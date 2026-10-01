«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди

·4·Спорт
«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Кичкина Месси" лақабли 15 ёшли Жей-Жей Габриелнинг "Барселона"га ўтиши мумкинлиги ҳақидаги миш-мишларга клуб спорт директори Деку ойдинлик киритди.
  • Декунинг таъкидлашича, "Барселона" бошқа клублар билан шартномаси бор ёш футболчиларнинг трансфер масалаларига аралашмайди.
  • Унинг сўзларига кўра, клуб бундай ҳолатларда халқаро трансфер қоидалари ва этикасига қатъий риоя қилади.

Футбол оламида янги авлод юлдузлари атрофидаги қизиқиш кучаймоқда. «Манчестер Юнайтед» академиясининг 15 ёшли ёрқин иқтидори, ноёб техникаси сабабли «Кичкина Месси» (Kid Messi) лақабини олган Жей-Жей Габриэлнинг «Барселона»га ўтиши мумкинлиги ҳақидаги шов-шувлар матбуот саҳифаларини эгаллади.

Бироқ Каталония клубининг спорт директори Деку мазкур хабарларга зудлик билан муносабат билдириб, вазиятга ойдинлик киритди.

Каталониядаги ташриф ва оиланинг танлови

Ўтган ҳафта 15 ёшли вундеркинднинг Барселона шаҳрида кўриниш бериши мухлислар ва инсайдерлар орасида турли тахминларни авж олдирди. Бундан аввалроқ Габриэл «Манчестер Юнайтед» раҳбариятига клубдан кетиш истаги борлигини расман билдирган эди.

Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, ёш футболчининг оиласи фаолиятни давом эттириш учун Испанияни асосий ва устувор йўналиш сифатида танлаган. Бу эса «Барселона» вариантини асосий кун тартибига олиб чиққандек кўринган эди.

Декунинг кескин жавоби: «Бу бизнинг ишимиз эмас»

Британиянинг нуфузли talkSPORT нашрига интервью берган Деку Каталония клуби шартномаси бор ўсмир футболчилар атрофидаги ўйинларда иштирок этмаслигини қатъий маълум қилди:

«Бу футболчи ҳақида айтадиган ҳеч қандай гапим йўқ. Бу одатий ҳолат — биз билан доимо турли агентлар ва футболчилар боғланиб туради. Айниқса, ёш истеъдодлар борасида бундай таклифлар жуда кўп учрайди.

Биз унинг ҳолатидаги ҳеч бир футболчига қизиқиш билдирмаяпмиз. Нима бўлаётганини аниқ билмайман, аммо агар у ҳали ҳам «Манчестер Юнайтед» футболчиси бўлса, бу масаланинг бизга мутлақо алоқаси йўқ. Бирор қадам ташлашдан олдин унинг юридик вазияти қандайлигини тушуниб олиш лозим. Ўсмирлар ва ёш футболчилар билан бундай тарзда музокара олиб бориш бизнинг иш услубимиз эмас».

«Барселона» спорт директорининг ушбу баёноти клуб халқаро трансфер қоидалари ва этикасига қатъий риоя қилишини, «Манчестер Юнайтед» билан расмий масалалар ҳал бўлмагунча ҳеч қандай ҳаракат амалга оширилмаслигини кўрсатмоқда.

Жей-Жей ГабриэлМанчестер ЮнайтедБарселонаДеку
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» янги ҳужумчи изламоқда: Деку Португалияга йўл олди...«Барселона» янги ҳужумчи изламоқда: Деку Португалияга йўл олди...21 август 20:06Деку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирдиДеку «Барселона»даги катта йўқотишлар ва янги режалар ҳақида гапирди21 август 10:11Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиФлик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайди21 август 06:14Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»20 август 22:49Барселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчиБарселона трансфер ойнаси якунида ҳужум чизиғини кучайтирмоқчи20 август 02:33Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБарселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқда13 август 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди