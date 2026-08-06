Бешиктош Душан Влахович трансфери устида иш олиб бораётганини тасдиқлади

·58·Спорт
Бешиктош Душан Влахович трансфери устида иш олиб бораётганини тасдиқлади
Қисқача

«Бешиктош» президенти Сердал Адали жамоа сербиялик ҳужумчи Душан Влахович билан фаол музокаралар олиб бораётганини тасдиқлади. «Ювентус» билан хайрлашган Влахович айни пайтда эркин агент ҳисобланади ва унинг трансфери учун кураш қизғин кечмоқда. Сердал Адали трансфер режаларида Браҳим Диас йўқлигини айтди, Душан Влаховичга эса Манчестер Юнайтед ҳам қизиқиш билдирмоқда.

Туркиянинг «Бешиктош» клуби президенти Сердал Адали жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида сербиялик ҳужумчи Душан Влахович билан фаол музокаралар олиб борилаётганини расман тасдиқлади. Фанатик нашри хабар беришича, Ювентус билан хайрлашганидан сўнг эркин агентга айланган футболчи ҳозирги трансфер бозоридаги энг сермазмун вариантлардан бири бўлиб турибди ва у учун кураш қизғин тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбари ўз баёнотида жамоанинг ёзги трансфер кампанияси мавсум бошида тузилган режага мувофиқ қатъий равишда давом этаётганини таъкидлади. Влахович масаласига тўхталиб ўтар экан, Адали: «Биз бу борада ишлаяпмиз, муҳокама қилмоқдамиз», дея эътироф этди. Шу билан бирга, трансфер режасида Браҳим Диас мавжуд эмаслигига ҳам аниқлик киритилди.

Манчестер Юнайтед ва Джошуа Зиркзее тақдири

Туркия грандининг қизиқишига қарамай, мазкур ҳужумчи учун Англия Премер-лигаси вакили Манчестер Юнайтед ҳам даъвогарлик қилмоқда. «Қизил иблислар» ўз ҳужум чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш ҳамда мавсум давомида барқарор ўйин кўрсата олмаган Джошуа Зиркзеенинг келажагини ҳал қилиш устбда бош қотирмоқда.

Манбага кўра, голландиялик ҳужумчи клубга келганига атиги бир йил бўлганига қарамасдан, унинг трансфери ёки ижара асосида бошқа жамоага ўтиш эҳтимоли юқори. Агарда Зиркзее Италияга, хусусан, Ювентус сафига қайтадиган бўлса, Манчестер Юнайтед ҳужумда юзага келадиган бўшлиқни тўлдириш учун дарҳол чоралар кўришига тўғри келади ва Душан Влахович инглиз клуби учун асосий номзодлардан бири саналади.

Муҳаммад Салах трансфери бўйича тушунтириш

Сердал Адали клубнинг трансфер бозоридаги обрўсига тўхталиб, асосий рақобатчилардан бири Муҳаммад Салахни ўз сафига қўшиб олгани Besiktas учун муваффақиятсизлик бўлгани ҳақидаги тахминларни қатъиян рад этди. Президент ҳар бир қарор олдиндан режалаштирилганини ва жамоа ҳеч қандай футболчини бой бермаганини билдирди.

«Бу бизнинг режа ёки дастуримизда йўқ эди. Вақти келганда баъзи нарсалар янада ойдинлашади, ўшанда нима учун бу трансфер амалга ошмаганини барчалар яхши тушуниб етишади. Биз қўлга кирита олмаган эмас, ўзимиз олиб келмаган ўйинчи ҳақида гапиряпмиз», дея қўшимча қилди клуб раҳбари.

BesiktasДушан ВлаховичМанчестер ЮнайтедЖувентусМоҳамед Салах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)