Конго ДР терма жамоасининг ЖЧдаги иштироки юзасидан жанжал кўтарилди

·0·Спорт
Конго ДР терма жамоасининг ЖЧдаги иштироки юзасидан жанжал кўтарилди

Халқаро футбол федерацияси (FIFA) жиддий можаро марказида қолди. Те Нев Ёрк Times нашрининг ички ҳужжатларга таяниб хабар беришича, ташкилотнинг ҳуқуқшунослари Конго Демократик Республикаси терма жамоаси таркибида майдонга тушган футболчининг қоидабузарликка йўл қўйганини аниқлаган. Ушбу ҳолат 52 йиллик танаффусдан кейин жаҳон чемпионатига йўлланма олган Конго жамоасининг иштирокини хавф остига қўйди ва Нигерия томонининг кескин норозилигига сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг ёритишича, можарога Нигерия терма жамоасининг шикояти сабаб бўлган. Конгога қарши баҳсда мағлуб бўлган нигерияликлар рақиб таркибидаги футболчининг ўйин ҳуқуқини текширишни талаб қилишган. Ўтказилган текширувлар натижасида, дарвозабон Лионель Мпаси Франциянинг ёшлар жамоаларида ўйнаганига қарамамй, унинг фуқаролигини ўзгартириш бўйича зарур расмий ҳужжатлар FIFA томонидан тўлиқ расмийлаштирилмагани маълум бўлган.

FIFA қарори ва яширин ҳужжатлар

Ҳужжатлардан кўринишича, бундай қоидабузарлик одатда айбдор жамоага иштирок этган барча ўйинлар учун техник мағлубият ёзилишини тақозо этади. Бироқ FIFA барча хавф-хатарларга қарамай, Конго Демократик Республикасига Ямажкага қарши плей-офф ўйинида қатнашишга рухсат берган. Натижада конголиклар ҳал қилувчи баҳсда ғалаба қозониб, мундиал йўлланмасини қўлга киритишган.

Те Нев Ёрк Times ихтиёрига келиб тушган ички ёзишмалар FIFA раҳбарияти ва ҳуқуқий қўмиталари олдида бир нечта муқобил вариантлар турганини кўрсатади. Жумладан, Нигерияга ғалаба тақдим этиш, молиявий жарималар қўллаш, Конгони плей-оффда Нигерия билан алмаштириш ёки шикоят кеч берилгани сабабли ҳеч қандай чора кўрмаслик вариантлари муҳокама қилинган. Охир-оқибат, FIFA шикоятни техник сабабларга кўра ёпганини маълум қилган.

Олдинги ўхшаш ҳолатлар

Ташкилот вакиллари ўз қарорларини қўмиталарнинг мустақиллиги ва амалдаги регламентларга асосланиши билан изоҳлаб, президент Жанни Инфантино бу қарорларга аралашмаганини таъкидлаган. Шунга қарамай, мазкур ҳолат футбол жамоатчилигида саволлар туғдирмоқда, чунки тарихда бунга ўхшаш прецедентлар мавжуд бўлган.

Жумладан, 2016-йилда Греция терма жамоаси Австралия ёшлар жамоасида ўйнаган футболчини майдонга туширгани аниқлангач, FIFA Туркияга қарши ўйинда уларга техник мағлубият ёзган эди. Шунингдек, 2018-йилги жаҳон чемпионати саралашида Боливия ҳам шундай қоидабузарлик туфайли натижалардан маҳрум қилинган эди. Нигерия футбол федерацияси эса ҳозирги ҳолатда адолат тикланишини талаб қилиб, норозилигини давом эттирмоқда.

Конго ДРНигерияFIFAЖаҳон чемпионатиЛионель Мпаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлди28 июн 04:15Англия 2038 ёки 2042 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилишни режалаштирмоқдаАнглия 2038 ёки 2042 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилишни режалаштирмоқда22 август 02:54FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди1 август 05:32Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирди30 июл 12:36FIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилдиFIFA 2026-йилги жаҳон чемпионатининг рамзий терма жамоасини эълон қилди22 июл 23:51Жаҳон чемпионати-2026: Тарихий ғалаба, сиёсий аралашув ва FIFA атрофидаги можароларЖаҳон чемпионати-2026: Тарихий ғалаба, сиёсий аралашув ва FIFA атрофидаги можаролар21 июл 12:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?