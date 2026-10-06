Бенин ҳимоячиси Лионель Мессига қарши тактика йўқлигини айтди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси халқаро фаолиятидаги сўнгги ўйинларидан бирига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, унинг бўлғуси рақиблари футбол афсонасига қарши қандай тактика қўллаш ҳақида бош қотирмаслигини очиқ эътироф этди. Goal.com хабар қилишича, Бенин терма жамоаси ҳимоячиси Моҳамед Тижани жамоада аргентиналик ҳужумчини тўхтатиш учун махсус режаси йўқлигини, асосий эътибор бу буюк лаҳзалардан завқланишга қаратилганини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Буенос-Айресдаги Эстадио Монументал стадионида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув дунё футболи юлдузи учун халқаро саҳнадаги хайрлашув паллаларидан бири бўлиши кутилмоқда. Жаҳон рейтингида 89-поғонани эгаллаб турган Бенин терма жамоаси Жанубий Американинг амалдаги грандига қарши майдонга тушади. Икки жамоа ўртасидаги синф ва имкониятлар фарқи яққол сезилиб турган бир шароитда, Африка вакиллари рақибдан чўчиб ўтириш ўрнига футбол байрамидан завқ олишни афзал кўрмоқда.
Рақиб футболчиларининг эътирофиАргентиканинг C5N нашрига берган интервюсида 29 ёшли марказий ҳимоячи Моҳамед Тижани жамоага Лионель Мессини қаттиқ қўриқлаш ёки махсус ушлаб туриш бўйича ҳеч қандай кўрсатма берилмаганини таъкидлади. Олдинроқ Раё Валлекано шарафини ҳимоя қилган тажрибали футболчи ҳакамнинг бошланғич ҳуштагача бўлган кайфият ҳақида қуйидагиларни айтди: "Биз Мессини қўриқлашимиз шарт эмас. Биз бу ўйиндан завқ оламиз. Мессига қарши ҳимояланиш учун махсус режамиз йўқ, шунчаки ўйинимиздан лаззат олишимиз керак, тамом".
Бенин лагеридаги ҳайрат ва ҳурмат оддий рақобат чегарасидан анча чиқиб кетган. Ташриф буюрган делегация вакиллари аргентиналик ҳужумчини ўзгача даражадаги футболчи сифатида баҳоламоқда. Моҳамед Тижани ўз сўзида давом этиб: "Месси, сен худосан. Мен учун у дунёдаги энг яхшиси, ҳудди мен айтгандек", дея ўз фикрини билдирди. Ушбу таърифни Бенин терма жамоаси шифокори ҳам тўла қўллаб-қувватлаб, унинг дунёдаги энг зўр футболчи эканини алоҳида таъкидлади.
Халқаро саҳнадаги ўзгаришлар давриБу каби ўртоқлик ва кўргазмали учрашувлар ҳар икки жамоа учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Аргентина бош мураббий Лионель Скалони ўзининг асосий майдон дирижёрисиз навбатдаги йирик мусобақалар сиклига тайёргарлик кўриш ва таркибда янгиланишлар қилиш устида иш олиб бормоқда. Ўз навбатида, Бенин терма жамоаси ҳам Африка Миллатлар кубоги саралаш баҳслари олдидан жаҳон даражасидаги жамоага қарши майдонга тушиб, ўз имкониятларини синаб кўриш учун қулай имкониятга эга бўлмоқда.
Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолияти якунига етиб бораётгани бутун футбол оламининг диққат марказида турибди. Келажакда фаолиятини Интер Миами сафида давом эттирадиган ҳужумчи терма жамоа либосидаги сўнгги қадамларини ташламоқда. Бенинлик футболчилар эса натижадан қатъи назар, тирик афсона билан бир майдонда тўп суриш бахтига муяссар бўлаётганидан мамнуният билдиришмоқда.
Изоҳлар 0
…