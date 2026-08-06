Бешиктош Душан Влахович трансфери устида иш олиб бораётганини тасдиқлади
«Бешиктош» президенти Сердал Адали жамоа сербиялик ҳужумчи Душан Влахович билан фаол музокаралар олиб бораётганини тасдиқлади. «Ювентус» билан хайрлашган Влахович айни пайтда эркин агент ҳисобланади ва унинг трансфери учун кураш қизғин кечмоқда. Сердал Адали трансфер режаларида Браҳим Диас йўқлигини айтди, Душан Влаховичга эса Манчестер Юнайтед ҳам қизиқиш билдирмоқда.
Туркиянинг «Бешиктош» клуби президенти Сердал Адали жамоа ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида сербиялик ҳужумчи Душан Влахович билан фаол музокаралар олиб борилаётганини расман тасдиқлади. Фанатик нашри хабар беришича, Ювентус билан хайрлашганидан сўнг эркин агентга айланган футболчи ҳозирги трансфер бозоридаги энг сермазмун вариантлардан бири бўлиб турибди ва у учун кураш қизғин тус олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбари ўз баёнотида жамоанинг ёзги трансфер кампанияси мавсум бошида тузилган режага мувофиқ қатъий равишда давом этаётганини таъкидлади. Влахович масаласига тўхталиб ўтар экан, Адали: «Биз бу борада ишлаяпмиз, муҳокама қилмоқдамиз», дея эътироф этди. Шу билан бирга, трансфер режасида Браҳим Диас мавжуд эмаслигига ҳам аниқлик киритилди.
Манчестер Юнайтед ва Джошуа Зиркзее тақдириТуркия грандининг қизиқишига қарамай, мазкур ҳужумчи учун Англия Премер-лигаси вакили Манчестер Юнайтед ҳам даъвогарлик қилмоқда. «Қизил иблислар» ўз ҳужум чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш ҳамда мавсум давомида барқарор ўйин кўрсата олмаган Джошуа Зиркзеенинг келажагини ҳал қилиш устбда бош қотирмоқда.
Манбага кўра, голландиялик ҳужумчи клубга келганига атиги бир йил бўлганига қарамасдан, унинг трансфери ёки ижара асосида бошқа жамоага ўтиш эҳтимоли юқори. Агарда Зиркзее Италияга, хусусан, Ювентус сафига қайтадиган бўлса, Манчестер Юнайтед ҳужумда юзага келадиган бўшлиқни тўлдириш учун дарҳол чоралар кўришига тўғри келади ва Душан Влахович инглиз клуби учун асосий номзодлардан бири саналади.
Муҳаммад Салах трансфери бўйича тушунтиришСердал Адали клубнинг трансфер бозоридаги обрўсига тўхталиб, асосий рақобатчилардан бири Муҳаммад Салахни ўз сафига қўшиб олгани Besiktas учун муваффақиятсизлик бўлгани ҳақидаги тахминларни қатъиян рад этди. Президент ҳар бир қарор олдиндан режалаштирилганини ва жамоа ҳеч қандай футболчини бой бермаганини билдирди.
«Бу бизнинг режа ёки дастуримизда йўқ эди. Вақти келганда баъзи нарсалар янада ойдинлашади, ўшанда нима учун бу трансфер амалга ошмаганини барчалар яхши тушуниб етишади. Биз қўлга кирита олмаган эмас, ўзимиз олиб келмаган ўйинчи ҳақида гапиряпмиз», дея қўшимча қилди клуб раҳбари.
…