган.
Мукофот учун курашда футболчининг ёши билан бирга унинг юқори даражадаги мусобақалардаги иштироки, таъсири ва ривожланиш суръати ҳам катта аҳамият касб этади.
Шунинг учун рўйхатдаги ҳар бир футболчининг мавсум давомидаги кўрсаткичлари ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Бугун клуби асосий таркиби учун курашаётган ёш футболчи эртага Европа футболидаги энг катта юлдузлардан бирига айланиши мумкин.
Бу рўйхатдаги энг катта интрига нима?
Golden Boy-2026 учун номзодлар рўйхатига қараганда, мукофот учун рақобат ниҳоятда кучли бўлиши кутилмоқда.
Бир томонда «Реал» ва «Барселона»нинг ёш юлдузлари, иккинчи томонда «Челси», «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ» ва «Манчестер Сити» вакиллари бор.
Яна бир қизиқ жиҳат — рўйхатда турли позициядаги футболчиларнинг мавжудлиги. Демак, соврин учун кураш фақат голлар ёки ҳужумдаги самарадорлик билан чекланиб қолмайди.
Энди асосий савол битта: 25 нафар ёш истеъдод орасида Европа футболидаги янги «Олтин бола» ким бўлади?
Жавоб эса мавсум давомидаги натижалар, индивидуал ўйин ва ёш футболчиларнинг катта саҳнада ўзини қай даражада кўрсата олишига боғлиқ бўлади.
Изоҳлар 0
…