Хитой сафарида сенсация: Ханоновнинг голи Тожикистон терма жамоасига ғалаба келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тожикистон терма жамоаси Хитойда ўтказилган ўртоқлик учрашувида 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Ваҳдат Ханонов 53-дақиқада киритган ягона гол жамоага омадсизликлар сериясини тугатишга ёрдам берди.
- Ушбу ғалаба Тожикистон терма жамоаси ва бош мураббий Игор Ангеловский учун руҳий жиҳатдан муҳим бўлди, чунки жамоа аввалги ўйинларда Озарбойжон ва Фаластинга ютқазганди.
FIFA кунлари доирасидаги халқаро ўртоқлик учрашувларида Марказий Осиё жамоалари муҳим синовлардан ўтмоқда. Шимолий Македониялик мутахассис Игор Ангеловский бошқарувидаги Тожикистон миллий жамоаси сафарда Хитой термасига қарши майдонга тушиб, кутилмаган ва ишончли ғалабани қўлга киритди (1:0).
Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол иккинчи бўлим бошида, 53-дақиқада терма жамоа етакчи ҳимоячиларидан бири Ваҳдат Ханонов томонидан киритилди.
Муваффақиятсизликлар сериясига якун ясалди
Ушбу ғалаба Тожикистон термаси ва унинг янги бош мураббийи учун руҳий жиҳатдан жуда муҳим аҳамият касб этди:
Аввалги омадсизликлар: Жамоа FIFA кунлари доирасида бунга қадар Озарбойжон ва Фаластин термаларига қарши ўртоқлик баҳслари ўтказиб, ҳар иккаласида ҳам мағлубиятга учраган эди;
Реванш ва ишонч: Хитой майдонида эришилган мазкур ғалаба кетма-кет бой берилган ўйинлардан сўнг мураббийлар штаби ва футболчиларга ўз кучига бўлган ишончни қайтарди ҳамда танқидлар тўлқинини босди.
Ўйин протоколи ва таркиблар:
Халқаро ўртоқлик учрашуви
Хитой — Тожикистон 0:1
Гол: Ваҳдат Ханонов (53).
Тожикистон миллий жамоаси таркиби: Рустам Ятимов, Ваҳдат Ханонов, Меҳрубон Каримов (Содиқжон Қурбонов, 67), Табрез Исломов, Алижон Кароматуллозода, Амирбек Жўрабоев (Алишер Шукуров, 85), Шервони Мабатшоев (Нозим Бобожонов, 85), Эҳсони Паншанбе (Салоҳиддин Иргашев, 85), Парвизжон Умарбоев, Алишер Жалилов (Муҳаммаджон Раҳимов, 67), Шериддин Бобоев (Азизбек Ҳайитов, 80).
Тактик интизом ва мустаҳкам мудофаа
Ўйин давомида Тожикистон терма жамоаси асосий урғуни мустаҳкам ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга қаратди:
Дарвоза дахлсизлиги: Дарвозабон Рустам Ятимов ва ҳимоя чизиғи мезбонларнинг кескин ҳужумларини ишончли тарзда бартараф этиб, ўйин якунига қадар ҳисобни ушлаб қолишни уддалади;
Ўзгаришларнинг самараси: Ангеловский иккинчи бўлимда Муҳаммаджон Раҳимов, Содиқжон Қурбонов ва сўнгги дақиқаларда Шукуров, Бобожонов ҳамда Иргашевларни майдонга тушириб, майдон марказида прессинг ва жисмоний босимни сақлаб қолди.
Қитъанинг кучли рақибларидан бири устидан қозонилган бу сафар ғалабаси Тожикистон жамоасининг келгуси расмий саралаш беллашувлари олдидан халқаро рейтинги ва нуфузига ижобий туртки бериши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…