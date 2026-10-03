Ойига 200 доллардан йилига 5,2 миллион фунтгача: Абдуқодир Ҳусанов ҳақида қизиқарли фактлар

·7·Спорт
Ойига 200 доллардан йилига 5,2 миллион фунтгача: Абдуқодир Ҳусанов ҳақида қизиқарли фактлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абдуқодир Ҳусанов «Бунёдкор»да қадрланмаганидан сўнг Беларуснинг «Энергетик-БГУ» клубига ўтиб, Европа скаутлари эътиборига тушди.
  • 2023-йилда Франсиянинг «Ланс» клуби уни 100 минг еврога сотиб олди, кейинчалик эса 2025-йил январида «Манчестер Сити»
  • 40 миллион евро (бонуслар билан 50 миллион евро) эвазига трансфер қилди.

Бугунги кунда нафақат Ўзбекистон, балки бутун жаҳон футболи эътиборида турган 22 ёшли ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг босиб ўтган йўли ҳайратланарли воқеаларга бой. «Бунёдкор»да қадрланмаган истеъдоддан то АПЛ гранди сафидаги катта ютуқларгача — Ҳусанов фаолиятининг муҳим саҳифалари тақдим этилди.

«Бунёдкор»дан Европа сари: Тақдирни ўзгартирган қарор

  • Илк қадамлар: Абдуқодир 2011 йилдан 2021 йилгача Тошкентнинг «Бунёдкор» академиясида таҳсил олди. Унга Сергей Чигодаев, Акмал Рисқуллаев, Алишер Иброҳимов ва ўз отаси устозлик қилган.

  • Қадрланмаган истеъдод: Ачинарлиси, «Бунёдкор»да унинг салоҳияти етарлича баҳоланмади. Натижада ёш ҳимоячи фаолиятини хорижда бошлашга қарор қилди.

  • Беларусь трамплини: 2022 йил бошида у «Энергетик-БГУ» (ҳозирги «СКА-1938»)га қўшилди. Клуб чемпионат кумуш медалларини қўлга киритди, Ҳусанов эса мавсумнинг рамзий терма жамоасидан ўрин олиб, Европа скаутлари назарига тушди.

  • Франция ва Чемпионлар лигаси: 2023 йил ёзида Франциянинг «Ланс» клуби уни атиги 100 минг евро эвазига сотиб олди. Кузда Ҳусанов Чемпионлар лигасида порлаб, энг юқори савиядаги футболга тайёрлигини исботлади.

50 миллион евролик трансфер ва «Сити»даги муваффақият

2025 йилнинг январь ойида Англия суперклуби «Манчестер Сити» ўзбекистонлик ҳимоячи учун «Ланс»га 40 миллион евро (бонуслар билан 50 миллион евро) тўлади.

Ҳозиргача Ҳусанов «шаҳарликлар» сафида 53 та ўйинда майдонга тушиб, 1 та гол урди ҳамда Англия кубоги (2026) ва Лига кубоги (2026) соҳибига айланди.

Клублар миқёсидаги умумий статистика (Transfermarkt):

  • «Энергетик-БГУ» (2022–2023): 37 ўйин, 4 гол

  • «Ланс» (2023–2025): 31 ўйин, 0 гол

  • «Манчестер Сити» (2025 йилдан): 53 ўйин, 1 гол

Маошлар тафовути: Ойига 200 доллардан йилига £5,2 миллионгача!

Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокидан сўнг «Манчестер Сити» футболчи билан шартномани 2031 йилгача узайтирди. Бу Ҳусановнинг даромадини кескин оширди:

  • Беларусь: Расмий маош ойига 200 доллардан ошмаган;

  • «Ланс» (Франция): Йилига солиққача 140 минг евро;

  • «Манчестер Сити» (илк шартнома): Йилига 2,6–3 миллион фунт стерлинг;

  • Янги шартнома (ҳозир): Бонусларсиз йилига нақд 5,2 миллион фунт стерлинг (маоши деярли икки баравар кўпайди).

Тезлик рекорди ва миллий терма жамоа муваффақиятлари

Ҳусанов барча ёшдаги миллий жамоаларда (U-17 дан U-23 гача ва Париж Олимпиадаси) жами 26 та баҳс ўтказган. Асосий миллий терма жамоа сафида эса 32 та ўйинга улгурди.

У 2026 йилги тарихий Жаҳон чемпионатида юртимиз шарафини ҳимоя қилиб, турнирдаги энг юқори тезликлардан бири — 36,5 км/соатни қайд этди. Мундиал йўлланмаси унга давлатимизнинг юксак мукофоти — «Ўзбекистон ифтихори» унвонини келтирди.

Қўлга киритилган асосий ютуқлари:

  • 2023 — Осиё чемпиони (Ўзбекистон U-20)

  • 2024 — U-23 Осиё кубоги финалчиси

  • 2024 — «Ланс» клубида йилнинг энг яхши футболчиси (мухлислар талқинида)

  • 2026 — Англия кубоги ва Англия лига кубоги соҳиби («Манчестер Сити»)

  • «Ўзбекистон ифтихори» фахрий унвони

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЛансЎзбекистон ифтихори
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлди26 сентябр 16:01Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олдиАбдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди14 август 20:54Абдуқодир Ҳусановнинг янги маоши: ҳафтасига 100 минг фунт — йилига қанча?Абдуқодир Ҳусановнинг янги маоши: ҳафтасига 100 минг фунт — йилига қанча?8 август 18:54"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...18 сентябр 06:25Абдуқодир Ҳусановнинг маоши 7,5 млн евро экани ҳақида нималар маълум?Абдуқодир Ҳусановнинг маоши 7,5 млн евро экани ҳақида нималар маълум?5 август 14:50Ҳусанов учун катта ишонч: «Сити» уни 2031 йилгача сақлаб қолди (видео)Ҳусанов учун катта ишонч: «Сити» уни 2031 йилгача сақлаб қолди (видео)25 июл 21:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди