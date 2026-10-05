Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бенин дарвозабони Марсель Данджиноу, Лионель Мессига хайрлашув учрашувида ҳеч қандай имтиёз берилмаслигини қатъий таъкидлади.
- Унинг сўзларига кўра, Бенин жамоаси Аргентинага ҳурмат кўрсатиш билан бирга, ўз мамлакати шарафини ҳам ҳимоя қилади.
- Данджиноу, Мессининг пеналтини амалга оширишга ҳаракат қилса ҳам, уни тўхтатишга ҳаракат қилишини билдирди.
- Афсонавий футболчига энг катта ҳурмат, уни чинакам ва жиддий рақиб сифатида қабул қилишдир.
Аргентина терма жамоаси сафида ўз уйидаги сўнгги ўйинини ўтказишга ҳозирлик кўраётган Лионель Месси учун бу учрашув ўта ҳиссиётли ва ҳаяжонли кечиши кутилмоқда. Албиселерте сафида 207 та учрашувда майдонга тушиб, 125 та гол урган афсонавий ҳужумчи халқаро фаолиятига якун ясашга қарор қилган. Goal.com хабар беришича, Аргентина ва Бенин терма жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви Буенос-Айресдаги машҳур Эстадио Монументал стадионида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу тарихий баҳс олдидан футбол олами Мессига муносиб хайрлашув тақдим этишга шайланмоқда. Бироқ рақиб жамоа вакиллари аргентиналиклар учун осон рақиб бўлиш ниятида эмаслигини очиқ-ойдин маълум қилишди. Хусусан, Бенин терма жамоаси дарвозабони Марсель Данджиноу Буенос-Айресдаги матбуот анжуманида ўзининг профессионал ёндашувини кўрсатиб, Лионель Мессига ҳеч қандай имтиёз ёки совға тақдим этилмаслигини қатъий таъкидлади.
Тарихий учрашув ва профессионал ёндашувДанджиноу учун бу ўйин оддий ўртоқлик учрашувларидан тубдан фарқ қилади ва уни ҳаётда бир марта бериладиган ноёб имконият деб баҳолайди. Унинг сўзларига кўра, жамоа Аргентинага ва айниқса Мессига ҳурмат кўрсатиш учун келган, аммо улар ўз мамлакати шарафини ҳам ҳимоя қилишини унутмаслиги керак. Майдонда ҳар доим 11 га 11 кураш кетишини эслатиб ўтган дарвозабон меҳмонлар Аргентина майдонига шунчаки сайёҳ сифатида келмаганини қўшимча қилди.
Олдинда турган ўйин ҳақидаги асосий саволлардан бири меҳмонлар Мессига осонликча гол уришига имкон берадими ёки йўқми деган масалада эди. Агар ўйин охирида пеналти белгиланса, аргентиналик юлдузга гол уришга рухсат беришадими, деган саволга Данджиноу кескин жавоб қайтарди. У ўзининг асосий вазифаси зарбаларни қайтариш эканлигини ва агар Месси пеналтини амалга оширса ҳам уни тўхтатишга ҳаракат қилишини билдирди.
Рақибга муносиб ҳурмат ва либослар учун навбатБенин дарвозабони Лионель Мессининг буюклиги унга ҳеч қандай совға керак эмаслигини англатишини таъкидлади. Агар ҳужумчи гол уришни истаса, бунинг учун бор имкониятини ишга солиб, ўзи ҳаракат қилиши лозим бўлади. Данджиноу учун афсонавий футболчига кўрсатилиши мумкин бўлган энг катта ҳурмат — уни сўнгги ҳуштак чалунгача чинакам ва жиддий рақиб сифатида қабул қилишдир.
Шу билан бирга, Бенин посбони фаолияти давомида дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айланган, Барселона сафида ёрқин ўйинлари ҳамда Аргентина билан 2022-йилги Жаҳон чемпионати ва қитъа кубокларини қўлга киритган футболчи билан бир майдонда тўп тепишдан ҳаяжонланишини яширмади. Ўйин якунида афсонавий ўн рақамли либосни қўлга киритиш учун жамоа ичида қизиқарли рақобат бўлиши кутилмоқда.
Данджиноу ўйин охирида барча жамоадошлари Мессининг футболкасини олишни исташини ҳазиломуз тарзда тилга олди. Агар ҳар бир ўйинчи учун алоҳида либос тайёрлаб берилмаса, уларнинг барчаси битта футболка учун мурожаат қилиши қийин кечишини айтди. Қандай бўлмасин, бу учрашув футбол тарихида унутилмас воқеа сифатида муҳрланиши аниқ.
Изоҳлар 0
…