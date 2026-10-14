Чемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар Лигасининг 2-турнида «Барселона»
- Истанбулда «Галатасарой»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақа жадвалида 1-ўринга кўтарилди.
- «Арсенал» ўз уйида «Лилл»ни 3:0 ҳисобида енгиб, очколарини 6 тага етказди, «Манчестер Юнайтед» эса Мадридда «Атлетико»га 2:0 ҳисобида имкониятни бой берди.
- Миланда «Интер» «Брюгге»га 3:4 ҳисобида ютқазди, Мюнхеннинг «Бавария» клуби эса Норвегияда «Викинг» билан 3:3 ҳисобида дуранг ўйнади.
Европа Чемпионлар Лигасида 2-турнинг марказий учрашувлари кутилмаган натижалар ва шиддатли қарама-қаршиликларга бой бўлди. Каталониянинг «Барселона» клуби Истанбул сафарида йирик ғалабага эришиб, тўплар нисбатига кўра мусобақа жадвалида 1-ўринга кўтарилиб олди. Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳам ўз уйида ишончли ғалаба билан очколарини 6 тага етказди.
Англиянинг яна бир гранди «Манчестер Юнайтед» Мадридда ожиз қолган бўлса, Миланда ҳақиқий голлар шоуси кузатилди ва «Интер» ўз майдонида мағлубиятга учради. Мюнхеннинг «Бавария» клуби эса Норвегия сафарида драматик тарзда дуранг қайд этди.
«Барселона» Истанбулда «Галатасарой»ни тор-мор этди
«Галатасарой» дастлаб ҳисобда олдинга чиқиб олганига қарамай, каталонияликлар иккинчи бўлимда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлларига олди:
Ҳисоб: «Галатасарой» — «Барселона» 1:4;
Голлар: Батраков 28 — Канселу 43, Фермин Лопес 50, Гордон 53, Адейеми 65;
«Галатасарой» таркиби: Чақир, Якобс, Санчес, Элмал, Акгюн (Сане, 58), Лемина, Торрейра, Батраков (Сара, 58), Леау, Йилмаз (Саллаи, 67), Осимҳен;
«Барселона» таркиби: Жоан Гарсия, Кубарси, Эрик Гарсия (Кунде, 73), Канселу, Жерар Мартин, Родри, Фермин Лопес (Гави, 82), Педри (Бернал, 74), Олмо (Жезус, 59), Гордон (Адейеми, 59), Ямал;
Жадвалдаги ҳолат: «Барселона» 6 очко билан 1-ўринга кўтарилди, «Галатасарой» эса ҳамон очкосиз (34-ўрин).
«Атлетико» «Манчестер Юнайтед»га ҳеч қандай имкон қолдирмади
Мадриддаги «Метрополитано» стадионида кечган беллашувда мезбонлар тезкор гол эвазига устунликни қўлга киритди:
Ҳисоб: «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 2:0;
Голлар: Барриос 1, Лукман 79;
Четлатиш: Лени Йоро («МЮ», 75-дақиқа);
«Атлетико» таркиби: Облак, Лоренте, Ҳанцко, Ромеро, Грималдо, Кардозо, Барриос (Пубил, 60), Ли Кан Ин (Дэвид, 61), Баэна (Лукман, 71), Симеоне (Ле Норман, 88), Альварес (Юлман, 71);
«Манчестер Юнайтед» таркиби: Ламменс, Йоро, Ҳевен (Магуайр, 80), Мартинес, Далот, Балеба (Моунт, 66), Сантос, Тилеманс (Зиркзее, 66), Фернандеш (Кунья, 80), Рэшфорд (Диалло, 66), Мбеумо.
«Арсенал» «Лилль» дарвозасига 7 дақиқада 3 та гол урди
Микель Артета шогирдлари иккинчи бўлим ўрталарида рақиб ҳимоясини батамом чилпарчин қилиб, йирик ғалабани расмийлаштирди:
Ҳисоб: «Арсенал» — «Лилль» 3:0;
Голлар: Тимбер 64, Эзе 67, Сака 71;
«Арсенал» таркиби: Райя, Тимбер (Уайт, 78), Конса, Габриэл, Люис-Cкелли, Гимараэс, Райс, Мерино (Эдегор, 65), Эзе (Доуман, 85), Мадуэке (Сака, 65), Дьёкереш (Хаверц, 65);
«Лилль» таркиби: Озер, Гоффи, Александро, Нгой, Перро (Вердонк, 78), Андре, Бенталеб, Мукау, Баква, Ҳаральдссон, Уэда (Жиру, 78);
Лондон клуби 6 очко билан 3-поғонани банд этди.
Миланда 7 та гол ва Норвегиядаги 3:3 драмаси
Куннинг қолган қарама-қаршиликлари ҳам мухлисларга ҳақиқий шиддат тақдим этди:
«Интер» — «Брюгге» 3:4: Италия вице-чемпиони кутилмаганда ўз уйида Бельгия клубига мағлуб бўлди. Меҳмонлар сафида Тресолди ҳет-трик қайд этди (30, 63, 74), Вермант эса 87-дақиқада ғалаба тўпини киритди. Мезбонлардан Лаутаро Мартинес (44, 81) дублга эришди, Бонни (90+3) фарқни қисқартирди;
«Викинг» — «Бавария» 3:3: Норвегияда кечган триллерда Ҳауген 90-дақиқада мезбонларни мағлубиятдан қутқариб қолди. «Бавария» сафида Гарри Кейн дубл (54 пеналти, 60) қайд этди, Луис Диас (71) ҳам тўп киритди, бироқ Олисе 74-дақиқада майдондан четлатилди;
«Вильярреал» — «Наполи» 3:1: Испания клуби италияликларни ишончли енгди. Голлар: Микаутадзе 23, Моуриньо 26, Олувасейи 86 — Раҳмани 8;
«Лейпциг» — «ПСВ» 1:0: Немис клуби Груданинг 75-дақиқадаги ягона аниқ зарбаси эвазига муҳим уч очкони қўлга киритди.
Изоҳлар 0
…