Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида «Астон Вилла» сафарда «Борнмут»га 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этди.
- Лондон дербисида «Кристал Пелас»
- Эдди Нкетианинг голи эвазига «Фулҳем»дан устун келди.
- «Сандерленд» ва «Брентфорд» ўртасидаги баҳс эса 3:2 ҳисобидаги «қора мушуклар»нинг ғалабаси билан якунланди. Ғолиб жамоалар эндиликда турнирнинг чорак финал босқичида иштирок этишади.
Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичи бир қатор кутилмаган ва драмаларга бой натижалар билан якунланди. Мусобақа фаворитларидан бири сифатида қаралган «Астон Вилла» сафарда «Борнмут» клубига йирик 0:3 ҳисобида имкониятни бой бериб, курашдан эрта чиқиб кетди.
Шунингдек, пойтахт тўқнашувида «Кристал Пэлас» сафарда «Фулҳэм»ни минимал ҳисобда мағлуб этди, «Сандерленд» ва «Брентфорд» ўртасидаги баҳс эса 5 та гол урилган ҳақиқий триллерга айланди.
«Виталити»даги тор-мор: «Борнмут» «Астон Вилла»га имконият қолдирмади
«Борнмут» ўз майдонида кечган беллашувда дастлабки дақиқалардан бошлаб тўлиқ устунликни намойиш этди:
Адлининг тезкор голи: Учрашувнинг 7-дақиқасидаёқ мезбонлар ҳужумчиси Адли ҳисобни очиб, «виллаликлар» режасини бузиб юборди (1:0);
Кук ва Родригеснинг зарбалари: Иккинчи бўлимда ҳам устунликни бой бермаган майдон эгалари 51-дақиқада Кук ҳамда 69-дақиқада Родригес томонидан киритилган тўплар эвазига ҳисобни йирик 3:0 кўринишига олиб келди;
Юлдузлар ҳам ёрдам бера олмади: «Астон Вилла» сафида Леон Горецка, Алехандро Гарначо, Росс Баркли ва Тэмми Абраҳам каби номлар майдонда ҳаракат қилганига қарамай, жамоа рақиб дарвозасига йўл топа олмади.
Лондон дербиси ва «Сандерленд»нинг ғалабали ҳужуми
Бошқа учрашувларда ҳам кескин кураш кузатилди:
Лондон дербисида Нкетианинг зарбаси: «Фулҳэм» ва «Кристал Пэлас» ўртасида кечган принципиал қарама-қаршилик тақдирини Эдди Нкетиа томонидан 37-дақиқада киритилган ягона тўп ҳал қилди (0:1);
«Сандерленд» — «Брентфорд» (3:2): «Сандерленд» биринчи бўлимдаёқ Талби (26), Тутеров (29) ва Фофана (39) голлари билан учта тўп фарқи билан олдинга чиқиб олди. «Брентфорд» Уилсон (42) ва Игор Тиаго (90) голлари билан интригани қайтаришга уринган бўлса-да, «қора мушуклар» ғалабани сақлаб қолишди.
Расмий протокол маълумотлари
Англия Лига кубоги. 1/8 финал
«Борнмут» — «Астон Вилла» 3:0
Голлар: Адли (7), Кук (51), Родригес (69);
«Борнмут» таркиби: Ди Грегорио, Санчес, Диакате, Антониу Силва, Солер, Кук, Доак (Адамс, 63), Таверниер (Клюйверт, 46), Кристи (Брукс, 63), Адли (Райан, 46), Родригес (Крупи, 80);
«Астон Вилла» таркиби: Бизот, Тэйлор, Мингс, Маатсен, Богард, Хеммингс (Эдвард, 58), Гомес, Горецка (Макгинн, 70), Мбайе (Гарначо, 58), Буэндия (Баркли, 70), Маджо (Абраҳам, 75).
«Фулҳэм» — «Кристал Пэлас» 0:1
Гол: Нкетиа (37);
«Фулҳэм» таркиби: Лекомт, Тете (Кастан, 58), Андерсен, Бэйсси, Робинсон, Берге, Ларссон (Кэрни, 58), Бобб (Кевин, 82), Ивоби (Гонсало Гарсия, 72), Паласиос (Кинг, 58), Муниз;
«Кристал Пэлас» таркиби: Ҳендерсон, Лерма, Ричардс, Аханор, Мингеса, Хьюз, Дукуре (Уортон, 61), Чилуэлл (Митчелл, 61), Гессан (Камада, 77), Осорио (Пино, 77), Нкетиа (Макнилл, 71).
«Сандерленд» — «Брентфорд» 3:2
Голлар: Талби (26), Тутеров (29), Фофана (39) — Уилсон (42), Игор Тиаго (90);
«Сандерленд» таркиби: Элборг, Браун, Дансо, Алдерете, Метал, Талби, Та Би, Диарра (Хигг, 46), Ахока, Фофана, Тутеров (Мёне, 60);
«Брентфорд» таркиби: Валдирмарссон, Кайоде (Хикки, 59), Шустер, Коллинз (Айер, 71), Диуф, Сангаре, Янелт, Энтони (Шаде, 71), Дамсгор, Уилсон (Уттара, 59), Игор Тиаго.
Кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритган «Борнмут», «Кристал Пэлас» ва «Сандерленд» кубокнинг чорак финалида янада кучли рақибларга қарши майдонга тушади.
Изоҳлар 0
…