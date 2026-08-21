Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайди

·6·Спорт
Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайди

Англиянинг Челси клуби ўзининг бразилиялик ҳужумчиси Жоау Педрони жамоада узоқроқ сақлаб қолиш ва унинг меҳнат шароитларини яхшилаш мақсадида янги ҳамда фойдали узоқ муддатли шартнома таклиф қилишга шайланмоқда. BBC Sport хабар беришича, 24 ёшли футболчи Лондон клубида 2032 йилгача мўлжалланган ва яна икки йилга узайтириш банди киритилган битимга имзо чекиши кутилмоқда. Мазкур қарор футболчининг клубдаги келажагини 2034 йилгача таъминлаши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу қадам мавсум оралиғида ҳужумчини ўз сафига қўшиб олишга қизиқиш билдирган Европанинг гранд клублари, хусусан Барселонанинг фаоллигига қарши муҳим чорага айланди. Челси раҳбарияти футболчининг Брайтондан 60 миллион фунт стерлинг эвазига келганидан атиги бир йил ўтиб маошини оширишга қарор қилди. Бу эса клубнинг ўз етакчиларини сақлаб қолиш борасидаги тезкор ва қатъий сиёсатини кўрсатади.

Молиявий стратегия ва келажакдаги режалар

Манбанинг маълумотига кўра, янгиланган шартнома шартлари Челси клубининг тузилмавий иш ҳақи моделига тўлиқ мос келади. Ушбу тизим ўзини кўрсатган футболчиларни юқорироқ маош тоифалари билан тезда тақдирлашга асосланган. Бунгача «кўклар» худди шундай ёндашувни Кол Палмер ва Николас Джексон билан ҳам қўллаган эди.

Клуб расмийлари трансфер ойнаси ёпилгач, бошқа асосий фигуралар, хусусан Леви Колвилл ва Эстевао Виллиан билан ҳам янги шартномалар бўйича музокараларга эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Бу эса жамоанинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлашга қаратилган стратегиянинг бир қисмидир.

Дебют мавсумдаги ёрқин натижалар

Жоау Педро Ғарбий Лондондаги илк дебют мавсумидаёқ жамоанинг асосий ҳужум марказига айланди. У Диего Костадан буён Челси сафида пеналтиларсиз 20 та гол киритган илк ҳужумчи сифатида тарихга кирди. Бразилиялик футболчи клуб сафидаги илк таъсирини ўтган ёзги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида учта гол уриш билан бошлаган эди.

Унинг ажойиб ўйини унга дарҳол 9-рақамли либосни олиб келди. Олдинги мавсумда омадсизроқ иштирок этиб, 10-ўринни эгаллаган Челси жамоаси ушбу мавсумда жиддий чемпионлик унвони учун курашишни мақсад қилган. Жоау Педронинг ўткир ўйини ва голлари Лондон клуби учун Премер-лига доирасидаги Фулҳемга қарши душанба оқшомидаги баҳсда жуда муҳим аҳамият касб этади.

ЧелсиЖоау ПедроПремер-лигаБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 330 турниридан сўнг Ислам Махачевнинг жароҳати маълум бўлдиUFC 330 турниридан сўнг Ислам Махачевнинг жароҳати маълум бўлдиБугун, 18:07Рўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқдиРўзибоев ва Бозоров Арман Царукян билан балиқ овига чиқдиБугун, 18:00Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Бугун, 17:49Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаЭнг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақидаБугун, 17:46Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариТошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариБугун, 17:42Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиКристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)