«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Кичкина Месси" лақабли 15 ёшли Жей-Жей Габриелнинг "Барселона"га ўтиши мумкинлиги ҳақидаги миш-мишларга клуб спорт директори Деку ойдинлик киритди.
- Декунинг таъкидлашича, "Барселона" бошқа клублар билан шартномаси бор ёш футболчиларнинг трансфер масалаларига аралашмайди.
- Унинг сўзларига кўра, клуб бундай ҳолатларда халқаро трансфер қоидалари ва этикасига қатъий риоя қилади.
Футбол оламида янги авлод юлдузлари атрофидаги қизиқиш кучаймоқда. «Манчестер Юнайтед» академиясининг 15 ёшли ёрқин иқтидори, ноёб техникаси сабабли «Кичкина Месси» (Kid Messi) лақабини олган Жей-Жей Габриэлнинг «Барселона»га ўтиши мумкинлиги ҳақидаги шов-шувлар матбуот саҳифаларини эгаллади.
Бироқ Каталония клубининг спорт директори Деку мазкур хабарларга зудлик билан муносабат билдириб, вазиятга ойдинлик киритди.
Каталониядаги ташриф ва оиланинг танлови
Ўтган ҳафта 15 ёшли вундеркинднинг Барселона шаҳрида кўриниш бериши мухлислар ва инсайдерлар орасида турли тахминларни авж олдирди. Бундан аввалроқ Габриэл «Манчестер Юнайтед» раҳбариятига клубдан кетиш истаги борлигини расман билдирган эди.
Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, ёш футболчининг оиласи фаолиятни давом эттириш учун Испанияни асосий ва устувор йўналиш сифатида танлаган. Бу эса «Барселона» вариантини асосий кун тартибига олиб чиққандек кўринган эди.
Декунинг кескин жавоби: «Бу бизнинг ишимиз эмас»
Британиянинг нуфузли talkSPORT нашрига интервью берган Деку Каталония клуби шартномаси бор ўсмир футболчилар атрофидаги ўйинларда иштирок этмаслигини қатъий маълум қилди:
«Бу футболчи ҳақида айтадиган ҳеч қандай гапим йўқ. Бу одатий ҳолат — биз билан доимо турли агентлар ва футболчилар боғланиб туради. Айниқса, ёш истеъдодлар борасида бундай таклифлар жуда кўп учрайди.
Биз унинг ҳолатидаги ҳеч бир футболчига қизиқиш билдирмаяпмиз. Нима бўлаётганини аниқ билмайман, аммо агар у ҳали ҳам «Манчестер Юнайтед» футболчиси бўлса, бу масаланинг бизга мутлақо алоқаси йўқ. Бирор қадам ташлашдан олдин унинг юридик вазияти қандайлигини тушуниб олиш лозим. Ўсмирлар ва ёш футболчилар билан бундай тарзда музокара олиб бориш бизнинг иш услубимиз эмас».
«Барселона» спорт директорининг ушбу баёноти клуб халқаро трансфер қоидалари ва этикасига қатъий риоя қилишини, «Манчестер Юнайтед» билан расмий масалалар ҳал бўлмагунча ҳеч қандай ҳаракат амалга оширилмаслигини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…