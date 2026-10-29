Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этди

·1·Спорт
Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичида «Астон Вилла» сафарда «Борнмут»га 0:3 ҳисобида йирик мағлубиятга учраб, мусобақани тарк этди.
  • Лондон дербисида «Кристал Пелас»
  • Эдди Нкетианинг голи эвазига «Фулҳем»дан устун келди.
  • «Сандерленд» ва «Брентфорд» ўртасидаги баҳс эса 3:2 ҳисобидаги «қора мушуклар»нинг ғалабаси билан якунланди. Ғолиб жамоалар эндиликда турнирнинг чорак финал босқичида иштирок этишади.

Англия Лига кубогининг 1/8 финал босқичи бир қатор кутилмаган ва драмаларга бой натижалар билан якунланди. Мусобақа фаворитларидан бири сифатида қаралган «Астон Вилла» сафарда «Борнмут» клубига йирик 0:3 ҳисобида имкониятни бой бериб, курашдан эрта чиқиб кетди.

Шунингдек, пойтахт тўқнашувида «Кристал Пэлас» сафарда «Фулҳэм»ни минимал ҳисобда мағлуб этди, «Сандерленд» ва «Брентфорд» ўртасидаги баҳс эса 5 та гол урилган ҳақиқий триллерга айланди.

«Виталити»даги тор-мор: «Борнмут» «Астон Вилла»га имконият қолдирмади

«Борнмут» ўз майдонида кечган беллашувда дастлабки дақиқалардан бошлаб тўлиқ устунликни намойиш этди:

  • Адлининг тезкор голи: Учрашувнинг 7-дақиқасидаёқ мезбонлар ҳужумчиси Адли ҳисобни очиб, «виллаликлар» режасини бузиб юборди (1:0);

  • Кук ва Родригеснинг зарбалари: Иккинчи бўлимда ҳам устунликни бой бермаган майдон эгалари 51-дақиқада Кук ҳамда 69-дақиқада Родригес томонидан киритилган тўплар эвазига ҳисобни йирик 3:0 кўринишига олиб келди;

  • Юлдузлар ҳам ёрдам бера олмади: «Астон Вилла» сафида Леон Горецка, Алехандро Гарначо, Росс Баркли ва Тэмми Абраҳам каби номлар майдонда ҳаракат қилганига қарамай, жамоа рақиб дарвозасига йўл топа олмади.

Лондон дербиси ва «Сандерленд»нинг ғалабали ҳужуми

Бошқа учрашувларда ҳам кескин кураш кузатилди:

  • Лондон дербисида Нкетианинг зарбаси: «Фулҳэм» ва «Кристал Пэлас» ўртасида кечган принципиал қарама-қаршилик тақдирини Эдди Нкетиа томонидан 37-дақиқада киритилган ягона тўп ҳал қилди (0:1);

  • «Сандерленд» — «Брентфорд» (3:2): «Сандерленд» биринчи бўлимдаёқ Талби (26), Тутеров (29) ва Фофана (39) голлари билан учта тўп фарқи билан олдинга чиқиб олди. «Брентфорд» Уилсон (42) ва Игор Тиаго (90) голлари билан интригани қайтаришга уринган бўлса-да, «қора мушуклар» ғалабани сақлаб қолишди.

Расмий протокол маълумотлари

Англия Лига кубоги. 1/8 финал

«Борнмут» — «Астон Вилла» 3:0

  • Голлар: Адли (7), Кук (51), Родригес (69);

  • «Борнмут» таркиби: Ди Грегорио, Санчес, Диакате, Антониу Силва, Солер, Кук, Доак (Адамс, 63), Таверниер (Клюйверт, 46), Кристи (Брукс, 63), Адли (Райан, 46), Родригес (Крупи, 80);

  • «Астон Вилла» таркиби: Бизот, Тэйлор, Мингс, Маатсен, Богард, Хеммингс (Эдвард, 58), Гомес, Горецка (Макгинн, 70), Мбайе (Гарначо, 58), Буэндия (Баркли, 70), Маджо (Абраҳам, 75).

«Фулҳэм» — «Кристал Пэлас» 0:1

  • Гол: Нкетиа (37);

  • «Фулҳэм» таркиби: Лекомт, Тете (Кастан, 58), Андерсен, Бэйсси, Робинсон, Берге, Ларссон (Кэрни, 58), Бобб (Кевин, 82), Ивоби (Гонсало Гарсия, 72), Паласиос (Кинг, 58), Муниз;

  • «Кристал Пэлас» таркиби: Ҳендерсон, Лерма, Ричардс, Аханор, Мингеса, Хьюз, Дукуре (Уортон, 61), Чилуэлл (Митчелл, 61), Гессан (Камада, 77), Осорио (Пино, 77), Нкетиа (Макнилл, 71).

«Сандерленд» — «Брентфорд» 3:2

  • Голлар: Талби (26), Тутеров (29), Фофана (39) — Уилсон (42), Игор Тиаго (90);

  • «Сандерленд» таркиби: Элборг, Браун, Дансо, Алдерете, Метал, Талби, Та Би, Диарра (Хигг, 46), Ахока, Фофана, Тутеров (Мёне, 60);

  • «Брентфорд» таркиби: Валдирмарссон, Кайоде (Хикки, 59), Шустер, Коллинз (Айер, 71), Диуф, Сангаре, Янелт, Энтони (Шаде, 71), Дамсгор, Уилсон (Уттара, 59), Игор Тиаго.

Кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритган «Борнмут», «Кристал Пэлас» ва «Сандерленд» кубокнинг чорак финалида янада кучли рақибларга қарши майдонга тушади.

Англия Лига кубогиАстон ВиллаБорнмутКристал Пэлас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиАнглия Лига кубогида шиддатли тўқнашувлар: «Нюкасл» сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди9 сентябр 07:57Пенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиПенальтилар триллери: “Ливерпуль” “Челси”ни драматик баҳсда кубокдан чиқариб юбордиБугун 07:55Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиБугун 07:51Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Артетадан шов-шувли баёнот: “Арсенал”нинг мусобақадан чиқиб кетишига нима сабаб бўлди?Кеча 09:13Англия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиАнглия Лига кубогида шов-шувли сенсация: “Флитвуд Таун” Артета жамоасини тиз чўктирдиКеча 06:54Ҳусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқдаҲусанов «Норвич»га қарши асосий таркибда майдонга тушади: Мареска унга ишонч билдирмоқда17 сентябр 22:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди