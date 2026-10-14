Чемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилди

·47·Спорт
Чемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар Лигасининг 2-турнида «Барселона»
  • Истанбулда «Галатасарой»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақа жадвалида 1-ўринга кўтарилди.
  • «Арсенал» ўз уйида «Лилл»ни 3:0 ҳисобида енгиб, очколарини 6 тага етказди, «Манчестер Юнайтед» эса Мадридда «Атлетико»га 2:0 ҳисобида имкониятни бой берди.
  • Миланда «Интер» «Брюгге»га 3:4 ҳисобида ютқазди, Мюнхеннинг «Бавария» клуби эса Норвегияда «Викинг» билан 3:3 ҳисобида дуранг ўйнади.

Европа Чемпионлар Лигасида 2-турнинг марказий учрашувлари кутилмаган натижалар ва шиддатли қарама-қаршиликларга бой бўлди. Каталониянинг «Барселона» клуби Истанбул сафарида йирик ғалабага эришиб, тўплар нисбатига кўра мусобақа жадвалида 1-ўринга кўтарилиб олди. Лондоннинг «Арсенал» клуби ҳам ўз уйида ишончли ғалаба билан очколарини 6 тага етказди.

Англиянинг яна бир гранди «Манчестер Юнайтед» Мадридда ожиз қолган бўлса, Миланда ҳақиқий голлар шоуси кузатилди ва «Интер» ўз майдонида мағлубиятга учради. Мюнхеннинг «Бавария» клуби эса Норвегия сафарида драматик тарзда дуранг қайд этди.

«Барселона» Истанбулда «Галатасарой»ни тор-мор этди

«Галатасарой» дастлаб ҳисобда олдинга чиқиб олганига қарамай, каталонияликлар иккинчи бўлимда ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлларига олди:

  • Ҳисоб: «Галатасарой» — «Барселона» 1:4;

  • Голлар: Батраков 28 — Канселу 43, Фермин Лопес 50, Гордон 53, Адейеми 65;

  • «Галатасарой» таркиби: Чақир, Якобс, Санчес, Элмал, Акгюн (Сане, 58), Лемина, Торрейра, Батраков (Сара, 58), Леау, Йилмаз (Саллаи, 67), Осимҳен;

  • «Барселона» таркиби: Жоан Гарсия, Кубарси, Эрик Гарсия (Кунде, 73), Канселу, Жерар Мартин, Родри, Фермин Лопес (Гави, 82), Педри (Бернал, 74), Олмо (Жезус, 59), Гордон (Адейеми, 59), Ямал;

  • Жадвалдаги ҳолат: «Барселона» 6 очко билан 1-ўринга кўтарилди, «Галатасарой» эса ҳамон очкосиз (34-ўрин).

«Атлетико» «Манчестер Юнайтед»га ҳеч қандай имкон қолдирмади

Мадриддаги «Метрополитано» стадионида кечган беллашувда мезбонлар тезкор гол эвазига устунликни қўлга киритди:

  • Ҳисоб: «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» 2:0;

  • Голлар: Барриос 1, Лукман 79;

  • Четлатиш: Лени Йоро («МЮ», 75-дақиқа);

  • «Атлетико» таркиби: Облак, Лоренте, Ҳанцко, Ромеро, Грималдо, Кардозо, Барриос (Пубил, 60), Ли Кан Ин (Дэвид, 61), Баэна (Лукман, 71), Симеоне (Ле Норман, 88), Альварес (Юлман, 71);

  • «Манчестер Юнайтед» таркиби: Ламменс, Йоро, Ҳевен (Магуайр, 80), Мартинес, Далот, Балеба (Моунт, 66), Сантос, Тилеманс (Зиркзее, 66), Фернандеш (Кунья, 80), Рэшфорд (Диалло, 66), Мбеумо.

«Арсенал» «Лилль» дарвозасига 7 дақиқада 3 та гол урди

Микель Артета шогирдлари иккинчи бўлим ўрталарида рақиб ҳимоясини батамом чилпарчин қилиб, йирик ғалабани расмийлаштирди:

  • Ҳисоб: «Арсенал» — «Лилль» 3:0;

  • Голлар: Тимбер 64, Эзе 67, Сака 71;

  • «Арсенал» таркиби: Райя, Тимбер (Уайт, 78), Конса, Габриэл, Люис-Cкелли, Гимараэс, Райс, Мерино (Эдегор, 65), Эзе (Доуман, 85), Мадуэке (Сака, 65), Дьёкереш (Хаверц, 65);

  • «Лилль» таркиби: Озер, Гоффи, Александро, Нгой, Перро (Вердонк, 78), Андре, Бенталеб, Мукау, Баква, Ҳаральдссон, Уэда (Жиру, 78);

  • Лондон клуби 6 очко билан 3-поғонани банд этди.

Миланда 7 та гол ва Норвегиядаги 3:3 драмаси

Куннинг қолган қарама-қаршиликлари ҳам мухлисларга ҳақиқий шиддат тақдим этди:

  • «Интер» — «Брюгге» 3:4: Италия вице-чемпиони кутилмаганда ўз уйида Бельгия клубига мағлуб бўлди. Меҳмонлар сафида Тресолди ҳет-трик қайд этди (30, 63, 74), Вермант эса 87-дақиқада ғалаба тўпини киритди. Мезбонлардан Лаутаро Мартинес (44, 81) дублга эришди, Бонни (90+3) фарқни қисқартирди;

  • «Викинг» — «Бавария» 3:3: Норвегияда кечган триллерда Ҳауген 90-дақиқада мезбонларни мағлубиятдан қутқариб қолди. «Бавария» сафида Гарри Кейн дубл (54 пеналти, 60) қайд этди, Луис Диас (71) ҳам тўп киритди, бироқ Олисе 74-дақиқада майдондан четлатилди;

  • «Вильярреал» — «Наполи» 3:1: Испания клуби италияликларни ишончли енгди. Голлар: Микаутадзе 23, Моуриньо 26, Олувасейи 86 — Раҳмани 8;

  • «Лейпциг» — «ПСВ» 1:0: Немис клуби Груданинг 75-дақиқадаги ягона аниқ зарбаси эвазига муҳим уч очкони қўлга киритди.

БарселонаГалатасаройЕвропа Чемпионлар Лиги 2-турМанчестер Юнайтед
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқазди«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқаздиБугун 05:55Барселона ва Ювентус Манчестер Юнайтед ҳужумчиси билан алоқага чиқдиБарселона ва Ювентус Манчестер Юнайтед ҳужумчиси билан алоқага чиқди6 октябр 12:57«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди1 октябр 12:32Виктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилиндиВиктор Осимҳен нима учун Барселона таркибида ўйнай олмаслиги маълум қилинди8 июл 01:50Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқ10 август 16:37Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятми8 август 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди