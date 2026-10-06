Барселона ва Ювентус Манчестер Юнайтед ҳужумчиси билан алоқага чиқди

·17·Спорт
Барселона ва Ювентус Манчестер Юнайтед ҳужумчиси билан алоқага чиқди

Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Бенямин Шешко Европанинг икки гранд клуби эътиборини тортди. Бу ҳақда euro-football.ru хабар беради.

TuttoJuve нашри тарқатган маълумотларга кўра, Барселона ва Ювентус клублари словениялик футболчининг 2027 йилдаги эҳтимолий трансфери юзасидан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Ҳозирча туринликлар каталонияликлардан бироз олдинда бормоқда, бироқ томонлар ҳали расмий таклиф билан чиқмагани айтилмоқда. Трансфердаги асосий тўсиқ сифатида футболчининг нархи кўрсатилмоқда, чунки Манчестер Юнайтед ўз ҳужумчиси учун 75 миллион Евро талаб қилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, инглиз клуби форвардни 2025 йилнинг ёзида RB Leipzigдан 76,5 миллион Евро эвазига сотиб олганди. Ҳозирги мавсумда у барча мусобақаларда олтита ўйинда майдонга тушиб, иккита гол уришга муваффақ бўлди.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳужумчи Премьер-лиганинг тўrтта учрашувида бирор марта ҳам асосий таркибда майдонга тушмади ва умумий ҳисобда атиги 76 дақиқа ҳаракат қилди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Сардор Эргашев
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!«Туринда муҳим зафар ва Спаллеттининг юриши»: «Ювентус» «Аталанта»ни ишончли енгди!20 сентябр 23:31Премьер-лигада кучлар мувозанати бутунлай ўзгариб кетди...Премьер-лигада кучлар мувозанати бутунлай ўзгариб кетди...3 июн 19:36Ювентус дарвоза чизиғини кучайтириш учун трансфер бозорида фаоллашдиЮвентус дарвоза чизиғини кучайтириш учун трансфер бозорида фаоллашди27 июл 17:15Манчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаМанчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқда1 август 14:50Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибди26 июл 02:35Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?14 июл 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?