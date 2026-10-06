Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтди

·5·Спорт
Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси халқаро фаолиятидаги сўнгги ўйинларидан бирига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, унинг бўлғуси рақиблари футбол афсонасига қарши қандай тактика қўллаш ҳақида бош қотирмаслигини очиқ эътироф этди. Goal.com хабар қилишича, Бенин терма жамоаси ҳимоячиси Моҳамед Тижани жамоада аргентиналик ҳужумчини тўхтатиш учун махсус режаси йўқлигини, асосий эътибор бу буюк лаҳзалардан завқланишга қаратилганини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Буенос-Айресдаги Эстадио Монументал стадионида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув дунё футболи юлдузи учун халқаро саҳнадаги хайрлашув паллаларидан бири бўлиши кутилмоқда. Жаҳон рейтингида 89-поғонани эгаллаб турган Бенин терма жамоаси Жанубий Американинг амалдаги грандига қарши майдонга тушади. Икки жамоа ўртасидаги синф ва имкониятлар фарқи яққол сезилиб турган бир шароитда, Африка вакиллари рақибдан чўчиб ўтириш ўрнига футбол байрамидан завқ олишни афзал кўрмоқда.

Рақиб футболчиларининг эътирофи

Аргентиканинг C5N нашрига берган интервюсида 29 ёшли марказий ҳимоячи Моҳамед Тижани жамоага Лионель Мессини қаттиқ қўриқлаш ёки махсус ушлаб туриш бўйича ҳеч қандай кўрсатма берилмаганини таъкидлади. Олдинроқ Раё Валлекано шарафини ҳимоя қилган тажрибали футболчи ҳакамнинг бошланғич ҳуштагача бўлган кайфият ҳақида қуйидагиларни айтди: "Биз Мессини қўриқлашимиз шарт эмас. Биз бу ўйиндан завқ оламиз. Мессига қарши ҳимояланиш учун махсус режамиз йўқ, шунчаки ўйинимиздан лаззат олишимиз керак, тамом".

Бенин лагеридаги ҳайрат ва ҳурмат оддий рақобат чегарасидан анча чиқиб кетган. Ташриф буюрган делегация вакиллари аргентиналик ҳужумчини ўзгача даражадаги футболчи сифатида баҳоламоқда. Моҳамед Тижани ўз сўзида давом этиб: "Месси, сен худосан. Мен учун у дунёдаги энг яхшиси, ҳудди мен айтгандек", дея ўз фикрини билдирди. Ушбу таърифни Бенин терма жамоаси шифокори ҳам тўла қўллаб-қувватлаб, унинг дунёдаги энг зўр футболчи эканини алоҳида таъкидлади.

Халқаро саҳнадаги ўзгаришлар даври

Бу каби ўртоқлик ва кўргазмали учрашувлар ҳар икки жамоа учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Аргентина бош мураббий Лионель Скалони ўзининг асосий майдон дирижёрисиз навбатдаги йирик мусобақалар сиклига тайёргарлик кўриш ва таркибда янгиланишлар қилиш устида иш олиб бормоқда. Ўз навбатида, Бенин терма жамоаси ҳам Африка Миллатлар кубоги саралаш баҳслари олдидан жаҳон даражасидаги жамоага қарши майдонга тушиб, ўз имкониятларини синаб кўриш учун қулай имкониятга эга бўлмоқда.

Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолияти якунига етиб бораётгани бутун футбол оламининг диққат марказида турибди. Келажакда фаолиятини Интер Миами сафида давом эттирадиган ҳужумчи терма жамоа либосидаги сўнгги қадамларини ташламоқда. Бенинлик футболчилар эса натижадан қатъи назар, тирик афсона билан бир майдонда тўп суриш бахтига муяссар бўлаётганидан мамнуният билдиришмоқда.

Лионель МессиБенинМоҳамед ТижаниАргентинаФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятига якун ясайдиБугун 11:37Бенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиБенин дарвозабони Лионель Месси билан хайрлашув учрашуви ҳақида фикр билдирдиКеча 19:53Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида сўнгги ўйинига ҳозирлик кўрмоқдаКеча 09:31Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайдиЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятига якун ясайди25 сентябр 10:14Эмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирдиЭмилиано Мартинес Лионель Мессининг хайрлашув ўйини ҳақида гапирди23 сентябр 10:55Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасидаги охирги ўйинига тайёргарлик кўрмоқда22 сентябр 02:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?