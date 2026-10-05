Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирди

·9·Спорт
Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бенин дарвозабони Марсель Данджиноу, Лионель Мессига хайрлашув учрашувида ҳеч қандай имтиёз берилмаслигини қатъий таъкидлади.
  • Унинг сўзларига кўра, Бенин жамоаси Аргентинага ҳурмат кўрсатиш билан бирга, ўз мамлакати шарафини ҳам ҳимоя қилади.
  • Данджиноу, Мессининг пеналтини амалга оширишга ҳаракат қилса ҳам, уни тўхтатишга ҳаракат қилишини билдирди.
  • Афсонавий футболчига энг катта ҳурмат, уни чинакам ва жиддий рақиб сифатида қабул қилишдир.

Аргентина терма жамоаси сафида ўз уйидаги сўнгги ўйинини ўтказишга ҳозирлик кўраётган Лионель Месси учун бу учрашув ўта ҳиссиётли ва ҳаяжонли кечиши кутилмоқда. Албиселерте сафида 207 та учрашувда майдонга тушиб, 125 та гол урган афсонавий ҳужумчи халқаро фаолиятига якун ясашга қарор қилган. Goal.com хабар беришича, Аргентина ва Бенин терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви Буенос-Айресдаги машҳур Эстадио Монументал стадионида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу тарихий баҳс олдидан футбол олами Мессига муносиб хайрлашув тақдим этишга шайланмоқда. Бироқ рақиб жамоа вакиллари аргентиналиклар учун осон рақиб бўлиш ниятида эмаслигини очиқ-ойдин маълум қилишди. Хусусан, Бенин терма жамоаси дарвозабони Марсель Данджиноу Буенос-Айресдаги матбуот анжуманида ўзининг профессионал ёндашувини кўрсатиб, Лионель Мессига ҳеч қандай имтиёз ёки совға тақдим этилмаслигини қатъий таъкидлади.

Тарихий учрашув ва профессионал ёндашув

Данджиноу учун бу ўйин оддий ўртоқлик учрашувларидан тубдан фарқ қилади ва уни ҳаётда бир марта бериладиган ноёб имконият деб баҳолайди. Унинг сўзларига кўра, жамоа Аргентинага ва айниқса Мессига ҳурмат кўрсатиш учун келган, аммо улар ўз мамлакати шарафини ҳам ҳимоя қилишини унутмаслиги керак. Майдонда ҳар доим 11 га 11 кураш кетишини эслатиб ўтган дарвозабон меҳмонлар Аргентина майдонига шунчаки сайёҳ сифатида келмаганини қўшимча қилди.

Олдинда турган ўйин ҳақидаги асосий саволлардан бири меҳмонлар Мессига осонликча гол уришига имкон берадими ёки йўқми деган масалада эди. Агар ўйин охирида пеналти белгиланса, аргентиналик юлдузга гол уришга рухсат беришадими, деган саволга Данджиноу кескин жавоб қайтарди. У ўзининг асосий вазифаси зарбаларни қайтариш эканлигини ва агар Месси пеналтини амалга оширса ҳам уни тўхтатишга ҳаракат қилишини билдирди.

Рақибга муносиб ҳурмат ва либослар учун навбат

Бенин дарвозабони Лионель Мессининг буюклиги унга ҳеч қандай совға керак эмаслигини англатишини таъкидлади. Агар ҳужумчи гол уришни истаса, бунинг учун бор имкониятини ишга солиб, ўзи ҳаракат қилиши лозим бўлади. Данджиноу учун афсонавий футболчига кўрсатилиши мумкин бўлган энг катта ҳурмат — уни сўнгги ҳуштак чалунгача чинакам ва жиддий рақиб сифатида қабул қилишдир.

Шу билан бирга, Бенин посбони фаолияти давомида дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айланган, Барселона сафида ёрқин ўйинлари ҳамда Аргентина билан 2022-йилги Жаҳон чемпионати ва қитъа кубокларини қўлга киритган футболчи билан бир майдонда тўп тепишдан ҳаяжонланишини яширмади. Ўйин якунида афсонавий ўн рақамли либосни қўлга киритиш учун жамоа ичида қизиқарли рақобат бўлиши кутилмоқда.

Данджиноу ўйин охирида барча жамоадошлари Мессининг футболкасини олишни исташини ҳазиломуз тарзда тилга олди. Агар ҳар бир ўйинчи учун алоҳида либос тайёрлаб берилмаса, уларнинг барчаси битта футболка учун мурожаат қилиши қийин кечишини айтди. Қандай бўлмасин, бу учрашув футбол тарихида унутилмас воқеа сифатида муҳрланиши аниқ.

Лионель МессиБенинАргентинаФутболЎртоқлик учрашуви
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаБугун 09:31Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда22 сентябр 02:32Лионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайдиЛионель Скалони: Лионель Мессисиз Аргентина терма жамоаси аввалгидек бўлмайдиКеча 13:30Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг кетиши ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг кетиши ҳақида гапирдиКеча 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди