Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайди
Англиянинг Челси клуби ўзининг бразилиялик ҳужумчиси Жоау Педрони жамоада узоқроқ сақлаб қолиш ва унинг меҳнат шароитларини яхшилаш мақсадида янги ҳамда фойдали узоқ муддатли шартнома таклиф қилишга шайланмоқда. BBC Sport хабар беришича, 24 ёшли футболчи Лондон клубида 2032 йилгача мўлжалланган ва яна икки йилга узайтириш банди киритилган битимга имзо чекиши кутилмоқда. Мазкур қарор футболчининг клубдаги келажагини 2034 йилгача таъминлаши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу қадам мавсум оралиғида ҳужумчини ўз сафига қўшиб олишга қизиқиш билдирган Европанинг гранд клублари, хусусан Барселонанинг фаоллигига қарши муҳим чорага айланди. Челси раҳбарияти футболчининг Брайтондан 60 миллион фунт стерлинг эвазига келганидан атиги бир йил ўтиб маошини оширишга қарор қилди. Бу эса клубнинг ўз етакчиларини сақлаб қолиш борасидаги тезкор ва қатъий сиёсатини кўрсатади.
Молиявий стратегия ва келажакдаги режаларМанбанинг маълумотига кўра, янгиланган шартнома шартлари Челси клубининг тузилмавий иш ҳақи моделига тўлиқ мос келади. Ушбу тизим ўзини кўрсатган футболчиларни юқорироқ маош тоифалари билан тезда тақдирлашга асосланган. Бунгача «кўклар» худди шундай ёндашувни Кол Палмер ва Николас Джексон билан ҳам қўллаган эди.
Клуб расмийлари трансфер ойнаси ёпилгач, бошқа асосий фигуралар, хусусан Леви Колвилл ва Эстевао Виллиан билан ҳам янги шартномалар бўйича музокараларга эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Бу эса жамоанинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлашга қаратилган стратегиянинг бир қисмидир.
Дебют мавсумдаги ёрқин натижаларЖоау Педро Ғарбий Лондондаги илк дебют мавсумидаёқ жамоанинг асосий ҳужум марказига айланди. У Диего Костадан буён Челси сафида пеналтиларсиз 20 та гол киритган илк ҳужумчи сифатида тарихга кирди. Бразилиялик футболчи клуб сафидаги илк таъсирини ўтган ёзги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида учта гол уриш билан бошлаган эди.
Унинг ажойиб ўйини унга дарҳол 9-рақамли либосни олиб келди. Олдинги мавсумда омадсизроқ иштирок этиб, 10-ўринни эгаллаган Челси жамоаси ушбу мавсумда жиддий чемпионлик унвони учун курашишни мақсад қилган. Жоау Педронинг ўткир ўйини ва голлари Лондон клуби учун Премер-лига доирасидаги Фулҳемга қарши душанба оқшомидаги баҳсда жуда муҳим аҳамият касб этади.
…