Хитой сафарида сенсация: Ханоновнинг голи Тожикистон терма жамоасига ғалаба келтирди

·11·Спорт
Хитой сафарида сенсация: Ханоновнинг голи Тожикистон терма жамоасига ғалаба келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тожикистон терма жамоаси Хитойда ўтказилган ўртоқлик учрашувида 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Ваҳдат Ханонов 53-дақиқада киритган ягона гол жамоага омадсизликлар сериясини тугатишга ёрдам берди.
  • Ушбу ғалаба Тожикистон терма жамоаси ва бош мураббий Игор Ангеловский учун руҳий жиҳатдан муҳим бўлди, чунки жамоа аввалги ўйинларда Озарбойжон ва Фаластинга ютқазганди.

FIFA кунлари доирасидаги халқаро ўртоқлик учрашувларида Марказий Осиё жамоалари муҳим синовлардан ўтмоқда. Шимолий Македониялик мутахассис Игор Ангеловский бошқарувидаги Тожикистон миллий жамоаси сафарда Хитой термасига қарши майдонга тушиб, кутилмаган ва ишончли ғалабани қўлга киритди (1:0).

Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона гол иккинчи бўлим бошида, 53-дақиқада терма жамоа етакчи ҳимоячиларидан бири Ваҳдат Ханонов томонидан киритилди.

Муваффақиятсизликлар сериясига якун ясалди

Ушбу ғалаба Тожикистон термаси ва унинг янги бош мураббийи учун руҳий жиҳатдан жуда муҳим аҳамият касб этди:

  • Аввалги омадсизликлар: Жамоа FIFA кунлари доирасида бунга қадар Озарбойжон ва Фаластин термаларига қарши ўртоқлик баҳслари ўтказиб, ҳар иккаласида ҳам мағлубиятга учраган эди;

  • Реванш ва ишонч: Хитой майдонида эришилган мазкур ғалаба кетма-кет бой берилган ўйинлардан сўнг мураббийлар штаби ва футболчиларга ўз кучига бўлган ишончни қайтарди ҳамда танқидлар тўлқинини босди.

Ўйин протоколи ва таркиблар:

  • Халқаро ўртоқлик учрашуви

  • Хитой — Тожикистон 0:1

  • Гол: Ваҳдат Ханонов (53).

Тожикистон миллий жамоаси таркиби: Рустам Ятимов, Ваҳдат Ханонов, Меҳрубон Каримов (Содиқжон Қурбонов, 67), Табрез Исломов, Алижон Кароматуллозода, Амирбек Жўрабоев (Алишер Шукуров, 85), Шервони Мабатшоев (Нозим Бобожонов, 85), Эҳсони Паншанбе (Салоҳиддин Иргашев, 85), Парвизжон Умарбоев, Алишер Жалилов (Муҳаммаджон Раҳимов, 67), Шериддин Бобоев (Азизбек Ҳайитов, 80).

Тактик интизом ва мустаҳкам мудофаа

Ўйин давомида Тожикистон терма жамоаси асосий урғуни мустаҳкам ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга қаратди:

  • Дарвоза дахлсизлиги: Дарвозабон Рустам Ятимов ва ҳимоя чизиғи мезбонларнинг кескин ҳужумларини ишончли тарзда бартараф этиб, ўйин якунига қадар ҳисобни ушлаб қолишни уддалади;

  • Ўзгаришларнинг самараси: Ангеловский иккинчи бўлимда Муҳаммаджон Раҳимов, Содиқжон Қурбонов ва сўнгги дақиқаларда Шукуров, Бобожонов ҳамда Иргашевларни майдонга тушириб, майдон марказида прессинг ва жисмоний босимни сақлаб қолди.

Қитъанинг кучли рақибларидан бири устидан қозонилган бу сафар ғалабаси Тожикистон жамоасининг келгуси расмий саралаш беллашувлари олдидан халқаро рейтинги ва нуфузига ижобий туртки бериши шубҳасиз.

Тожикистон миллий жамоасиИгор АнгеловскийХитой — Тожикистон футбол уриниВаҳдат Ханонов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиё жамоалари: Қирғизистондан йирик ғалаба, Тожикистонда мағлубиятМарказий Осиё жамоалари: Қирғизистондан йирик ғалаба, Тожикистонда мағлубият28 сентябр 22:54Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкин...20 июл 22:22«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!13 сентябр 06:31АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!12 сентябр 06:16Европа Миллатлар лигаси 1-турида супер тўқнашувлар — топ-жамоалар баҳси тўлиқ таҳлилиЕвропа Миллатлар лигаси 1-турида супер тўқнашувлар — топ-жамоалар баҳси тўлиқ таҳлили25 сентябр 06:16Францияда 14 дақиқалик шоу: Миллатлар лигасида кутилмаган натижаларФранцияда 14 дақиқалик шоу: Миллатлар лигасида кутилмаган натижаларБугун 06:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?